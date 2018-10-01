Уроки эстонского для русскоязычных дошколят: трудно стать отличником

Дата публикации: Сегодня, 10:57 Просмотрено: 100

Начало осени и нового учебного года в Эстонии ознаменовалось жаркой дискуссией по проблеме перехода русских детских садов и школ на эстонский язык обучения. Дискуссия стартовала в зале эстонского парламента (Рийгикогу) и продолжилась в средствах массовой информации, подхваченная не только политиками и чиновниками, но также преподавателями, логопедами, психологами, журналистами, родителями ...

Нетрудно догадаться, что в Нарве, где 87% населения считают своим родным языком русский, эта тема приобретает особую остроту.

Учить эстонский с четвертого года жизни

Лариса Дегель, заместитель заведующей отделом культуры Нарвской горуправы по образованию (глава службы образования Нарвской горуправы), к которой мы обратились, чтобы, так сказать, нарисовать картину дня, в начале нашего разговора поясняет:

- Десять лет назад, в 2008 году, в Закон о дошкольном учреждении была внесена поправка о том, что в тех детских садах, где учебно-воспитательная деятельность не ведется на эстонском языке, обучение эстонскому языку должно проводиться начиная с четвертого года жизни ребенка в объеме и на основании, которое предписывает Государственная программа дошкольного обучения. Это значит, что в Эстонии каждый детский сад обязан обеспечить каждому своему воспитаннику обучение эстонскому языку. Оно может проходить в трех вариантах: либо отдельные уроки эстонского языка минимум 2 раза в неделю (не меньше!), либо языковая деятельность, интегрированная в другие предметы (например, уроки музыки или физкультуры на эстонском языке), либо занятия по методике частичного языкового обучения. Последняя означает, что учебно-воспитательная деятельность в группе полдня ведется на русском языке и полдня — на эстонском. Обучение эстонскому языку по методике полного языкового погружения в русскоязычном детском саду можно проводить только для детей старше 5 лет.

В детском саду Päikene урок танцев для ребятишек 6-7 лет проходит на эстонском языке. Практически все педагоги единодушны в том, что очень хорошие результаты получаются там, где языковые занятия интегрируются с занятиями музыкальными, движением, искусством; плюс прогулки, игры, праздники.

Сегодня в Нарве работают 18 детских садов, но лишь один из них — Punamütsike («Красная шапочка») - является дошкольным учреждением с эстонским языком обучения. Во всех остальных используется один из трех выше перечисленных вариантов.

- Что касается частичного языкового погружения, то картина на сегодняшний день в Нарве, можем считать, вполне хорошая, - продолжает Лариса Дегель. - Судите сами: если в 2011 году в наших детских садах было всего 13 групп с частичным языковым погружением, то в нынешнем 2018 году — 38 групп (включая и Punamütsike, где также есть группы, работающие по этой методике).

Открытие группы языкового погружения в том или ином детском саду — это, уточняет Лариса Дегель, как правило, совместное решение руководства детского сада и родителей.

Хватает ли учителей?

- А что делать в случае, если родители хотят, но детский сад не имеет соответствующих кадров? - поинтересовались мы у чиновницы.

- Детский сад обязательно будет искать учителя.

- И сложно ли сегодня в Нарве найти учителя эстонского языка для детского сада?

- Хорошего учителя найти всегда трудно, в том числе и для детского сада. Но сегодня уже возможно, - вступает в разговор главный специалист службы образования Нарвской горуправы Полина Францева. - В последние годы границы нашего поиска существенно расширились. Речь идет не только о выпускниках педагогических вузов, в том числе и нашего Нарвского колледжа Тартуского университета. Например, мы успешно сотрудничаем с программой Noored Kooli (www.nooredkooli.ee/ru/), благодаря которой учителем в школу не менее чем на два года приходят талантливые выпускники вузов (не обязательно педагогических), а также молодые эксперты в своей области.

По словам Ларисы Дегель, на сегодняшний день в детских садах Нарвы лишь одна вакансия учителя эстонского языка.\

- Довольны ли мы этим? Отчасти. Хотелось бы, чтобы у нас была здоровая конкуренция, то есть несколько человек на место, - говорит г-жа Дегель

Лариса Дегель, глава службы образования Нарвской горуправы: “По закону о детском дошкольном учреждении педагогический персонал выбирается на основе результатов публично объявленного конкурса. Если кандидата с соответствующей квалификацией найти не удалось, директор имеет право заключить временный трудовой договор (сроком до года) с любым соискателем, который, по оценке директора, способен выполнять работу педагога. Не позднее, чем через год, директор обязан объявить в таком случае новый конкурс.

Уходят в школу

На взгляд Ларисы Дегель, главная проблема с кадрами сегодня кроется в том, что учителя эстонского языка в детских садах видят свой карьерный рост в том, чтобы уйти работать в школу: там выше зарплата, да и считается, что в школе преподавать престижнее. «Но я надеюсь, что ситуация будет меняться, и люди, которые видят свое призвание именно в дошкольном воспитании, останутся трудиться в детском саду, - говорит Лариса Дегель. - Государство планирует, что в следующем учебном году зарплата учителя эстонского языка в детском саду с магистерской степенью и полной нагрузкой будет составлять 1250 евро (брутто). И к 2020 году выйдет на уровень зарплат учителей школ.

Чтобы обеспечить себя кадрами, Нарва готова предложить учителям эстонского языка (как в школе, так и в детском саду) муниципальное жилье и прибавлять к зарплате до 25% от основного оклада.

В 90% эстонский язык в Нарве преподается специалистами, для которых эстонский язык не является родным. Это не хорошо, и не плохо, считает Лариса Дегель, это просто факт.

Чтобы на очень хорошем уровне

Уровень преподавания эстонского языка - это еще одна важная сторона кадрового вопроса, которая требует отдельного разговора. Министерство образования и науки признает, что основным препятствием для того, чтобы начинать учить эстонский язык в русскоязычных детских садах и в группах языкового погружения, до сих пор было недостаточное количество педагогов, владеющих эстонским на очень хорошем уровне. И эта ситуация касается прежде всего Северо-Востока, самого русскоязычного региона Эстонии.

Поэтому министерство намерено в период с 2019 по 2022 год создать дополнительные рабочие места для учителей эстонского языка в русскоязычных группах детских садов. «Планируется сделать так, чтобы в каждой русскоязычной группе был учитель эстонского языка, средства на это предусмотрены в государственной бюджетной стратегии. Персоналу детских садов будет предоставлена возможность проходить дополнительное обучение и использовать современные учебные материалы. Основной целью является поддержка учителей эстонского языка русскоязычных детских садов в профессиональном развитии, чтобы по окончании детского сада дети владели эстонским на уровне А1», - сказала на пресс-конференции по вопросам дошкольного образования в июне этого года министр образования и науки Майли Репс.

В августе Министерство образования Эстонии запустило пилотный проект, который предусматривает, чтобы в детских садах в каждой русскоязычной группе, не работающей по методике языкового погружения, был дополнительный учитель эстонского языка, который находится с детьми в течение 7 часов. Четыре детских сада Нарвы участвуют в данном проекте. К слову сказать, всего 10 детских садов русскоязычного региона Ида-Вирумаа получили поддержку из этого проекта.

Не во вред родному языку

Директор детского сада Päikene ("Солнышко") Хели Адамович, имеющая более чем 30-летний опыт преподавания эстонского языка и детям и взрослым, подчеркивает, что при обучении нарвских дошколят эстонскому языку необходимо учитывать специфику Нарвы — здесь нет языковой среды. Поэтому изучение государственного языка — сродни изучению иностранному.

- Никто не спорит, что обучение эстонскому языку надо начинать как можно раньше, но — не во вред родному языку! - говорит Хели Адамович. - Одно дело, когда ребенок с самого рождения овладевает двумя языками, потому что на них с ним постоянно говорят отец и мать; другое — когда он живет в одном языке. 98% детей, которые приходят в наши детские сады, относятся именно к этой группе. И в таком случае мы должны понимать, что наша задача не параллельно развивать два языка — русский и эстонский, а способствовать тому, чтобы развитие родного языка шло на два шага вперед, второй же язык преподавать на хорошем уровне. Ребенок, который может говорить на своем родном языке, на сто процентов в состоянии выучить любой другой. Если же трехлетка не говорит на родном языке, а мы начинаем его обучать еще и языку иностранному, это губительно скажется на развитии маленького человека.

У Päikene есть опыт работы и по методике полного погружения в эстонский язык детей старше 5 лет.

- Мы организовали 2 группы, добились хороших результатов, но, к сожалению, продолжения наш проект не получил — не набрать полной группы, большинство наших родителей все же голосуют за частичное погружение в эстонский язык, - рассказывает г-жа директор. - Я понимаю современных интенсивно работающих пап и мам: в случае полного языкового погружения на их плечи ложится большая ответственность и дополнительная нагрузка — надо самостоятельно заниматься с ребенком развитием речи на родном языке. Главное же, на мой взгляд, почему родители голосуют за частичное языковое погружение, состоит в том, что они хотят, чтобы их дети сохранили свой родной язык и связь с родной культурой, но при этом хорошо владели языком страны, в которой они живут, и приобщились к эстонской культуре. Вообще же, я считаю, самое большое достижение последних лет состоит в том,что родители поверили в модель образования с языковым погружением, ушли страхи и опасения по его поводу.

- Посильна ли, на ваш взгляд, для нарвских детских садов задача, которую озвучила этим летом министр образования, - чтобы их выпускники владели эстонским на уровне А1?

- Вполне, - считает Хели Адамович. - В группах с частичным погружением в эстонский язык дети приобретают навыки вести несложные диалоги в рамках определенных тем. Это же, в частности, предполагает и уровень А1.

Директор детского сада Päikene Хели Адамович: «В детском саду дети осваивают неродной язык только в процессе игры, которая должна их увлечь и захватить. Преподавать им эстонский язык как дисциплину — это значит добиться нулевого результата».

Кабинет эстонского языка в детском саду Päikene, в котором собран богатый методический материал, наглядные пособия, учебники, книги и проч., по словам завуча Päikene Арины Соколовской, является базой для учителей, работающих по модели языкового погружения, всего Ида-Вирумаа.

А если отдать в «чисто эстонский»?

Единственный детский сад в Нарве, где работают группы полного языкового погружения, это Punamütsike («Красная шапочка»), или, как его еще называют, эстонский детский сад. В этом году Punamütsike отмечал свое 55-летие. Со дня образования вся учебно-образовательная деятельность в Punamütsike шла и идет на эстонском языке. Учитывая, что в Нарве эстонцы составляют всего лишь 4% населения, нетрудно догадаться, что в Punamütsike, для того, чтобы он нормально функционировал, всегда набирали немало детей из смешанных и русскоязычных семей.

- Сегодня в нашем саду 100 ребятишек от 1,5 до 7 лет, то есть мы не самый маленький детский сад, по сравнению с другими в Нарве, причем, за последние два года детей у нас прибавилось, - рассказывает директор Punamütsike Татьяна Корелина. – 12% наших ребятишек из семей, где папа и мама эстонцы, 37% из смешанных семей, то есть или мама или папа ребенка- эстонец и 51% - из семей, где домашним языком является любой другой язык, в том числе и русский. Из шести групп у нас сегодня три группы эстонские, (в том числе и ясельная), две – работающие по методике полного погружения (где детки от трех до семи лет) и одна ясельная русскоязычная группа. Вообще же, можно сказать, это тренд сегодняшнего дня – русскоязычные родители хотят, чтобы ребенок посещал эстонский детский сад, чтобы затем без труда пошел учиться в Эстонскую гимназию или в классы полного погружения.

- А в «чисто эстонские группы» берете русскоязычных детей?

- В принципе мы не отказываем родителям, если есть место и они того желают, - говорит Татьяна Корелина. - Но все же для семей не с эстонским домашним языком в первую очередь предназначены группы с программой языкового погружения, их мы и советуем родителям. Понимаете, у семей, чей домашний язык – не эстонский, есть большой выбор детских садов в городе, где почти в каждом сегодня есть группы языкового погружения. А вот у семей, чей домашний язык – эстонский, выбора нет. Есть только наш детский сад Punamütsike. Наша задача - сохранить и поддержать в Нарве именно эстонскую языковую и культурную среду. Родители эстоноговорящих семей, понятно, и дома говорят с детьми на своем родном - эстонском языке. А если дома родители с ребенком говорят на любом ином (украинском, русском, венгерском, не важно на каком), то для них и предназначены наши группы полного погружения в эстонский язык. Также я предупреждаю родителей, что в группы полного погружения мы берем детей с трехлетнего возраста, у которых нет серьезных логопедических нарушений в родной речи.

Что касается кадров, то во всех эстонских группах Punamütsike, говорит Татьяна Корелина, работают преподаватели-эстонцы, в группах полного погружения из 4-х учителей двое, для которых эстонский язык является родным. По словам директора, единственная проблема для их детского сада – нет квалифицированного эстоноязычного логопеда с правом работы. Единственный логопед, который имеет право работать эстонским логопедом, работает учителем в школе и менять место работы не желает.

Татьяна Корелина: „В русскоговорящем городе, таком, как Нарва, задача нашего детского сада, во-первых, поддержать именно эстонскую культурную и языковую среду для эстоноговорящих семей. А во-вторых, как можно больше иноязычных детей ввести в мир эстонского языка и эстонской национальной культуры”.

Слово родителям: идите от ребенка

Ольга Бояркина, мама двух юношей, сегодня уже закончивших школу, рассказывает, насколько непростым оказался опыт их семьи в изучении эстонского языка:

- Мы с мужем эстонский, к сожалению, так и не выучили: в школе его нам толком не преподавали, высшее образование получили в российских вузах. А вот детям своим решили «облегчить задачу»: сразу отдали старшего сына в эстонский детский сад. Радовались, что сын поет песенки и читает стихи на эстонском, считает и вроде как говорит. Но в школу пошли все же в русскоязычную, испугавшись, что иначе не сможем ему помогать с уроками. Со временем отдали в эстонский детский сад и младшего. Даже не задумавшись, что он совсем другой ребенок. Дело даже не в его интеллектуальном развитии, а в его психо-эмоциональных особенностях в целом. Ну, и проблем нажили себе по полной! Ребенок не хотел общаться с детьми и воспитателями, наверное, потому что испытывал сложности с языком, перестал усваивать программу, каждое утро у нас начиналось с истерики. Я ходила в детский сад разбираться… В школу мы отправились с грузом негативных эмоций и проблем, весь первый класс занимались с логопедом и ходили к психологу. Короче говоря, я поняла, что родителям нужно внимательно наблюдать за своим ребенком и понимать, что это достаточно сложный вопрос – познавать неродной язык с детского сада, тем более, когда дома нет никакой поддержки.

Вот такая композиция из кукол в народных костюмах – эстонском и русском – стоит в одном из помещений детского сада Päikene.

Поговорили, и будет?

Ну так каких решений эстонских парламентариев следует нам ждать (или не ждать?) после сентябрьской дискуссии? С этим вопросом мы обратились к депутату Рийгикогу от Ида-Вирумаа, в прошлом очень известному преподавателю эстонского языка, автору знаменитой книги «Самоучитель эстонского языка, или Скорая грамматическая помощь», которая выдержала уже пять изданий, Михаилу Стальнухину.

Михаил Стальнухин, депутат Рийгикогу:

- Я считаю, это абсурд, когда вопросами изучения языка занимаются политики. И лично меня берет тоска от этих дилетантских обсуждений (в который раз!) в стенах государственного собрания о переходе русскоязычных детских садов и школ на эстонский язык обучения. Если бы через 4 месяца не маячили выборы в Рийгикогу, эта тематика, уверен, была бы проигнорирована. И такую ситуацию мы наблюдаем в Эстонии в течение последних 20 лет. Еще в первой половине 90-х гг., когда я работал в Языковом центре, мы уже говорили о том, что преподавание эстонского языка надо начинать с детского сада – по разработанной методике, с подготовленными кадрами. Прошла четверть века. Но у нас до сих пор нет ни целостной системы, ни методик, ни проверенных временем учебников, ни достаточного количества кадров. Над всем этим надо долго и упорно работать. А что может решить закон просто сам по себе? И кто у нас занимается проблемой эстонского языка? Рийгикогу? Но из 101 депутата государственного собрания там от силы 2-3 филолога, которые знают эту сложную тему. Горизонт планирования министра образования – 4 года, от выборов до выборов, потом приходит другой человек, и все начинается по новой. А ведь мы имеем дело с процессом, который должен последовательно развиваться в выбранном русле гораздо дольше. У нас есть институт эстонского языка, но он занимается злободневными проблемами академического характера, а не практикой преподавания. Словом, я иллюзий не питаю. Если что-то позитивное и произойдет, то по независящим от Парламента причинам.

Наша справка:

Сейчас почти половина русскоязычных детей Эстонии учится в группах языкового погружения или ходит в эстонский детский сад. Из тех, кто ходил в русскоязычный детский сад, в основную школу с русским языком обучения идет 82% детей, из тех, кто ходил в группу языкового погружения — 52%.

Почти 80 процентов как эстоноязычных, так и русскоязычных жителей считает, что начинать учить эстонский язык нужно уже в детском саду.

В детских садах Даугавпилса (билингвальных) дети начинают изучение латышского языка с 3-летнего возраста.

В детских садах Висагинаса литовскому языку начинают учить детей с 5-ти лет.

По желанию родителей могут начинать обучение и раньше.

Cветлана Зайцева

Фотографии: Светлана Зайцева