+ Галерея. Путешествие в Гатчину: планируйте два дня, не пожалеете!

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Гатчина и ее окрестности – место знаковое в истории Российского государства: город трех императоров, родина первого электрического фонаря и авиации, первый в Российской империи дачный поселок и обитель института ядерной физики… Путешествие в Гатчину может стать новым, совершенно неожиданным приключением даже для бывалого путешественника.

Гид Евгения Воронюк: дворец Елизаветино - популярное место для съемок исторических фильмов, проведения свадеб и корпоративов.

Санкт-Петербург, словно солнце, ослепляет своим великолепием и закрывает от туриста и путешественника находящиеся рядом с ним места, возможно, не столь популярные, но от этого не менее интересные и значимые. Гатчина и её окрестности, безусловно, заслуживают того, чтобы на них обратили внимание – как туристические фирмы, организующие туры по Северо-Западу России, так и те, кто предпочитает путешествовать в одиночку или семьями.

И те, и другие найдут немало интересного на просторах Гатчинского района, и смогут даже сэкономить время и деньги, если сместят точку фокусировки с северной столицы на её пригороды.

В номере для новобрачных дворца Елизаветино можно почувствовать себя по-царски.

Откровенно говоря, Гатчина напомнила мне Нарву - неторопливым (по сравнению с Санкт-Петербургом) течением жизни, уютными размерами и каким-то особым чувством, немного провинциальным, но, в то же время, полным имперского достоинства. Гатчинцы искренне любят и почитают императора Павла Петровича больше других российский самодержцев, живших когда-то в Гатчинском дворце, и уверяют, что дух его незримо охраняет город, как памятник Павлу, установленный в честь императора в 1851 году, охраняет плац перед Гатчинским дворцом. Приятно отметить, что у памятника часто можно увидеть живые цветы.

Макет усадьбы Сиворицы купцов Демидовых рассказывает нам, как выглядел ансамбль дворянской усадьбы 18 века в стиле русского классицизма.

Дворец в стиле английского замка

Самой известной достопримечательностью Гатчины, конечно же, является Гатчинский дворец, первоначально построенный по проекту архитектора Антонио Ринальди для фаворита Екатерины II Григория Орлова. После смерти Орлова Екатерина выкупила Гатчину обратно в казну и подарила усадьбу сыну, будущему императору Павлу I, который значительно перестроил дворец, придав ему сходство с английским охотничьим замком. Через некоторое время дворец стал одной из резиденций императора Николая I, а Александра III, подолгу жившего в Гатчине, даже прозвали «гатчинским затворником».

Личности трех императоров во многом определили вид и внутреннее наполнение дворца, а также оказали колоссальное влияние на развитие всего города.

Коллекция бабочек в усадьбе В. Набокова. Подарок частного коллекционера.

Сам дворец совершенно заслуженно привлекает внимание гостей восстановленными залами, царскими семейными интерьерами и интригующим подземным ходом. Однако музей-заповедник «Гатчина» – это не только дворец, но и прекрасный парк, в котором с мая по сентябрь проводится отличная программа развлечений на любой вкус в формате выходного дня. Это и ночь света, и фестиваль джаза, и парад уличных театров, и оперетта-парк. Более подробную информацию смотрите на сайте хочувгатчину.рф. Кстати, поговаривают, что в скором времени вход в Гатчинский парк станет платным, так что желающим насладиться его красотами с визитом стоит поторопиться.

За пределами дворца

Большинство туристов, посещающих город, нацелены именно на Гатчинский дворец. К сожалению, зачастую они оставляют без внимания тихие улочки города, полные интереснейших историй. Гатчина – место знаковое в российской истории, близость императоров во многом определяла развитие города.

Так, например, первый электрический фонарь «со свечой Яблочкова» для освещения улиц появился именно здесь, так же как и первая телефонная станция.

Путешественнику обязательно надо увидеть Приоратский дворец, построенный для Мальтийского ордена на берегу Черного озера по уникальной землебитной технологии, посетить музей города, славящийся символическими ценами на билеты и экскурсии, заглянуть в почитаемый богомольцами Павловский кафедральный собор, послушать орган в лютеранской кирхе святого Николая… В центре города почти на каждом доме висит памятная табличка, некоторые из них снабжены QR- кодами наведя на который свой смартфон вы можете более подробно узнать, кто из исторических личностей проживал в доме и чем он известен. Среди знаменитых жителей Гатчины - выдающийся врач-инфекционист С. Боткин, художник Федор Васильев, композиторы М. Балакирев, А.Глазунов и М.Ипполитов-Иванов, писатель А.Куприн, поэт и переводчик М. Лозинский, шахматист М. Чигорин.

Наш Гид господин Мефодий Тоффель на фоне “съезжего дома” с пожарной каланчой. Именно так называлась когда-то полицейская часть.

Словом, пешая прогулка по улицам может затянуться на пару часов, а представьте, сколько удивительных историй можно услышать, если пройтись по Гатчине с увлеченным, искренне любящим свой город экскурсоводом! Кстати, найти такого сопровождающего, узнать, что можно посмотреть и где остановиться, можно в Информационно-туристском центре «Гатчина», созданном специально для туристов, посещающих Гатчину и её окрестности. Работает он по адресу проспект 25 Октября, д. 21, подъезд 1, тел. + 7 (813-71) 200-60, для дополнительной информации можно написать по мейлу visitgtn@bk.ru или зайти на сайт visitgatchina.com.

От «Кащенко» до домика няни

Опытные путешественники делятся мнением, что на посещение Гатчины нужно отводить не менее двух дней. Даже если вам посчастливится, и вы успеете за один день осмотреть достопримечательности города, то не стоит забывать, что вокруг Гатчины на расстоянии 20-30 км россыпью находятся дворянские усадьбы и музеи, способные утолить любознательность любого туриста. Каждая усадьба имеет своё лицо и ждет своего путешественника.

В восстановленном частным владельцем дворце Елизаветино (деревня Дылицы) можно провести ночь и выпить утренний кофе в апартаментах, достойных царей (есть даже своя Янтарная комната). Музей-усадьба Рождествено, дом, любовно описанный В. Набоковым с романе «Другие берега», порадует любителей его творчества. А в парке усадьбы, на берегу реки Оредеж, находятся также карстовые пещеры девонского периода и источник, почитаемый народом как святой. В усадьбе известнейших купцов Демидовых в пос. Сиворицы сейчас располагается действующая Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П. П. Кащенко. Однако, по предварительной договоренности через информационно- туристский центр Гатчины, её можно посетить и ознакомиться с музеем, любовно созданным главврачом больницы О.В. Лиманкиным.

Две карстовые пещеры естественного происхождения находятся в селе Рождествено, из одной пещеры берет начало источник, называемый в народе святым. воды источника богаты родонием.

Совсем рядом, в деревне Выра, расположен единственный в России музей литературного героя - Самсона Вырина (вспомните пушкинские «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»). В настоящий момент музей закрыт на реконструкцию. Детям также будет интересна экскурсия по пушкинскому Лукоморью: можно посетить усадьбу Суйда, принадлежавшую прадеду поэта, сподвижнику Петра I Абраму Ганнибалу, где поэт бывал в детстве, и деревню Кобрино, где жила крепостная Ганнибалов Арина Родионовна. В её сохранившемся домике сейчас располагается музей. В селе Воскресенское можно увидеть памятник пушкинской няне, инициатором создания которого стал известный сатирик Михаил Задорнов.

А ещё в Гатчинском районе находится дом-музей композитора Исаака Шварца, заказник «Глебовское болото», усадьба «Дружноселье» графа П.Витнегштейна, героя Отечественной войны 1812 года, историко-бытовой музей «Дачная столица»…

Словом, если у вас есть свободные выходные, поезжайте в Гатчину и её окрестности, которые непременно очаруют вас красотой природы и насыщенной культурной программой.

В Гатчинском районе Ленинградской области любопытному путешественнику есть на что посмотреть.

Тур «Жемчужины Гатчинского района» для журналистов, в который были приглашены и газеты нашего издательства, организовал информационно-туристский центр Ленинградской области.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко