+ Галерея. Теперь новый бал - юнкерский

Дата публикации: Сегодня, 17:57 Просмотрено: 150

В Нарвской Ваналиннаской государственной школе в четверг, 18 октября, накануне славной даты открытия Царскосельского лицея в дореволюционной России, прошел традиционный лицейский бал.

На этот раз его организаторы - педагоги Наталья Буйницкая и Рената Мойстус — показали гимназистам и зрителям традиции юнкерского бала. Подробнее о событии читайте в «Нарвской Газете» за 24 октября.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева