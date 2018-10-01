+ Галерея. Нарвский центр Vaba Lava открывает сезон

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Вчера, 16 октября, журналисты впервые побывали внутри здания Vaba Lava, где сейчас завершаются строительные работы по превращению бывшего административного здания завода «Балтиец» в театральный центр.

Высота большого театрального зала black-box - «Черного ящика» - 6,5 метра, что позволяет показывать здесь как спектакли и концерты, так и цирковые представления.

Здесь очень ждут на спектакли нарвскую публику, подчеркнули на пресс-конференции, как эстоно-, так и русскоязычную: все спектакли будут идти на двух языках. А программа представлений на декабрь настолько разнообразна и необычна, что у завзятых театралов уже текут слюнки.

Именно о будущей программе и рассказали в первую очередь руководитель нарвского театрального центра Vaba Lava Анжелика Штыкалов и исполнительный директор и член правления Vaba Lava Кристина Рейдольв, а также один из основателей Vaba Lava и руководитель театра R.A.A.A.M. Мярт Меос.

Открытие театрального центра продолжится с 1 по 11 декабря, и каждый день будут новые события - спектакли, концерты и даже цирковое представление. «Почему мы не назначили открытие, как обычно делается, на один определенный день? Потому, что нам хочется показать публике все возможности нового здания», - подчеркнула исполнительный директор.

В течение 10 дней здесь состоятся и спектакли эстонских и зарубежных театров, и театральный семинар для критиков и активной публики, и мастер-классы для детей, и концерт - здание изначально планировалось, как место для проведения самых разноплановых культурных мероприятий, отметила Рейдольв.

Буквально каждый день будут проходить новые события, полная программа уже имеется на сайте Piletilevi, мы же более подробно расскажем лишь о некоторых из них. Кстати, билеты на спектакли сравнительно недорогие - от 9 до 13 евро, что, как пояснила Анжелика Штыкалов, заслуга спонсоров Vaba Lava.

Что смотреть?

1 декабря состоится премьера спектакля «Транзит. Остановите музыку» - это совместная работа театра R.A.A.A.M и московского режиссера Дмитрия Егорова. Документальный спектакль о гастролях эстонских поп- и рок-звезд в Советском Союзе основан на интервью с разными музыкальными деятелями, в числе которых Анне Вески, Тынис Мяги, Харди Вольмер, Виллу Тамме и другие. А после спектакля состоится бесплатный концерт, где выступят некоторые из музыкантов, ставшие героями спектакля - Тынис Мяги, Марью Ляник, Яарек Касар и др. совместно с конферансье Пеэтером Волконским.

2 декабря состоится спектакль «Гедда Габлер» Королевского Драматического театра DRAMATEN (Швеция) по одной из знаменитейших пьес Хенрика Ибсена. В постановке будут использоваться интересные аудио-визуальные эффекты.

3 декабря будет представлен спектакль «Старший сын» по одно­именной комедии Александра Вампилова петербургского театра «Мастерская». Как пояснил Мярт Меос, этот спектакль идет на сцене уже в течение восьми лет, пользуется популярностью и завоевал несколько престижных наград.

В пятницу, 7 декабря, Финский современный цирк Race Horse Company представит постановку Urbotek. В постановке завораживает всё: материалы, цирковые артисты, опасные акробатические трюки и многое другое. В своём новом цирковом представлении Race Horse Company рассматривает современное пространство городской среды. Перед спектаклем, в 15.00, пройдут цирковые мастерские для детей, участие в которых бесплатно - нужно лишь заранее зарегистрироваться.

В субботу, 8 декабря, в театральном центре можно будет насладиться концертами STATION NARVA, представив театральный центр как площадку для проведения концертных мероприятий.

Алан Калдоя, один из основателей театрального центра Vaba Lava в Таллинне и владелец здания, где располагается нарвский театральный центр, сказал, что к началу ноября планируется закончить все работы, после чего театр R.A.A.A.M. сможет приступить к репетициям, а с 26 ноября, как и планировалось, здесь будет работать президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего следующего визита в Нарву.

Алан Калдоя, один из основателей Vaba Lava, считает, что со временем театральный центр в Нарве

может заметно оживить ее культурную жизнь.

По словам Калдоя, большое число интересных российских театров уже проявили интерес к новому театральному центру, и основатели Свободной сцены надеются, что со временем нарвский театральный центр станет востребованным местным обществом и оживит местную культурную жизнь. «Конечно, это произойдет не сразу, но мы очень на это надеемся», - отметил он.

Строительство нарвского здания является подарком к юбилею Эстонской Республики. В новом Нарвском театральном центре построен театральный зал black-box, рассчитанный на 216 мест (371 кв. м), в центре имеются офисные помещения, небольшой студийный зал на 70 мест (136 кв. м), который можно использовать как репетиционный зал, так и для радио- и телетрансляций ERR, cтудия корпорации также будет располагаться в новом здании театрального центра. Также центр предоставит зал для детского театра «Ильмарине», рассчитанный на 50 мест (82 кв. м), на первом этаже расположится ресторан с открытой террасой. Снаружи здания будет разбита зеленая зона, а также построена небольшая парковка.

Ирина ТОКАРЕВА