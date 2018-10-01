Памяти минского гетто

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75 лет назад, 21 октября 1943 года, было ликвидировано минское гетто. За его колючей проволокой немецко-фашистские захватчики уничтожили более 100 тысяч евреев.

Советник Посольства РБ Ю.В. Булавко с участниками композиции.

При поддержке Посольства Республики Беларусь 21 октября в Эстонии нарвское белорусское общество «Сябры» совместно с еврейской общиной г. Нарва провело в Доме народов тематический вечер, посвященный 75-летию памяти гибели минского гетто. На мероприятии присутствовали советник Посольства РБ в Эстонии Юрий Владимирович Булавко, консул Генерального консульства РФ в Нарве Наталья Михайловна Ботороева, руководитель круглого стола национально-культурных обществ при министерстве культуры ЭР А. Р.Дусман (он же руководитель еврейской общины северо-востока Эстонии), председатель Нарвского объединения «Жители блокадного Ленинграда» Рудольф Рот, представители союза ветеранов «Бастион», представители Совета ветеранов города-побратима Нарвы - Ивангорода, руководители нарвских национально- культурных обществ и жители города.

В зале был установлен стенд с фотографиями из Беларуси, на которых запечатлены памятники жертвам еврейских гетто. Камни (у евреев не принято класть цветы), положенные под стендом и имитация вечного огня усиливали чувство скорби людей, пришедших на вечер.

Члены нарвского белорусского общества «Сябры» и еврейской общины Нарвы за рамками из колючей проволоки, имитирующими ограду, на фоне проецируемой на экран видеоподборки о войне и минском гетто в форме литературно-музыкальной композиции, рассказали об ужасах войны, о трагедии, произошедшей 21 октября 1943 года в минском гетто. Со слезами на глазах присутствовавшие в зале слушали рассказ нарвских «Сябров» и членов еврейской общины. По поручению раввина Эстонии А.Р. Дусман прочитал молитву.

Выступления гостей перекликались с темой мира на земле, недопущением повторения подобных трагедий. Рассказывая об ужасах войны, мы пропагандируем мир!

Виктор Бойкачев, нарвское белорусское общество «Сябры»

Фото: Виктор Боййкачев