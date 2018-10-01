+ Галерея. Как воздух музыка нужна!

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Жителям Нарвы несказанно повезло, ведь у них в городе есть собственный симфонический оркестр! Приобщиться к творениям трех композиторов – Россини, Гайдна и Дворжака – было предложено нарвитянам и гостям города в качестве программы, открывающей 25-й юбилейный концертный сезон, и также вписанной в афишу культурных мероприятий Осенней столицы.

Каждый концерт – это размышление.

Были выбраны кульминационные творения композиторов - увертюра к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини, концерт для трубы с оркестром Й. Гайдна и 9-я симфония А. Дворжака. Впервые с оркестром выступил талантливый молодой эстонский трубач-виртуоз Мярт Метсла. Концерт был блистательным, с «мурашками» по коже от «живого» звучания инструментов и прикосновения к божественной гениальной музыке.

На протяжении многих лет руководит Нарвским симфоническим оркестром его основатель и дирижер, почетный гражданин Нарвы Анатолий Щура.

Нарва для него - любимый город, место, где приятно жить и созидать. По его признанию, «здесь, в Ида-Вирумаа, в небольшом пространстве миролюбиво сосуществует огромное многообразие – историческое, человеческое, культурное. Здесь были Чайковский и Направник, Мравинский и Северянин, Шостакович и Шагал, и многие, многие другие. Их незримое присутствие создает особую ауру этого региона. Творчество здесь не утихает. Северянин назвал тишину нашего взморья «симфоничной».

Каждый концерт – это размышление. О чем думает и какими категориями в настоящее время мыслит Анатолий Щура? Об этом – в его ответах на наши вопросы.

- Анатолий, чем был обусловлен ваш выбор композиторов и произведений для этого концерта, открывающего 25 юбилейный сезон оркестра? Ведь выбраны кульминационные творения Россини, Гайдна и Дворжака. И каких композиторов вы почитаете более других?

Выбор программы - это всегда достаточно долгий поиск перед принятием окончательного решения, постоянный компромисс. Я всегда скован тем, что из огромного музыкального наследия мы можем исполнить только малую часть. Мои желания, к сожалению, не сопоставимы с нашими возможностями и не по творческим или профессиональным, а по техническим причинам, так как мы – лишь малый симфонический оркестр.

Что касается моих репертуарных предпочтений, то здесь немного проще. Иерархии между гениями практически нет. Они все равнозначны по своему высочайшему художественному уровню и абсолютно разные по своей индивидуальности. Мне лишь остается планировать наши концертные сезоны так, чтобы звучала музыка различных эпох и стилей.

- Как вы оцениваете культурную жизнь Нарвы, активизировалась ли она в последнее время, по вашему мнению? И что вы думаете о программе Осенней столицы, достаточно ли она насыщена, чтобы удовлетворить культурные потребности жителей и гостей Нарвы?

- Оцениваю позитивно, она активизировалась и структурировалась, в первую очередь, благодаря кропотливой работе городского Отдела культуры. Заранее составляется план разножанровых концертов и мероприятий Осенней столицы. Высокий интерес к марафону удерживается на протяжении всех трех месяцев.

Но, увы, есть на фоне оживления культурной жизни и поток весьма шумных проектов, которые, подобно цунами, накрыли Нарву в последнее время, громко акцептируют себя принадлежащими нарвской культуре, но которые у меня, в частности, вызывают большие сомнения.

Кто-то где-то решил, например, вовсе не считаясь со «славянской совестью старинной», что русский мат с эстонским акцентом, половые акты в оперном формате или «поэтические» откровения юной поп-дивы, повествующие об анатомических подробностях алкогольного опьянения – эти и подобные им элементы могут относиться и украшать нарвскую культурную карту, культурную жизнь. Кто-то где-то решил, что нарвская культура – это некий вековой вакуум, призрак, подобный Кренгольму, который необходимо интенсивно заполнять этакой импортируемой «хипстерской» продукцией.

Увы, это не более, чем миф. Давайте различать «шум времени» и «музыку времени». Давайте понимать, что есть индустрия развлечений, и есть высокое и многогранное понятие Культура. Давайте не забывать, что культура вообще и города в частности – это, прежде всего, история. Вспомним Пушкина: «Уважение к минувшему – черта, которая отличает цивилизованность от дикости». Культура Нарвы – это и есть ее богатая история, жизнь и творчество людей, ее населявших и населяющих. Меня радуют события, подобные открытию экспозиции из коллекции Лаврецовых или памятной доски в честь бывшего директора музыкальной школы, почетного гражданина Нарвы Татьяны Алксеевны Егоровой. Благодаря ей существует в городе уже почти 25 лет симфонический оркестр, международный шопеновский конкурс и сама школа представляет стабильный культурный «институт». Меня радуют фестивали, которые проводятся в городе не один десяток лет и которые радуют горожан, потому что отражают их духовные устремления. Не считаться с этим, на мой взгляд, нецивилизованно.

- Расскажите, пожалуйста, о составе оркестра, о нынешнем его состоянии. Какие задачи стоят перед руководителем, сложно ли сформировать большой творческий коллектив, способный слаженно играть и быть единым целым, передающим звеном в цепочке дирижер – музыканты – публика?

- Полный состав оркестра, который выступал на открытии 25-го концертного сезона, мы можем себе позволить в течение календарного года только четыре-пять раз. Остальные программы исполняются камерным составом. Это трудности не творческого, а финансового характера. Но, к счастью, великие композиторы оставили человечеству огромное наследие, и камерный репертуар богат не меньше симфонического.

В формировании большого музыкального коллектива есть, конечно же, определенные трудности. Мы не штатный оркестр, наш бюджет не позволяет нам иметь большое количество репетиций и это – острая проблема, в первую очередь, для дирижера. При подготовке новой программы необходимо досконально знать партитуру, выработать исполнительскую концепцию и спланировать сжатый репетиционный процесс так, чтобы, не теряя ни единой минуты, успеть все отрепетировать и добиться результата. Очень важно не переутомить музыкантов, так как это может «выйти боком» на концерте. Концерт - это акт самопожертвования, где все - музыканты и дирижер - должны выкладываться на двести процентов, для этого нужны недюжинные силы.

- Как вы считаете, какова роль дирижера в оркестре – он тиран, соратник, проводник, равный, интерпретатор, полководец, психолог, регулировщик, стратег, который знает общий рисунок игры и ведет к цели? И зачем оркестру дирижер, если у музыкантов есть ноты? Это мужская профессия?

- Вы сейчас задали мне вопрос, в котором уже заложен весь мой ответ. Дирижер – интерпретатор, увлеченный музыкой композитора, которую слышит внутренним слухом как сочиненную собой. Да, конечно же, дирижер - тиран, но его тирания проявляется в том, чтобы индивидуальное слышание произведения оркестрантами подчинить единому звучанию. И в этом он не готов и не должен идти на компромиссы. В этом процессе дирижер должен быть также тонким дипломатом и психологом. Ну, а на репетиции дирижер становится еще и стратегом, который знает, куда нужно идти, и ведет к этой цели. По поводу гендерности профессии могу сказать, что в ней больше мужских качеств, хотя в наше время есть и талантливые и убедительные женщины – дирижеры.

- 20 лет или более для оркестра – это достаточный срок, чтобы он прошел все стадии становления и развития и сплотился бы в единый творческий коллектив? Какие проблемы иногда возникают?

- Этот срок достаточный и в то же время нет. Становление профессионального коллектива происходит постоянно. Нет какой-то уровневой черты, достигнув которой ты уже можешь «почивать на лаврах». Каждое новое сочинение, каждый новый концерт – это новая ступень.

Сплочение коллектива зависит от профессионализма - как музыкантов, так и дирижера - и доверия дирижеру оркестром. Я люблю атмосферу Нарвского симфонического. Музыканты собираются с большим желанием, музицируют с отдачей, любят и ценят то, что они делают.

- Какова особенность вашего оркестра, есть ли своя изюминка? Отличие от других. И в чем особенность быть руководителем оркестра в не очень большом городе, в Нарве?

- Думаю, да. По крайней мере, так писали отдельные критики в самые первые годы нашего существования и я согласен с этим утверждением. Отмечалась наша особая эмоциональная теплота. Я вижу в этом качестве – не поймите превратно – нашу «русскость», хотя в оркестре достаточно эстонских музыкантов. И это, на мой взгляд, хорошо.

Руководить же симфоническим оркестром в маленьком городе невероятно сложно. В столичных или просто крупных городах симфоническая музыка представлена богаче и порой не так страшно, что какой-то концерт был менее удачным и интересным, чем другие. Человек может через день или неделю посетить другое событие и утолить свое разочарование. У публики накапливается богатый опыт, благодаря которому слушатель интересуется больше самой музыкой, а не только ее «безукоризненной подачей». Мы, к сожалению, и об этом я уже говорил ранее, выступаем в среднем один раз в месяц. Если наше очередное выступление будет неинтересным, то это впечатление останется у слушателя надолго. Мы всегда должны завоевывать сердце слушателя. Каждое наше выступление – это как последний шанс.

- Чего больше в вашей работе – труда, удовольствия, вдохновения?

- Это, по сути, некий симбиоз. Конечно же, больше труда, но труд должен быть наполнен вдохновением (это уже задача дирижера) и тогда он становится удовольствием.

- Случались ли курьезные моменты в работе, в поездках?

- Да, бывало всякое. Мы все живые люди и немногим отличаемся от других. Когда-то, достаточно давно, когда мы еще жили без мобильных телефонов, в одной из поездок, после остановки для отдыха и бытовых нужд, мы уехали без трубача. Труба – «товар штучный» в оркестре и его голос единственный и незаменимый, без трубных соло произведение – как всадник без головы. Вот и пришлось нам, нарушая плотный часовой график поездки, возвращаться за нашим музыкантом в слабой надежде, что он не уехал автостопом!

- Существует ли в коллективе какое-либо наказание за фальшивые ноты, сыгранные во время концерта? Как вам удается добиться от музыкантов желаемого, есть ли какие-то рецепты «кнута и пряника»?

- Нет. Это неписаный закон оркестрантов. По крайней мере, в нашем коллективе. Каждый может ошибиться. И ошибается. В присутствии коллег это достаточно болезненно и уже переживается как наказание. Мы проповедуем дружелюбие.

- Что вы делаете, если у вас плохое настроение, а нужно выступать? И как влияет зал за вашей спиной во время концерта?

- Молюсь. Да, зал влияет. Люблю выступления на фестивалях Мравинского. Они проникнуты пиететом к Евгению Александровичу и слушатель почти профессиональный, посещающий «фестивальные пакеты» вот уже 25 лет. Сложно выступать на больших праздничных концертах – там слушатель слишком разный.

- Куда хотели бы поехать с гастролями, где выступить?

- Гастроли для любого музыканта – солиста или оркестра – не удовольствие и не роскошь. Это составляющая профессии. Творчеству нужна миграция, впечатления, «обмен энергией». Увы, наш коллектив в последние 10 лет не имел финансовой возможности выехать на гастроли.

- Чем порадует Нарвский симфонический оркестр в предстоящем сезоне? Будут ли интересные сюрпризы, конкурсы, конкурс пианистов, например?

- В этом сезоне будет много интересного. В октябре, 20-го числа, в первый день школьных каникул, мы ждем новое поколение юных слушателей на ставшей уже традиционной серии концертов «Для всей семьи и чтеца с оркестром». Будет представлена сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк», которую читает наша постоянная ведущая, музыковед оркестра Лариса Щура и которая также будет сопровождаться on-line анимацией нарвской художницы Татьяны Сониной. Проект мы представляли два года назад и он имел такой успех, что для подросших юных меломанов мы решили его повторить.

11 ноября всех любителей оперы ждет грандиозный гала-концерт с участием ведущих солистов Михайловского театра Санкт-Петербурга – сопрано Светланы Мончак и тенора Дмитрия Карпова. За пультом нашего оркестра будет дирижер Михайловского театра Валентин Богданов. В программе прозвучат звездные арии и дуэты композиторов «золотого века оперы» - Беллини, Доницетти, Леонкавалло, Верди, Гуно, Бизе, Чайковского, Пуччини.

15 ноября наш оркестр выступит в Александровской церкви в ансамбле с известным эстонским пианистом Калле Рандалу. Государственная организация Eesti кontsert планирует целый цикл музыкальных событий по возрождению Александровской церкви. Для этих выступлений организация привозит хороший рояль из Йыхви, т.к. в нашем городе на сегодняшний день, к огромному сожалению, нет качественного профессионального инструмента. Все исполнители - пианисты, которые за последние два года выступали в нашем городе как с оркестром, так и сольно, констатировали, что инструмент не соответствует современным стандартам, давно выработал свой технический потенциал и требует замены. На эту тему я уже разговаривал с руководством нашего города и даже с госпожой Керсти Кальюлайд во время ее пребывания в Нарве. Она обещала оказывать поддержку, если город будет ходатайствовать перед Министерством культуры и фондами о приобретении нового инструмента.

Мы также не смогли пройти мимо еще одного небольшого, но знакового юбилея – 20-летия нашей сценической версии пушкинской повести «Метель» с иллюстрациями музыки Георгия Свиридова и прекрасным чтением актера Эдуарда Томана. Для нас это – не просто проект, это родное слово, наша культурная память, наша идентичность. «Метель» по-прежнему дорога нам и, надеюсь, нашему слушателю.

В феврале с оркестром выступят победители уникального конкурса на лучшее исполнение концерта с оркестром среди учащихся музыкальных школ республики.

Наконец, весной 2019 года пройдет 25-й Международный фестиваль им. Мравинского, в рамках которого мы также готовим сюрпризы для любителей классической музыки.

- Нужна ли классическая музыка современному обществу?

- Нужна, как воздух!

Слушала концерт и беседовала Елена Чепурнова

Фотогалерея: Ольга Чепурнова