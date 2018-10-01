Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

СоседиПроект "Соседи"

Дата публикации: Сегодня, 12:11 Просмотрено: 185

Проект "Соседи"

Давайте знакомиться, соседи!

Дорогие друзья, пользователи сайта www.prospekt.ee!

Спешим сообщить, что мы начинаем новый проект – «Соседи», который будет осуществляться в содружестве с нашими коллегами – журналистами независимых русскоязычных интернет-порталов www.grani.lv из латвийского Даугавпилса и news.tts.lt литовского Висагинаса. Каждый месяц на нашем сайте будут появляться материалы из этих городов. В свою очередь, пользователи этих сайтов ежемесячно будут иметь возможноть знакомиться с тем, что происходит в Нарве.

О проекте «Соседи» читайте ЗДЕСЬ.

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - четыре (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все