Бойцовский клуб украсили новые чемпионские титулы

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На открытом чемпионате республики по кикбоксингу среди юниоров, который прошел 3-4 ноября в Таллинне и собрал 130 спортсменов из Эстонии и Латвии, из 14 бойцов нарвского клуба "Конкиро" шестеро стали победителями.

Никто из 14 спортсменов не остался без какой-либо медали, а всего их получилось даже больше, чем количество участников. Фото: клуб "Конкиро"

Золотые медали завоевали Каролина Воронова, Илья Степанов, награжденный, кроме прочего, специальным призом за лучшую технику, Иван Степанов, Илья Скольнов. Но это не все, потому что Алекс Сабинин победил дважды в разных возрастных категориях, а Александра Джикаева также взяла два "золота" в весовых категориях до 48 и до 63,5 кг.

Вице-чемпионами стали Артём Чуев и Владислав Крылов, а бронзовыми призерами Ярослав Хохлов, Ярослав Венсон, Артур Куслап, Денис Копонев, Никита Мишин и Евгений Николаев.

На очереди у воспитанников тренера Сергея Тимофеева – бои за Кубок Европы среди клубов, который стартует в Латвии 30 ноября и где определится лучший европейский клуб по тайскому боксу. Нарвский клуб "Конкиро", между прочим, был первым в 2015 году.

Сергей ТРОХАЧЕВ