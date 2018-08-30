Большой Мир Вранья, или как купить премиальный автомобиль за 122 тысячи евро и разочароваться в людях

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Чего мы, как правило, ожидаем от по-настоящему дорогих вещей? Качества, надежности, великолепия и… индивидуального подхода к покупателю со стороны продавца.

Иллюстративное фото.

Однако бывает, к сожалению, и по-другому: чем больше ты платишь, тем хуже к тебе отношение.

Так произошло и в нашей истории. Компания Europiir Logistics OÜ приобрела для рабочих целей, а именно оказания услуг по перевозке VIP-гостей с водителем, автомобиль BMW 750Li в практически максимальной комплектации. Машина была куплена в официальном представительстве марки BMW - United Motors в сентябре 2016 года.

Стоимость автомобиля на момент покупки составляла 122 700€.

Тучи начали сгущаться уже через пару месяцев, в конце 2016 года. Сначала в новом, казалось бы, автомобиле сломался вентилятор водительского сиденья. Бывает, подумал владелец, ничего страшного, есть гарантия.

Если бы тогда можно было догадываться, что это только начало очень длинного пути ремонтов...(ведь ты купил авто за «каких-то» 122 тысячи евро!), через месяц, примерно в феврале 2017 года, машина на неровных дорогах стала издавать посторонние шумы, которые слышались где-то в районе водительского сиденья. Автомобиль опять забрали для гарантийного ремонта, который был произведен.

Заодно гарантийщики также поменяли шланги охлаждения турбины на пробеге (внимание!) в 23 205 километров. А что, новый автомобиль – новые шланги.

Наша машина решила не останавливаться в своих претензиях по части гарантийного ремонта. «Бог любит троицу», - подумала BMW, и в мае 2017 года ее ждал (правильно!) третий гарантийный ремонт. Теперь уже вышел из строя электронный ароматизатор салона. Ладно, починили по гарантии вышедший из строя блок ароматизатора, заодно поменяв и термостат. А почему бы, в самом деле, и не сделать приятное автомобилю с пробегом 27 312 километров?

Через некоторое время ароматизация салона снова перестала работать, также как и регулировка сиденья водителя.

Дальше – больше! В Эстонии сменился дилер BMW. Как оказалось, предприятие United Motors AS, котороеявлялось официальным дилером и представителем компании BMW в Эстонии с 2000 года, в июне 2017-го перестало быть таковым, и все обязательства перешли к другому предприятию – InchcapeMotors Estonia. Данный факт будет важен в продолжение этой истории.

История продолжилась еще дважды, в октябре и декабре 2017 года, опять же гарантийным ремонтом «по мелочи».

Наступивший 2018 год решил тоже не оставаться в стороне от этого бесконечного эпоса. Видимо, вдохновившись блеском новогодних елок, начала мерцать и моргать приборная панель – разумеется, полностью электронная. На очередном кратком пробеге в 43 559 километров опять был осуществлен гарантийный ремонт. Чтобы сосчитать, который по счету за полтора года, пальцев одной руки не хватит.

А дальше грянул гром. Нет, не гром, а коллапс чуда инженерной мысли сотен людей из BMW. В одно прекрасное утро при попытке завести автомобиль из-под его капота раздался непонятный звук и громкий шум. Было принято решение немедленно ехать в салон к официальному дилеру BMW, ближайшим оказался United Motors в Peetri.

Однако, когда уставший от злоключений с автомобилем покупатель приехал туда, он с изумлением обнаружил, что, оказывается,United Motors AS с июня 2017 года более не является официальным дилером BMW,а с автомобилем теперь нужно обращаться к новому официальному дилеру Inchcape Motors Estonia OÜ.

Головапошлакругом –United Motors, Inchcape, United Motors...

В итоге представители United Motors взяли автомобиль к себе для диагностики мотора и пришли к выводу, что мотор получил такие повреждения, что его необходимо менять ПОЛНОСТЬЮ!

Собственник, понятное дело, пребывал в шоке от всего происходящего. Как так, машина в самой топовой комплектации, флагман BMW, автомобиль премиум-класса, и вдруг такое?

Клиент сообщил, что машина не в порядке, 14 марта 2018 года. Ему ответили, что мотор будет заменен полностью, и это займет около 2 недель. Салон утверждает, что на всем протяжении ремонта держал клиента в курсе о ходе работ. А по утверждению клиента, он сам позвонил в салон за неделю до срока сдачи ему машины, где ему сказали, что новый мотор приехал, и им нужна еще пара дней.

Пара дней в понимании адекватного человека – это два-три дня. Но это было бы слишком просто: в действительности машина была готова лишь 28 апреля. То есть в салоне она провела значительно больше оговоренного времени. Причиной, почему ее так долго там держали, называют очень объемную и сложную работу по замене мотора.

Салон поменял мотор и пригласил клиента забрать автомобиль. Возникают сомнения, а все ли там было сделано правильно...? Клиент сильно засомневался в этом и требовал внятных объяснений. Все это время автомобиль стоял у дилера, который настойчиво требовал забрать автомобиль или, в противном, случае салон ОТБУКСИРУЕТ машину на платную стоянку! Ни о каком здравом смысле и уважения к клиенту, который купил автомобиль за 122 700€! Сплошное пренебрежение и угрозы. Следует заметить, что автомобиль Inchcape и United Motors перегоняли друг другу, потому что никто не хотел им заниматься. Салоны, вместо того, чтобы снять накал и напряжение и пойти по пути компромисса и решения проблемы начали запугивать клиента платным паркингом. Отличный сервис.

Вы думаете это все? Хамское отношение и отвратительное качество автомобиля продолжилось. На пробеге в 51 080 км была заменена рулевая рейка! Как такое может быть? Проехав пару тысяч километров, автомобиль снова забарахлил. Автомобиль выдал ошибку шасси, была диагностирована проблема в работе компрессора. Были заменены обе масляные магистрали турбины. На пробеге в 55 776 км автомобиль снова попал в сервис по причине вибраций по кузову, определить источник которых до сих пор специалисты BMW не в состоянии. Клиент уже 5 раз ездил в салон, чтобы найти и устранить вибрации, тратит деньги на такси, тратит свое время, но результата нет. Никто не извиняется и никаких компенсаций, тем более, не предлагается!

Чего же хочет клиент, который купил автомобиль премиум-класса? Ничего особенного: чтобы ему либо вернули деньги за явно дефектный автомобиль по реальной рыночной цене на сегодняшний день, либо заменили его абсолютно равноценным.

Что же предлагало представительство летом и сейчас осенью? За данный конкретный автомобиль BMW 750Li Xdrive в максимальной комплектации, купленный за 122 700 евро, летом они предлагали, ни много ни мало, 64 000 евро. Это в 2 раза меньше той суммы, за которую клиент покупал ее в 2016 году. Машина оснащена всем, чем только можно, кроме парковки с ключа. Хотя изначально клиенту и говорили, что данная опция в этом автомобиле есть, но в день передачи автомобиля дилер сказал, что все-таки такая опция отсуствует. Клиент посчитал, что справится и без нее. Машина удлиненная, таких автомобилей в Эстонии крайне мало. И за нее предлагали 64 000 евро? Клиент понимает, что автомобиль немного потерял в цене с конца 2016 года, но не в два же раза! При этом подобные, но не такие же, автомобили стоят на известном автопортале примерно 105 000-110 000 евро.

В конце августа месяца после очень долгих переписок, звонков и встреч Inchcape согласились поднять стоимость до 67 500 тысяч. 3500 евро отвоеваны путем многочасовых переговоров. Напоминаем, что стоимость машины изначально была 122 700.

Также летом Inchcape делает еще одно предложение. Заменить автомобиль клиента на другой. Дизельный, и в комплектации, которая беднее комплектации имеющегося экземпляра на 10 000 евро! Хотя на портале auto24.ee этот автомобиль продается на данный момент (30.08.2018) за 117 700 евро – заработок компании налицо.

Клиент сказал, что такое предложение его не устраивает, и в одной из переписок было сказано, что Inchcape выкупят машину за 85 000 евро. Из которых 12 500 – это компенсация от BMW и 5000 – так называемый müügitoetus. Однако уже в банке выяснилось, что Inchcape готовы дать только 80 000.

Клиент был взбешен.

Его нынешний автомобиль оценивают после очень и очень долгих переговоров в 80 000 евро, хотя покупал он его за 122 700, и предлагают альтернативу в виде автомобиля, который изначально беднее по комплектации, но при этом за 112 700. Как видно, клиент «попал» на 42 700 евро.

Приключения должны продолжаться всегда – решила BMW. После того, как был заменен мотор, появились вибрации по кузову. А теперь внимание! Официальный дилер Inchcape не знает, как решить эту проблему. Был демонтирован уже новый мотор, его тут же поставили обратно, вибрации остались, но хотя бы снизился расход топлива. Потому что сразу после замены старого мотора на новый расход, вместо 12 литров, стал 19! На момент написания статьи салон предложил по гарантии заменить второй по значимости узел автомобиля – коробку передач. Ждем дальнейших событий.

Разочарованию нет предела... BMW – Большой Мир Вранья.

Europiir Logistics OÜ