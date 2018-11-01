Фильм о нарвском «лагерном кладбище» занял первое место на фестивале в Торонто

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Приведение в порядок нарвского кладбища, где в течение 10 лет ( с 1944 по 1955) похоронили около 1000 репрессированных - задача, над которой Нарвское общество защиты памятников старины бьется уже два десятка лет. Недавно к этой теме подключились и члены Нарвского медиаклуба, выпустившие фильм «# Нарва: государственный долг», занявший первое место на фестивале документальных фильмов в Торонто.

Члены медиаклуба считают именно Яна Каупа главным героем фильма, привлекшим внимание к общественно значимой теме. Фото: Ирина Токарева

В коротком семиминутном фильме, показ которого горожанам медиаклуб организовал в Нарвском колледже ТУ в прошлую пятницу, показаны кадры, сделанные в ходе недавнего визита в Нарву президента Эстонии Керсти Кальюлайд: президент по приглашению Нарвского общества защиты памятников старины побывала и на территории лагерного кладбища, где сейчас установлены мемориальные доски с именами 55 репрессированных.

Безымянные могилы

Это кладбище, возможно, единственное сохранившееся «лагерное кладбище» в Эстонии, поскольку земля, на которой оно находится оказалась не нужна застройщикам, рассказывает в ходе фильма представляющий Нарвское общество защиты памятников старины Ян Кауп. И это - только одна из многих причин заняться им. Все, что требуется - заказать и оплатить работы по изучению архивов, что помогло бы установить имена всех похороненных здесь людей. И затем установить на этом месте мемориальный камень из гранита с именами. «Хотелось бы, чтобы это было сделано еще при нашей жизни», - говорит Ян Кауп президенту и Керсти Кальюлайд, пожимая ему руку, отвечает, что полностью поддерживает идею членов общества.

Члены медиаклуба - кстати, это новое, совсем недавно официально зарегистрировавшееся НКО в Нарве, рассказали, что считают именно Яна Каупа главным героем фильма, привлекшим внимание к общественно значимой теме. «Наша задача - сделать так, чтобы люди не боялись обсуждать важные для них темы, не боялись публично выступать и высказывать свое мнение. Идея этого первого фильма как нельзя лучше отвечает нашим задачам, и мы рады, что наша «первая ласточка» сразу получила одобрение и признание на конкурсе», - рассказала руководитель нового медиаклуба, профессор Тартуского университета Маарья Лыхмус.

После демонстрации фильма завязалась дискуссия, в ходе которой Ян Кауп, которого создатели фильма назвали своим главным героем, подчеркнул: это кладбище, о котором многие нарвитяне, благодаря российскому телевидению прекрасно осведомленные о ГУЛАГе и его лагерях на Магадане, просто не знают. Его никогда не показывают в новостях, сюда, в отличие от Гарнизонного кладбища, в памятные даты никогда не приезжают первые лица страны с цветами. «В этом плане я недоволен президентом - мы ожидали, что посещение кладбища будет торжественным событием, которое привлечет к нему внимание, а не просто частью велосипедной прогулки по окрестностям Нарвы», - сказал нарвский патриот.

Чей долг: городской или государственный?

По мнению Каупа, вся работа по установлению имен погибших и созданию постоянного памятника вряд ли обошлась дороже, чем в несколько тысяч евро. Такова цена долга перед памятью репрессированных. Однако чей это долг - городской или государственный? Ян Кауп отметил, что до недавних пор считал, что для города это слишком большая нагрузка: «Однако тепер стало известно о выпуске мунициальной газеты за 25000 евро в год... Так может, город смог бы взять на себя эту задачу?» Городской секретарь Антс Лийметс также считает, что благоустройство лагерного кладбища - задача города.

До сих пор расчисткой кладбища занимались исключительно добровольцы, в том числе члены Нарвского украинского общества и члены Нарвского Эстонского общества. В 2010 году силами Эстонского общества защиты памятников на кладбище были установлены мемориальные доски с 55 именами людей, погибших в Нарвском лагере для заключенных: среди них эстонские, русские, украинские имена. Как рассказали члены медиаклуба, в Торонто, где живут большие эстонская и украинская диаспоры, многие пожилые люди плакали, когда шла демонтстрация фильма.

То, что к незаслуженно кладбищу необходимо привлечь внимание, подтвердил и один из вопросов из зала: молодой человек лет шестнадцати вполне серьезно спросил, уверены ли создатели фильма в том, что все похороненные там действительно были репрессированными, подтверждено ли это документально? Один из создателей фильма Сергей Цветков подчеркнул, что в любом случае документально известно: условия в лагере были такими, что большинство заключенных умирали в течение года. «Документально установить имена и все подтвердить еще предстоит. Но большинство заключенных были осуждены по 58-й статье - но вы молодой, и не знаете, что именно эта уголовная статья была основанием для репрессий» - прокомментировал Ян Кауп.

Ирина Токарева