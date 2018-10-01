Школа умерла, да здравствует госгимназия!

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В понедельник вечером экскаватор снес последнюю стену здания бывшей Пярнаской основной школы, освободив площадку для сооружения здесь будущей Кохтла-Яреской государственнгой гимназии. Завершить возведение здание нового учебного заведения запланировано к августу 2019 года. 1 сентября госгимназия должна будет принять первых учеников.

Здание Пярнаской (бывшей 11-й) школы простояло с 1952 года. Экскаваторщик, который его сносил, откровенно сказал, что «работать было трудно – прочный был кирпич и крепкий раствор. Тогда строили очень надежно».

Специалисты утверждают, что и сейчас строят не хуже. Однако жители города не понимают, как менее чем за год можно построить трехэтажное здание, один этаж которого будет под землей, а на крыше – зеленеть травка.

Однако, по словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, государственный заказ будет выполнять солидная фирма, выигравшая конкурс, у которой есть большой опыт строительства объектов для детей по всей Эстонии.

Будущая государственная гимназия рассчитана на 300 учеников. Здесь за «парты» сядут молодые жители не только Кохтла-Ярве, но и Кивиыли. Как уточнила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, по закону в Кохтла-Ярвеской госгимназии может учиться любой человек, независимо от того, где он зарегистрирован. Так что сюда не закрыта дорога ученикам из соседних Йыхвиской и Тойласких волостей.

Заказчиком новой гимназии является государство в лице Министерства образования и фирмы Riigi Kinnisvara (Государственная недвижимость), которая по заданию министерства провела конкурс на лучший проект.

В начале сентября этого года Nordecon AS и Riigi Kinnisvara AS подписали договор о строительстве здания будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве. Новое учебное заведение запланировано как здание с нулевой энергией. Строение площадью 2 800 м2 начинают сооружать в начале октября этого года, а завершить строительство планируется летом будущего. Гимназия должна принять первых учащихся 1 сентября 2019 года. Стоимость реализации проекта составляет 4,347 млн. евро, к цене добавляется налог с оборота.

Тогда на церемонии подписания договора председатель правления Riigi Kinnisvara Кати Кузьмин отметила: ”Строительство государственных гимназий — это вызов для Riigi Kinnisvara, который мы с радостью принимаем. Будущая гимназия города Кохтла-Ярве аналогична другим государственным гимназиям по своему архитектурному решению, строительству и эксплуатации. Мы стремимся создать школу, которая будет ценной для окружающей среды и жителей города”.

Пока же снесена последняя стена. За «проводами школы в последний путь», который занял две недели, наблюдали взрослые, которые когда-то в ней учились, и дети, которым в 2019 году предстоит переступить порог новой гимназии.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов