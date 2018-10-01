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Культура+ Галерея. Теперь новый бал - юнкерский

Дата публикации: Сегодня, 17:57 Просмотрено: 150

+ Галерея. Теперь новый бал - юнкерский

В Нарвской Ваналиннаской государственной школе в четверг, 18 октября, накануне славной даты открытия Царскосельского лицея в дореволюционной России, прошел традиционный лицейский бал.

На этот раз его организаторы - педагоги Наталья Буйницкая и Рената Мойстус — показали гимназистам и зрителям традиции юнкерского бала. Подробнее о событии читайте в «Нарвской Газете» за 24 октября.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева

+ Галерея. Теперь новый бал - юнкерский

 

Галерея

+ Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский + Галерея. Теперь новый бал - юнкерский

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