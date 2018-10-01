Висагинас. Есть ли жизнь после закрытия Игналинской АЭС?

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Висагинас – самый молодой город Литвы, построенный как город-спутник Игналинской АЭС, которая в 2010 году была окончательно остановлена.

И вот уже почти 9 лет Висагинас борется за то, чтобы преодолеть жесткие рамки моногорода, в которые он был поставлен с самого начала его основания. Удается ли ему это?

Понятие моногород оставим прошлому

Вероятно, судьба каждого города в чем-то схожа с человеческой – периодами становления, взлетами и падениями. Но в маленьком городе, рожденном и выросшим на твоих глазах, эта параллель с человеческой судьбой проводится особенно часто. На каким же перекрестке дорог находится Висагинас в 43-й год своей жизни?

Несмотря на то, что ИАЭС по-прежнему остается самым большим городским предприятием, поскольку на проектах закрытия станции работает более 2000 человек, все же сегодня Висагинас начинает освобождаться от ограниченности моногорода.

Игналинская АЭС.

Отчего это происходит лишь теперь? Причин тому множество. Приняв политическое решение о закрытии ИАЭС, власти не позаботились о должном смягчении социально-экономических последствий для региона и его жителей.

Все, что получил город в качестве частичной компенсации за «зарезанную курицу, которая несла золотые яйца», это мебельная фабрика, построенная концерном SBA с 50-процентным европейским финансированием.

После закрытия ИАЭС Висагинас на несколько лет погрузился в стагнацию со всеми ее последствиями – закрытием субподрядных организаций атомной станции, сокращением персонала, безработицей, оттоком населения и социальными проблемами.

Ситуация усугублялась и географическим положением города: Висагинас находится в «медвежьем углу» - в 6 км от белорусской границы и примерно в 10-ти от Латвии, вдали от главных магистральных дорог, а потому инвесторы, которых, конечно же пытались привлечь, выбирали города с более удобной логистикой.

Висагинас.

Конечно, местная власть постаралась воспользоваться помощью структурных фондов ЕС. Город с прекрасной архитектурой обновил свой облик новыми тротуарами, велодорожками, реконструированными дворами, спортивными сооружениями и детскими площадками, а прибрежная зона оз. Висагинас стала не только гордостью жителей, но и радостью для гостей города.

Масштабная реконструкция квартала.

Однако тротуары не создают рабочие места, и, как мрачно шутят висагинцы, по ним скоро некому будет ходить – отъезд молодежи за границу продолжается.

Но не все покидают родной город. Например, Евгений Шуклин, серебряный призер Лондонской олимпиады в гребле на каноэ, остался в Висагинасе, хотя со своим отличным владением литовского языка, славой и известностью был бы с радостью принят в любом уголке страны.

Как признается сам Евгений, он был настолько потрясен горячей поддержкой висагинцев на Олимпийских играх и тем, что полгорода чествовали его среди ночи по возвращении, что дал себе слово не уезжать из Висагинаса и сделать все возможное для его процветания.

«Висагинас – это мы!»

К выборам 2015-го года в Висагинский совет Шуклин, которого в городе все называют просто Женя, создал команду с амбициозным названием «Висагинас – это мы!» и вместе с молодыми соратниками одержал внушительную победу на выборах: 9 кресел в Совете из 25-ти заняли молодые депутаты.

Члены команды «Висагинас – это мы!» рекламируют боксерский турнир. Спонсоры турнира – рестораны И. Хоменко и Е. Шуклина. Е. Шуклин — справа.

Казалось бы, опыт и молодость могут вместе свернуть горы. Но «вместе» не получилось: к опытным политикам молодежь прислушиваться не хотела, а те, в свою очередь, критиковали молодых депутатов, не желая признать то позитивное, что есть в их работе.

После выборов. Команда «Висагинас – это мы!» на заседании Висагинского совета.

Жестокое противостояние – вот что видели избиратели в первые два года этой каденции. Очень скоро из-за отсутствия зримых результатов, рейтинг «Висагинас – это мы» стал падать, и некоторые уже стали их называть: «Висагинас – это они».

Вызвал раздражение обывателей и бизнес членов команды. Е. Шуклин вложил свой олимпийский гонорар (200 тысяч евро) в создание хорошей пиццерии, которую открыл вместе с другом и членом Совета Иваном Хоменко. Ее название «Prestorante» никто не произносит – все говорят: «Пойдем в «шуклинку».

Затем парни открыли и новый ресторан, чем вызвали еще большее осуждение: «Пользуются положением, гребут под себя». За зримыми результатами бизнеса молодых мало кто хотел видеть ту работу, которую они делают для развития города.

Но спортивная закалка Шуклина и его команды, в которой немало спортсменов, позволяет им сохранять выдержку и упорно идти к намеченным целям.

Они не афишировали предпринятых ими шагов по привлечению в город крупного инвестора, предпочитая дождаться результатов, в то время как оппоненты не преминули включиться в начатый молодежью процесс. В итоге, когда все получилось, лавры были поделены, а роль первопроходцев забыта.

Но именно команда «Висагинас – это мы!» способствовала приходу в город завода медицинских изделий «Intercurgical», который начнет строиться в начале следующего года. 8 млн евро инвестиций, создание на первом этапе 400 рабочих мест, а в перспективе до 2000 – таких инвестиций город еще не знал.

Кроме того, молодые политики сумели привлечь и ряд других предприятий – одни из них уже работают, другие готовятся к открытию.

«Отцы» же Совета не могут похвалиться личной инициативой по привлечению инвесторов, но некоторые из них, вероятно, запишут в свои заслуги эти достижения на ближайших выборах, которые пройдут в марте 2019 года.

Гонки на «драконах» - социальный проект

Тренировка «драконов».

Е. Шуклин, оставив большой спорт, 4 года назад начал пропагандировать соревнования на лодках-«драконах». «Я перерос свои спортивные амбиции и мне захотелось привлечь людей в массовый любительский спорт. Ведь сейчас многим лень прийти в спортзал, а кто-то просто стесняется. Но когда люди в одной лодке, эти причины уже не существуют. Я всегда рассматривал данный проект как социальный» - так объяснил он мотивы развития этого вида спорта в Литве.

Первую лодку за 6,5 тысяч евро Евгений приобрел, вложив 3,5 тысячи собственных средств (должно быть, из того самого ресторанного бизнеса), а остальные получил из Департамента спорта по проекту «Олимпийского клуба Евгения Шуклина».

В организацию соревнований – аренду лодок, покупку призов, медалей и прочего поначалу тоже вкладывал свои средства и лишь потом ввел стартовые взносы, которые, впрочем, пока тоже не покрывают всех расходов.

«Заразить» висагинцев гонками на «драконах» Шуклину удалось легко. На призыв знаменитого спортсмена быстро откликнулись висагинские атомщики, пожарные, пограничники, многие предприятия и учреждения. Евгений и его друг по олимпийской сборной Литвы Раймундас Лабуцкас (трехкратный чемпион мира в гребле на каноэ) лично тренируют висагинских спортсменов.

Этим летом в ставших уже традиционными гонках на «драконах» участвовало 7 женских команд («Афродиты», «Турбо-мамы» и др.) и десяток мужских, в общей сложности – 600 человек от 14-ти до 70 лет.

С каждым годом висагинские гонки обрастают все новыми мероприятиями – особенно для детей - с привлечением социальных партнеров.

Фестиваль лодок-«драконов».

Это – массовый праздник, собирающий множество болельщиков и зрителей. Причем, праздник абсолютно трезвый – с продажей только прохладительных напитков. Впрочем, даугавпилчане знают о нем – команда «Динабург» тоже участвовала в висагинских гонках на «драконах» этим летом.

Болельщики из Даугавпилса поддерживают свой «Динабург».

Но, казалось бы, какое отношение все это имеет к развитию города? Самое прямое: уже сейчас гости фестиваля гонок «дракон» остаются на ночь, а это значит, востребованы гостиницы и рестораны.

И это еще не планы «драконов», что показала первая в мире гонка на озере Друкшяй вдоль водной границы Литвы и Беларуси.

«Драконы» прокладывают путь к трансграничному сотрудничеству

Озеро Друкшяй (белорусское название - Дриствяты), на котором находится Игналинская АЭС, является самым большим в Литве и имеет площадь 44,79 км² (около 34 км² принадлежит Литве, около 10 км² - Беларуси).

Протяженность границы региона ИАЭС с Витебской областью составляет 200 км, в том числе и через общее озеро Друкшяй, но в этом месте Литвы нет ни одного таможенного перехода, даже упрощенного.

Член Висагинского совета из команды «Висагинас – это мы» Игорь Давидюк обратил внимание на этот факт и разработал концепцию транспортного сообщения через озеро Друкшяй, которую представил этим летом на XIV экономическом форуме Литвы и Беларуси.

Он предложил использовать фуникулерное сообщение, при котором взаимозаменяемые пассажирские и грузовые капсулы непрерывно движутся от одного берега до другого.

Таможенный склад на литовском берегу, такой же склад – на белорусском, и вот уже часть из тех 1700 фур, что ежедневно стоят в очередях на других таможенных пунктах, смогут направляться на оз. Друкшяй или Дрисвяты – кому как ближе.

На литовском берегу уже есть почти вся инфраструктура, ведь рядом находится ИАЭС, и ее база оборудования - со складами, с железнодорожными и автомобильными подъездными путями - на 80 процентов готовый таможенный склад.

Сохранение и дальнейшее использование инфраструктуры ИАЭС – одна из задач молодых депутатов.

У белорусов готовой инфраструктуры нет, но соседи заверили, что создание ее не вызовет проблем.

По словам Е. Шуклина, белорусская сторона проявила большой интерес к идее висагинцев, даже президент А. Лукашенко признал этот вид транспорта одним из самых перспективных. «Под Минском сейчас создан полигон, который тестирует оборудование для транспорта такого типа», - информировал Евгений.

Конечно, путь для воплощения новой идеи в жизнь долгий. Но чтобы о ней не забывали, 20 октября на озере Друкшяй была проведена необычная гонка на «драконах» - впервые в мире соревнования проходили вдоль водной границы двух стран - Литвы и Беларуси.

Команды разделяет граница. Рукопожатие невозможно.

Это было захватывающее зрелище и необычное соревнование, ведь спортсмены даже не могли пожать друг другу руки – пограничники, контролировавшие гонку с двух сторон, сочли бы рукопожатие нарушением государственной границы.

Пограничная гонка – событие, безусловно, знаменательное. Но главное в ней даже не спорт, а те перспективы, которые открываются в плане трансграничного сотрудничества между Литвой и Беларусью, между Висагинасом и Витебской областью.

В планах «драконов» и команды «Висагинас – это мы!» новые международные соревнования на озере Друкшяй с привлечением других стран – как из Евросоюза, так и с восточной стороны. Полагаем, что наши соседи из Даугавпилса примут в них участие. А, может быть, и Нарва присоединится?

Гонка закончена. На следующий год ждем Даугавпилс и Нарву!

Игорь Давидюк и Евгений Шуклин не скрывают, что главная цель прошедшей на границе гонки – пропаганда будущей трассы фуникулерного (или, возможно, другого вида) сообщения через озеро Друкшяй.

«Когда-нибудь этот вид транспортировки где-нибудь воплотят, но хотелось бы быть первыми», - говорит привычный к победам многократный чемпион Европы и мира Евгений Шуклин.

И напоследок

Как видим, в Висагинасе есть жизнь после ИАЭС. Мы продолжим рассказ о нашем городе и надеемся получить пожелания читателей по темам следующих публикаций.

Инна НЕГОДА,

гл. редактор сайта news.tts.lt, г. Висагинас

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