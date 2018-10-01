Глоток свежего воздуха: сотрудники российского музея провели уроки в эстонском городе

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Работники Пушкинского Музея-заповедника «Михайловское» провели уроки родного языка в школах Кохтла-Ярве.

Директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова (вторая справа) рада гостям из Пушкинских гор.

Научный сотрудник Пушкинского Музея-заповедника «Михайловское». Екатерина Федорова, методист музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская и специалист отдела выставок Александр Горбачев побывали в эстонском городе Кохтла-Ярве, где провели в школах уроки, посвященные творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Принимали у себя, теперь приехали сами

В августе прошлого года директор Пушкинского Музея-заповедника Георгий Васильевич и мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подписали договор о содружестве. Хотя, фактически, этот союз начал действовать еще раньше – в 2016 году, когда художники и преподаватели Школ искусств эстонского города побывали на пленэрах в Пушкинских горах. Как партнеров принимали в «Михайловском» и шахтеров-ветеранов, для которых были организованы специальные экскурсии. На этот же раз сотрудники музея сами приехали в эстонский город, чтобы провести уроки в школах Кохтла-Ярве.

В Ахтмеской гимназии, Славянской и Кесклиннаской основных школах Кохтла-Ярве ученики младших классов оказались счастливчиками: так познакомить детей со сказками Пушкина, как это сделали гости из России, вряд ли бы смог кто еще.

Этих царей не проходили

По обнародованным в прошлом году результатам исследования PISA (Programme for International Student Assessment) выяснилось, что «15-летние подростки из Эстонии продемонстрировали познания и навыки высшего уровня в области естественных наук (биологии, географии, физики и химии) и заняли первое место в Европе и третье в мире. По функциональному чтению эстонские школьники находятся на третьем месте в Европе и на шестом в мире».

В силу «особенностей» эстонского образования, из школьников этой Балтийской страны получаются «Эйнштейны», что же касается гуманитарных наук, то можно привести пример, характеризующий уровень знаний русскими ребятами родного языка и литературы. Когда в одной из гимназий Кохтла-Ярве торжественно провожали старшеклассников на престижную Олимпиаду пяти школ по точным наукам, журналист спросил одного десятиклассника, кто такие - Царь Гвидон и Царь Додон. Школьник призадумался на пару минут и ответил: «Мы этих царей по истории еще не проходили»…

Что за прелесть, эти сказки!

Заняв на два дня место учителей в русских школах Кохтла-Ярве, Екатерина Федорова и Надежда Шабловская дали уроки, которые запомнятся детям и их преподавателям. Темой уроков были сказки Пушкина. Екатерина проводила с детьми викторины, увлекла ребят рассказом об истоках пушкинских сказок.

Надежда провела мастер-классы, на которых дети делали оттиски с лубочных досок с изображением персонажей сказок Пушкина. Здесь и Золотой Петушок, и Кот Ученый, и те самые цари, которых юноша «по истории не проходил».

Надежда Шабловская рассказала журналисту, что в музее созданы образовательные программы различного уровня сложности для детей разного возраста. В рамках проекта «У вас в гостях Пушкинский заповедник» в Кохтла-Ярве привезли программу «Что за прелесть, эти сказки»!

Надежда Шабловская веете мастер-класс.

- Дети вовлеклись в урок: они узнали историю создания сказок, от кого Пушкин перенимал народный фольклор, Я понимала, что за пределами России у детей может существовать некий барьер, и не все будут понимать то, что я буду говорить. Поэтому старалась подавать материал очень просто. В результате, дети вовлеклись в процесс, стали отвечать мне на некоторые вопросы. Таким образом, у нас получился диалог, - поделилась впечатлением от урока Екатерина Федорова.

- В Эстонии детей знакомят со сказками Пушкина в четвертом классе. А в России?

- У нас начинают знакомство с его сказками с детского садика. Но, чувствуется, что и у вас некоторые родители занимаются со своими детьми еще до школы.

- Надежда, вы как специалист по музейному образованию можете сказать: в изучении с детства творчества Пушкина чья роль важнее – школы или родителей?

- Конечно, родителей. Образовательные программы меняются, а родители – если они считают необходимым воспитывать ребенка на сказках Пушкина, то так они и делают.

Увидят хотя бы на фотографиях

От приезда гостей из Пушкинских гор получили удовольствие и взрослые жители Кохтла-Ярве: они стали участниками открытия выставки фотографий «Волшебные места» из собрания Пушкинского Музея-заповедника. Участница вернисажа – руководитель общества русской культуры Роза Иванова – педагог с многолетним стажем – сказала, что она неоднократно бывала в Пушкинском заповеднике, и замечательно, что эту красоту смогут увидеть, хотя бы на фотографиях, жители эстонского города. А уроки, которые провели сотрудники Пушкинского заповедника, она назвала «глотком свежего воздуха».

Маршрут под угрозой закрытия

«Глоток свежего воздуха» периодически вдыхают и молодые жители Ида-Вирумаа, которые посещают Пушкинские горы Псковской области. Поездки по пушкинским местам – важный элемент духовного развития юных российских соотечественников. А взрослые и пожилые россияне, живущие в Эстонии, ездят в Псков и Псковскую область, чтобы навестить своих родственников, побывать на могилках родных, покинувших этот свет. И вот недавно стало известно, что единственный прямой автобусный маршрут Нарва-Силламяэ-Йыхви-Тарту-Псков № 626, работающий 20 лет, собираются закрыть. Это, якобы, обусловлено тем, что обслуживает эту линию эстонская фирма «Экспресс-Ауто Л», а по новому российскому законодательству теперь необходим российский партнер, которого в России найти не могут.

Недавно координационный Совет Российских Соотечественников Эстонии направил в Министерство транспорта Российской Федерации письмо с просьбой сохранить этот маршрут. Просьбу соотечественников поддержало посольство России и Генеральное консульство РФ в Нарве.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов