Лучшие голоса Беларуси снова в Нарве

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Вот уже третью осень в Нарву приезжают оперные певцы из Минска в составе ансамбля вокалистов “The Russian Song”. Это «вокальное трио» стало хорошо известным в разных уголках Эстонии, их концерты – незабываемое событие для тех, кто любит живую музыку и настоящие сильные голоса.

Концерт «Последние реликвии», который состоится 11 ноября в 16.00 в Нарвском замке, посвящен знаменитому эстонскому певцу Георгу Отсу. Этот концерт особенный. Ведь его участники – давно сложившиеся музыканты, выпускники Белорусской государственной академии музыки Янош Нелепа, тенор, солист Большого театра Беларуси, Дмитрий Туник, бас, оперный и камерный певец, Николай Костючёнок, концертмейстер ансамбля (аккордеон), партия баритона. «Мы восхищаемся им, - говорят участники ансамбля. - Немногие певцы, подобно Отсу, с равным успехом пели в опере, оперетте и на концертной сцене».

Стоимость билетов на концерт 10/12 евро. Приобрести их можно в пунктах продаж Piletilevi и на месте за час до концерта.