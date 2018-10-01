Эстония в 2035 году: райский уголок или пустыня?

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В какой Эстонии мы хотим жить в 2035 году? Вопрос отнюдь не риторический, а ответ, как ни удивительно это прозвучит, во многом зависит от нас. Поскольку именно сейчас идет разработка государственной стратегии «Эстония 2035»: впервые государство определит себе столь долгосрочные цели и впервые к подготовке стратегии привлечена широкая общественность.

Впервые к подготовке долгосрочной государственной стратегии привлечена широкая общественность.

В конце сентября Госканцелярия и министерство финансов, отвечающие за разработку стратегии, провели семинары в Нарва-Йыэсуу, Тарту и Таллинне, где участники - представители местных самоуправлений, НКО, молодежных организаций - одновременно обсуждали будущее страны, общаясь друг с другом с помощью видеомоста.

Хотя эксперты давно говорят о том, что Эстония нуждается именно в долгосрочных целях развития, стратегия «Eesti 2035», рассчитанная на 15 лет, составляется впервые.

Напомним, что работу над новой стратегией правительство инициировало в марте этого года, а ее окончательный вариант планируется утвердить весной 2020 года. С учетом непростых глобальных проблем, которые встанут перед миром в 2035 году, «Эстония 2035» должна определить, каковы ключевые цели страны во всех крупнейших отраслях и избежать раздробленности программ и действий.

Сейчас у Эстонии имеется целых 47 программ развития в различных отраслях, а в 2005 году таких программ было еще больше - 119. Такое дробление убивает приоритеты. «Как управлять страной, если есть 47 направлений и все - обязательные?» - задался риторическим вопросом директор Госканцелярии по стратегическим вопросам Генри Каттаго, рассказывая о принципах составления нового документа. «Eesti 2035» предусматривает, что таких обязательных направлений развития страны станет значительно меньше, и все они будут сбалансированы.

Риски и возможности

Чтобы в 2035 году Эстония смогла стать успешной страной с качественной жизненной средой, необходимо учитывать глобальные тенденции. На основе различных международных рапортов таких тенденций можно выделить десять, и все они взаимосвязаны.

Например, благодаря взрыву медицинских технологий и повышению уровня жизни средняя продолжительность жизни вырастет. Однако вряд ли человечество будет более крепким и активным, чем сейчас, поскольку продолжится старение населения (все большую часть населения будут составлять пожилые люди), а изменения климата и экологии могут привести к ухудшению качества воды и воздуха, что будет вызывать у людей все больше проблем со здоровьем.

В этих условиях Эстония с ее умеренным климатом, чистой природной средой и хорошо развитой медициной могла бы стать притягательным центром международного экологического туризма, решили участники обсуждения. В числе возможных рисков, связанных с теми же тенденциями, они назвали вымирание целых регионов страны.

Как все происходило?

Всех участников обсуждения произвольно разбили на несколько команд, и каждая команда по очереди обсуждала одну из мировых проблем, которые будут наиболее актуальны в 2035 году. Каждая команда должна была назвать риски и возможности развития для Эстонии, связанные с этой проблемой.

Команде, в которую вошла и автор этих строк, вначале досталась такая проблема: «Технологии значительно ускорятся, изменятся бизнес-модели и характер работы».

Посовещавшись, мы единодушно пришли к выводу, который можно сказать, лежал на поверхности: стабильная работа окончательно уйдет в прошлое, людям придется всю жизнь учиться, часто менять работу, а, возможно, и самостоятельно создавать для себя бизнес и рабочее место.

Гимназисты увидели в этом минусы: отсутствие стабильности и необходимость постоянно переучиваться, чтобы освоить новые технологии, будет создавать постоянные стрессы. Люди постарше утверждали, что отсутствие рутины и зависимости работников от крупных работодателей — это, скорее, плюс, который дает человеку больше возможностей для самореализации, делает его более независимым.

Всего за время семинара каждая из команд обсудила шесть различных проблем — вначале друг с другом, потом — с модераторами и участниками из других городов. Было интересно и необычно.

Несколько строк в учебник истории

Заместитель директора госканцелярии по стратегическому развитию Дмитрий Бурнашев (именно он был модератором обсуждения, которое состоялось в Нарва-Йыесууском спа-отеле «Ноорус») в беседе с нашим изданием рассказал, как проходит составление стратегии.

Дмитрий Бурнашев:

- В июне этого года у нас состоялся первый публичный семинар, до этого были переговоры с различными министерствами по этим вопросам. На сегодняшний день мы уже успели сделать следующее: посмотреть с самыми разными партнерами основные мировые тенденции, те направления, в которых мир движется. Темой сегодняшнего семинара было как раз то, какие возможности и риски открываются для Эстонии в свете этих ранее выявленных в результате работы с экспертами мировых тенденций.

Мы обрисовали перед участниками 6 основных групп тенденций: от изменений климата и экологических проблем до новых бизнес-моделей и технологий. В рамках этих тем мы и хотели вместе подумать над тем, какие возможности открываются для Эстонии в свете этих тенденций и какие риски с ними связаны.

Участники обсуждения задавали вопрос: хорошо, сегодня обсудим возможности и риски. А что дальше, какие решения необходимо принять, чтобы воспользоваться возможностями и избежать рисков? Это уже следующий этап: в дальнейшем будем прорабатывать со специалистами конкретные пожелания по разным направлениям, и в итоге должен получиться конкретный документ, в котором будет говориться о том, что Эстонию ждет и что мы должны делать, чтобы уверенно чувствовать себя в мире будущего: какие возможности у нас есть и как мы можем их использовать.

- Это ничего, что таким серьезным мозговым штурмом занимались обычные люди? Мы привыкли к другой схеме: вначале специалисты сами разрабатывают программу развития, а потом выносят ее на суд общественности.

- Хороший вопрос. В рамках двухлетнего процесса разработки стратегии у нас есть самые разные форматы: над программой действительно работали, и сейчас продолжают работать специалисты, но в то же время мы проводим обсуждения и с общественностью: весной стратегию молодежь обсуждала, сейчас - вся общественность в целом. Специалисты хороши, когда нужно разработать решения. А сейчас мы больше внимания уделяем тому, чтобы определить, чего же мы хотим, и в этом плане мнение разных людей - и молодых, и пожилых, с разным уровнем образования, с разными профессиями, из разных регионов - очень важны для того, чтобы понять, чего Эстония хочет.

Если мы посмотрим на состав участников из Ида-Вирумаа, то он довольно разнообразный - школьники, студенты, предприниматели, представители некоммерческого сектора и местных самоуправлений. В Таллинне было много представителей различных отраслевых учреждений, в Тарту — научных работников. Поэтому обсуждение стратегии в трех городах Эстонии одновременно дало нам возможность общаться с самыми разными людьми.

- Что нам даст эта стратегия после того, как правительство в 2020 году ее утвердит: это будет рекомендательный документ или же руководство к действию?

- Если стратегия утверждается, это означает, что на самом высоком политическом уровне есть согласие, что это действительно важные проблемы и ими надо заниматься и есть понимание того, какие существуют варианты решения этих проблем.

- То есть мы сегодня не просто обменивались мыслями, а действительно влияли на будущее нашей страны?

- Скажем так, сегодня мы вписали пару строк в будущие учебники истории Эстонии.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева