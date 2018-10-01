Активность способна исцелить

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В доме культуры "Ругодив" около 100 приглашенных гостей с ограниченными возможностями 15 октября отметили 30-летие инвалидного движения в Нарве.

Наряду со многими другими участниками Маргариту Семенову поздравила активист Общества инвалидов Марет Оя. Фото: Сергей Трохачев

Собравшихся поздравили исполняющая обязанности директора Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская, заместитель председателя горсобрания Лариса Оленина, председатель комиссии по культуре и спорту Галина Вологдина и многие другие, в том числе организатор и руководитель спортивного клуба Ordo Леонид Зубов, отметивший заодно 60-летний юбилей, а также бывший руководитель горсобрания Александр Ефимов, в свое время оказавший немалую помощь при создании другого клуба - Sportuna, которым руководит сейчас Маргарита Семенова.

Мы не ошибемся, если отметим безусловно положительные сдвиги, облегчившие, в частности, передвижение в городе инвалидов-колясочников: обустроены плавные спуски, в общественных зданиях оборудованы лифты, туалеты и т.д. Но главное – активное привлечение к спорту, который, как известно, способен если не исцелить, то во всяком случае изрядно помочь. Неудивительно, что главными организаторами юбилейной встречи стали как раз действующие спортсмены – участник нескольких паралимпиад Леонид Зубов и и постоянно занимающаяся легкой атлетикой Маргарита Семенова. Когда-то, почти 30 лет назад, она начинала создавать спортивное общество вместе с мужем Эдуардом. И постепенно вовлекала новых участников, которых сегодня уже 56 и которые не только сами занимаются физическими упражнениями, но и активно работают с детьми, например, из центра "Матвейка".

Оба клуба, Ordo и Sportuna, являющиеся членами Союза инваспорта Эстонии, существуют за счет городского бюджета: предусмотрена соответствующая статья расходов. Что касается спонсорской поддержки, то здесь, подчеркнула в беседе Маргарита, никогда не отказывает Владимир Мижуй, депутат горсобрания и руководитель "Транссервис-N". Это не прямое финансирование, отметила главный специалист Отдела культуры Ольга Борцова, но весьма значительная материальная помощь.

Спортивная тема не случайно стала главенствующей на юбилейном вечере нарвского инвалидного движения. Было видно, что люди почти не ощущали ограничения своих возможностей. И чтобы закрепить их уверенность в себе, давайте расправимся, наконец, с заплесневелой и ложной констатацией: мол, "в здоровом теле – здоровый дух". Великий римский сатирик II века н.э. Ювенал, которому принадлежит эта, кем-то обрубленная строка, мыслил совсем иначе: "Надо молиться, чтобы здоровый дух пребывал в здоровом теле". То есть и тогда, и сейчас редко наблюдалась такая гармония. Участники праздника ежедневно доказывают: сильный дух первичен и способен порой на чудеса.

Сергей ТРОХАЧЕВ

Благодарим за помощь

В этот юбилейный год мы благодарим всех наших помощников, которые помогли нам отметить праздник, 30-летие инвалидного движения в Нарве, в ДК "Ругодив". Это работники "Ругодива", магазина Narva AS Kaupmees. Это Наталия Капаева, которая предоставила нам изделия своего изготовления. Это учащиеся нарвского отделения Ида-Вирумааского профессионального учебного центра, приготовившие праздничные угощения под

руководством своего преподавателя Урмаса Мурумяэ. К слову, Нарвский учебный профессиональный центр уже в пятый раз помогает состояться празднованиям юбилея инвадвижения. Это и воспитанники кружков и студий ДК "Ругодив", которые показали нам концерт. Это и Александр Красноумов, сделавший нам подарок в виде фильма с историей движения, для создания которого он использовал старые кассеты, сохранившие наш облик в молодые годы. Это и гостиница "Европа" с ее хозяином Виктором Шемариным, предоставившим ночлег нашим гостям из города Выру. А самые главные помощники в наших начинаниях – это наши городская управа и городское собрание. Благодарим всех за вашу помощь!

Маргарита СЕМЕНОВА, руководитель клуба «Спортуна»