+Галерея. Учителей из Великого Новгорода в Эстонии сводили «На дно»

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Два десятка педагогов из Великого Новгорода, приехав в Кохтла-Ярве, побывали «На дне». Однако это совсем не то, что вы могли подумать. Это даже не заглавие пьесы Горького. Так называется подвальная выставка-инсталяция, открывшаяся 31 октября «в катакомбах» Ярвеской Русской гимназии в Кохтла-Ярве. А первыми ее посетителями стали свыше двадцати педагогов из российского Великого Новгорода, прибывшие в эстонский город для обмена опытом.

Директор Ярвеской Русской гимназии Светлана Владимирова радушно приветствует гостей из России.

Договор о содружестве между Великим Новгородом и Кохтла-Ярве был подписан в июле 2004 года. За это время реализовано много совместных проектов, направленных на сближение жителей российского и эстонского городов-побратимов. Одно из направлений – сотрудничество в области образования - особо ценно, если учесть «специфические» условия, в которых оказались русские школы в Эстонии.

Педагоги Кохтла-Ярве неоднократно бывали в российском городе-побратиме, где знакомились с методикой преподавания. Там они почерпнули для себя много полезного. Тем более что Великий Новгород - центр древнерусской культуры, изучение которой в Эстонии пока еще никто не отменял.

В июне этого года группа педагогов из Кохтла-Ярве побывала в школах Великого Новгорода. А вот теперь учителя из российского города приехали в Эстонию с ответным визитом. Они участвовали в городской конференции по проблемам образования, посетили уроки в школе, побывали в эстонской столице и проехали по историческим местам Ида-Вирумаа, связанным с эстонской и русской культурой. Но 31 октября вся группа учителей из России побывала «На дне».

Как рассказала педагог по внеклассной работе Ярвеской Русской гимназии Татьяна Кундозерова, это уже вторая такая инсталляция, направленная на борьбу с любыми видами зависимости детей и подростков. Здесь в наглядной, порой, шокирующей форме, показан вред, который приносит здоровью и психике молодого поколения эта зависимость.

Выставка – не для слабонервных. Однако, по мнению гостьи из России – директора школы № 9 Великого Новгорода Светланы Кузякиной, эффект, который она производит, однозначно положительный. Она сказала, что эта экспозиция заслуживает того, чтобы организовать подобное и у них в школе. Проблемы-то с молодежью одинаковые – что в Эстонии, что в России, и решать их легче, учитывая опыт друг друга.

- Это наша не первая встреча. Мы были в Эстонии весной, а коллеги из Эстонии гостили и работали у нас летом. Нам в Эстонии интересно все: как устроено образование, какие используются инновации, - сказала журналисту Светлана Кузякина.

Руководитель Ярвеской Русской гимназии Светлана Владимировна подметила, что гостей из России особенно заинтересовало то, что называется «электронного государство». Большой интерес коллег вызвали уроки информатики с использованием современной компьютерной техники.

Однако автора заинтересовала другая сторона сотрудничества. Узнав, что Светлана Викторовна Кузякина не просто директор одной из школ, но еще и преподаватель русского языка и литературы, журналист поинтересовался: какая помощь учителям из Эстонии была оказана во время визита в российский город именно в этом направлении?

- Мы организовали для педагогов из Кохтла-Ярве мастер-классы по русскому языку и литературе. Проблема есть: дети сейчас не читающие. Это общая тенденция. Как раз об этом, в частности, говорится и на этой подвальной инсталляции.

«Груз-2000»… (Чуть ли ни «груз-200»…). Компьютер придавил книги. Проблема века, характерная как для Эстонии, так и для России.

Незадолго до начала первого урока, журналист обратился к ученикам девятого и двенадцатого классов с вопросом: «Кто написал пьесу „На дне“, название которой позаимствовано для инсталляции»? Оказалось, что девятиклассник никогда не слышал фамилию писателя Горького, а ученик последнего класса не мог вспомнить –проходили они или нет на уроках литературы Горького. Оказалось – «проходили. Но – мимо».

Директор российской школы еще раз констатировала: проблема есть во всех странах.

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов