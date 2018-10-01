+ Галерея. «Омен» на Кренгольме: реквием по мечте о светлом будущем

Дата публикации: Сегодня, 15:37 Просмотрено: 97

В течение трех на редкость ненастных осенних дней — в пятницу, субботу и воскресенье — на территории и в бывших цехах нарвского Кренгольма состоялись долгожданные и давно анонсированные спектакли «Омен», которые, несмотря на погоду, вызвали большой интерес у публики. На последний спектакль пришло около 150 зрителей.

Среди зрителей были и нарвитяне, но преобладали все же туристы из других городов Эстонии. Посмотреть было на что — первая часть спектакля была своеобразной экскурсией по исторической территории Кренгольма, поражающей своими масштабами, элегантной планировкой и превосходно построенными зданиями.

Вторая часть представления проходила собственно в цехах Кренгольма, где сейчас царит запустение и разруха. Постановка основана на стихах и публицистике Алексея Гастева, созданных в 1918-1923 годах. Гастев был советским поэтом и экономистом, он мечтал о том, чтобы труд на заводах и фабриках доставлял людям радость, но эти мечты не сбылись — заводы и фабрики в нашу эпоху переместились в Азию, туда, где есть дешевая рабочая сила.

В ходе спектакля звучали не только стихи, но и музыка прошлого века - «Богородица» Рахманинова, «Марсельеза», «Интернационал». Причем гимн «проклятьем заклейменных» прозвучал в исполнении Нарвского хора мальчиков. Руководитель хора Светлана Горюшина поделилась с нашим изданием впечатлениями от увиденного.

Светлана Горюшина:

- Первым чувством, которое я испытала, был шок. Я хорошо помню прежний Кренгольм — здесь когда-то работала моя мама. Был шум станков, километры тканей, была работа для тысяч людей — хоть и тяжелая, но почетная. А сейчас Кренгольм стоит безжизненный...Но тем не менее, он есть — остались прекрасные здания с превосходной акустикой, в которой музыка и голоса хористов звучат не хуже, чем в концертном зале. Хочется, чтобы Кренгольм и дальше жил, и лично я очень благодарна режиссеру Ярмо Реха за то, что он поставил здесь спектакль и тем самым показал сотням людей со всей Эстонии эти прекрасные здания, заслуживающие того, чтобы их сохранили.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Наталья Соболева