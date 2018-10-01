«Старая Нарва» отправляется на склад

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В связи с предстоящей реконструкцией Нарвской ратуши вопрос о размещении макета Старой Нарвы, созданной руками энтузиаста Федора Шанцына, вновь встал перед городскими властями. Подходящих мест для макета у города нет, и он отправится на склад. Так, возможно, следует рассмотреть идею о создании музея города Нарвы, где макет мог бы занять почетное место?

Напомним, что Спасательный департамент из-за несоответствия помещений Ратуши правилам пожарной безопасности закрыл их для посещения в прошлом году, и городские власти дважды объявляли конкурс, пытаясь найти подходящее место для уникального макета, вызывающего неподдельный интерес и восхищение у горожан и туристов. К сожалению, подходящих по размеру и условиям городских помещений не нашлось, поэтому рассматривался даже вариант аренды помещений. Однако депутаты местного городского собрания отклонили его из-за его стоимости – наиболее дешевое предложение, озвученное фирмой Fama Invest OÜ, составило 460 800 евро за 20 лет аренды (по 23 040 евро в год). Летом прошлого года депутаты посчитали, что за ту же сумму разумнее строить новое здание под макет, так как строительство павильона в 400 кв.м. может стоить порядка 500 тысяч евро.

В итоге, никакого конкретного решения так и не было принято, и Федору Шанцыну в ближайшее время придется разбирать макет Старой Нарвы и отправлять его на склад, так как уже совсем скоро начнутся восстановительные работы в Ратуше.

Иван Сергеев и.о. директора Департамента архитектуры и планирования, курирующий данный вопрос, подтвердил журналистам на традиционном инфочасе, что за прошедший год нового места для уникального макета так и не нашлось.

- На самом деле, полагаю, что строить отдельный павильон для одного макета не совсем целесообразно. На мой взгляд, городу нужно задуматься о создании музея истории Нарвы, куда очень органично вписался бы и макет Федора Шанцына. На последней сессии городского собрания депутаты утвердили планировку территории от Ратуши до реки – там можно было бы восстановить домик Петра Первого и построить здание нового музея. Было бы здорово воссоздать, например, какой-нибудь перекресток Старой Нарвы. Хотя это, конечно, сейчас только фантазии, - выдвинул он неожиданную идею.

По словам главного архитектора, подобные мысли он уже слышал и от других членов городского управления, но сам вопрос создания музея на заседании городской управы официально никогда не рассматривался.

Нынешний Нарвский музей станет музеем фортификации

Иво Пости, руководитель SA Narva Muuseum, пояснил нашей газете, что после серьезной реконструкции, проходящей сейчас в замке Германа, экспозиция музея будет в большей степени направлена на историю собственно замка и фортификационных укреплений.

- Если у нас есть такой замок, как замок Германа, нам необходимо и рассказывать о нем. Но нужно говорить и о самом городе Нарва, имеющем такую долгую славную историю, и я думаю об этом уже несколько лет. У нас в запасниках хранится много музейных экспонатов, которые были бы интересны для знакомства с историей Нарвы, но для такой экспозиции требуется большой объем помещений, которого у нас сейчас нет. Ведь необходимо рассказать и о Кренгольме, и о 20-х годах прошлого столетия…. Что касается макета Старой Нарвы, то мы рассматривали возможность разместить его на нашей территории, например, в Художественной галерее, но этот вариант оказался неподходящим, - поясняет Пости.

Руководитель музея был бы только рад, если бы проект создания городского музея Нарвы обрел реальные черты. «Это должна быть большая совместная работа города и Нарвского музея, и там обязательно бы нашлось достойное место для творения Шанцына», - считает Пости.

«Жаль, что сейчас нет меценатов, только бизнесмены»

Сам Федор Шанцын, мастер на все руки, энтузиаст, кавалер медали Белой звезды, невесело смеётся:

- Слишком большой макет у меня получился. Не было бы Федора – не было бы и проблемы, как говорится. Жаль, что в нынешнее время нет меценатов, есть только бизнесмены. Конечно, я бы не хотел прятать макет на склад, а отправить его, например, в годичный тур по Эстонии для показа в разных музеях страны. Но это затраты, да и переезд равен пожару.

Он опасается, что отправка макета на склад «похоронит» Старую Нарву, и она больше никогда не сможет радовать глаз нарвитян и туристов.

Софья Боборенко