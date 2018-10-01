Удовлетворенность молодежи образованием и деятельностью по интересам возросла

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Исследование, заказанное министерством образования и науки, показывает, что почти 90% молодых людей довольны качеством молодежной работы.

Иллюстративное фото.

Больше всего молодые люди довольны образованием и деятельностью по интересам; уровень удовлетворенности по сравнению с 2015 годом вырос.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, результаты служат подтверждением тому, что молодежь нуждается в молодежной работе и возможности высказывать своем мнение в обществе. «Дополнительные субсидии на улучшение образования и деятельности по интересам, которые были выделены в прошлом году, приносят результаты, - отметила министр Репс. – Дополнительные средства позволили многим ребятам участвовать в занятиях, которые раньше были для них недоступны».

Участием в молодежной работе довольны 87% молодежи, в 2015 году этот показатель был на том же уровне. Если учитывать молодежные проекты и добровольческую деятельность, удовлетворенность которыми в 2015 году не оценивали, то участием в молодежной работе довольны 85% молодых людей.

Особенно высокие оценки молодые люди дали образованию и деятельности по интересам – ими довольны 92% и 93% ребят в возрасте 7-12 лет и 91% и 90% молодых людей в возрасте 13-26 лет соответственно. Выросла, в первую очередь, удовлетворенность ребят в возрасте 7-12 лет – образованием по интересам довольно на 3% больше, деятельностью по интересам – на 5% больше молодых людей.

Большая часть молодых людей в возрасте 13-26 лет, принявших участие в опросе, благодаря участию в образовании и деятельности по интересам научилась чему-то новому – 97% и 95% соответственно.

46% молодых людей в возрасте 13-26 лет, участвовавших в деятельности по интересам, считает дорогу до места, где проводится кружок, очень удобной. Что касается школ по интересам, то такую оценку дали 39% опрошенных.

Почти все родители довольны участием своего ребенка в образовании и деятельности по интересам. Удовлетворенность родителей обусловлена в первую очередь тем, что они замечают, что ребенок учится чему-то новому и развивается. Следует отметить, что родители не давали оценок «скорее не доволен» или «вовсе не доволен» по поводу того, что их ребенок ходит в кружок или школу по интересам.

Молодые люди довольны и участием в процессах, связанных с принятием решений, хотя уровень удовлетворенности не так высок, как в случае с участием в образовании и деятельности по интересам.

Если в младшей возрастной группе (7-12 лет) в молодежной работе принимало участие мальчиков и девочек примерно поровну, то в более старшей группе наблюдается значительный перевес в пользу девочек, также девочки обычно более довольны молодежной работой и больше ценят полученные знания.

Помимо прочего, у молодых людей спрашивали, какие навыки и опыт они приобрели, участвуя в молодежной работе. В первую очередь ребята отмечали улучшение навыков общения, самовыражения и самоорганизации, а также развитие когнитивных навыков.

Исследование проводил институт общественных наук ТУ по заказу министерства образования и науки в 2017-2018 гг. Задача исследования – проанализировать уровень удовлетворенности молодых людей участием в молодежной работе, выяснить факторы, которые препятствуют участию, обрисовать возможности, как улучшить качество молодежной работы и сравнить уровень удовлетворенности с показателями прошлого подобного исследования, проведенного в 2015 году.

Опрос проводился среди молодых людей разных национальностей – в нем приняли участие 1141 эстоноязычных и 858 русскоязычных молодых людей.

Новое исследование позволило собрать больше данных, чем в 2015 году. Были проанализированы также мнения родителей, так как участие детей в молодежной работе во многом обусловлено именно убеждениями и возможностями родителей.

Министерство образования и науки