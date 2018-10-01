+ Галерея. Как прошли дни родственных народов в Нарве: слушали и обсуждали, пели и плясали, сапоги метали

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В третью субботу октября в Эстонии отмечается День родственных народов, получивший в 2011 году статус государственного праздника. Посвященные этой дате, в Нарве ежегодно проводятся дни финно-угорских народов. Они вписаны в программу мероприятий Осенней столицы и привлекают все более широкий спектр участников.

В рамках праздника традиционно проходят соревнования по метанию сапог. Весело!

В этом году нарвитян и гостей города порадовали выступление Марийского фолк-коллектива «Унчо ужара», нарвского народного хора ингерманландских финнов Iloiset ystävät («Веселые друзья») и других творческих групп и исполнителей, мастер-класс по финно-угорской керамике, презентации книг.

Интересными были встречи и дискуссии на полях проходившей в Нарвском колледже Тартуского университета двухдневной научной конференции, на которую съехались ученые из Прибалтики, России, Венгрии, Словакии и Германии. Как отметил один из организаторов и модератор конференции, научный сотрудник Нарвского колледжа Силард Тибор Тот, Нарва является уникальным местом для проведения такой конференции, так как она исторически и географически расположена в центре пересечения культурных пластов и цивилизаций, индоевропейских и финно-угорских языков.

Программа конференции была очень насыщенной и заинтересовала как специалистов, так и студентов и всех любознательных и неравнодушных к истории и национальным традициям своего края, языковым особенностям родственных народов. Конференция была интернациональной, рабочими языками служили эстонский, английский, русский и немецкий. Многие темы были довольно специфическими и требовали базовой подготовки слушателей, но в целом были понятны и чрезвычайно интересны.

Ученые-лингвисты, историки, культурологи рассуждали о субстратных языковых ареалах на Северо-Западе России, о методике вербального описания Онежских петроглифов, о формировании прото-финской культуры и языка. Говорилось о большом влиянии перемещений народов, связанных с изменением климата, природными катастрофами, историческими реалиями.

Приводились любопытные факты. Например, о том, что римский историк Тацит в 98 году описывал народы, живущие на восточном берегу Балтийского моря, упоминая неких аэстов (aestriorum gentes), которые воспринимались тогда как прибалтийско-финский или балтийский народ, и которые гипотетически могли быть предками современных эстонцев. Рассматривались различные аспекты ассимиляции и случаи взаимовлияния языков как в прошлые времена, так и в наши дни, например, эстонские вкрапления в русском языке интернет-пользователей.

Прозвучали рассуждения о подходах к раннему обучению иностранному языку и развитию детей дошкольного возраста. Также затрагивались вопросы методологии исследования этнокультурных социальных стереотипов на примере изучения образа эстонца в представлении русскоязычной студенческой молодежи Эстонии. Рассматривались и многие другие аспекты современной культурологии и лингвистики, а также прошел мастер-класс по составлению словаря ингерманландско-финских говоров.

Идентичность и своеобразие каждого народа сохраняются в языке как некоем культурном коде, передающемся следующим поколениям. Язык – это живая динамичная структура, развивающаяся каждодневно, но он является и хранилищем накопленной веками народной мудрости, а во многих словах, видоизмененных порой до неузнаваемости, сохраняются корни древних прото-языков и звучит прямое послание от предыдущих поколений.

Особо остро звучал на конференции вопрос сохранения языков и культуры таких малочисленных народов, как вепсы или саамы, а также находящихся на грани исчезновения, как например, води, компактно проживающие лишь в двух деревнях близ российского Кингисеппа, занесенные в список ЮНЕСКО и насчитывающие в настоящее время всего 64 человека, из которых лишь десять владеют водским языком!

Поддерживать язык этноса и традиции помогает письменное фиксирование лексики и грамматики языка, издание научных трудов и популярных брошюр, а также живое звучание водской речи, например, в народных песнях. Их представил водский ансамбль Maaväci, который выступил перед участниками и гостями с традиционным песнопением и игрой на таких инструментах как гармошка, бубен, волынка, свирель, скрипка.

Подчеркивая важность проведения таких конференций, член-корреспондент Российской Академии наук Сергей Мызников, отметил, что «финно-угорским народам выпала тяжелая доля, они разобщены, они всегда пребывали в иноязычном окружении, и чтобы сохранить свою идентичность, нужно совершать какие-то действия, хотя это довольно сложно в настоящее время».

В современном обществе должны приветствоваться любые усилия по поддержанию национальных традиций, сохранению духа общин. Народные обычаи поддерживает Нарвское общество ингерманландских финнов, которое ежегодно в этот праздник проводит традиционное соревнование по метанию сапог. Оно состоялось во дворе Нарвского Дома народов. И хотя участникам пока не удается побить заоблачные мировые рекорды в этом виде спортивных состязаний, эта веселая народная забава дает возможность встретиться и пообщаться, вместе попеть, а также отведать вкусные блюда и выпечку за общим столом.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Елена Чепурнова