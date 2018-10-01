Окончив учебу, вернутся в родной регион

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Победителями конкурса стипендий Ида-Вирумаа, проводимого Академией МВД, стали кадеты Эдвард Тимоска из Силламяэ и Кэтлин Пярн из Кохтла-Ярве.

Кадеты Академии МВД Кэтлин Пярн и Эдвард Тимоска выграли конкурс стипендий Ида-Вирумаа.

С 2011 года в Академии внутренней безопасности проводится конкурс стипендий Ида-Вирумаа. Данная стипендия преследует цель мотивировать молодых людей из Ида-Вирумаа учиться в Академии, а после окончания учебы вернуться на работу в родной регион. Размер стипендии составляет 1300 евро в год.

В конкурсе принимают участие студенты родом из Ида-Вирумаа.

Андрес Пунг, проректор Академии МВД по учебной работе:

- Ида-Вирумаа в Эстонии это – особый регион, и мы очень ценим тех молодых людей, которые, получив образование, в качестве своей миссии видят развитие родного края. Именно для поддержки молодых людей из Ида-Вирумаа, желающих внести вклад в повышение безопасности Северо-Востока, и была создана эта стипендия. И очень хорошо, что в Академии есть студенты, которые этой стипендии удостаиваются!

Число молодых людей из Ида-Вирумаа, желающих учиться в Академии, на протяжении последних лет остается стабильным и составляет 18-20 процентов от общего числа абитуриентов.

Виктория МЕЛЬНИК

специалист отдела коммуникций Академии МВД Эстонии