Волейболисты установили рекорд по количеству игр

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В течение трех дней 28-30 сентября в спортзале «Энергии» состоялось более 40 игр в рамках международного турнира памяти нарвского тренера Владимира Николаева, где участвовало 17 команд, в том числе по пять из Нарвы и Санкт-Петербурга, по две из Тарту и Раквере, и по одной из Таллинна, Валги и Пскова.

Фото: Сергей Трохачев

Молодые волейболисты состязались в двух возрастных группах – 2002-2003 и 2007-2008 гг. р. Это был мини-волейбол, но не в смысле упрощенности, а в плане ограничения по времени: игра в большом волейболе, как известно, может длиться более 2-х часов, а здесь в среднем ограничились 40 минутами и кроме того допускался ничейный результат, которого не бывает у профессионалов.

Среди самых юных победили таллиннцы, за ними последовали тартуские спортсмены, а бронзовые награды достались первой команде девочек нарвской «Энергии», которые, по регламенту, состязались наравне с мальчиками. У старших – здесь играли только юноши – первенствовали питерские волейболисты первой команды от Невской спортивной школы, которая, кстати, готовит олимпийский резерв. На 2-м месте был Псков, а на 3-м эстонская Валга. Команда «Энергии», которой руководит тренер Алексей Богданов, в упорной борьбе уступила псковитянам и в конечном итоге стала четвертой.

Отметим при этом, что нарвские волейболисты показали неплохую игру с питерцами сразу после торжественного открытия турнира 28 сентября и победили со счетом 2:1. Среди нарвитян особых призов за отличную подготовку были удостоены Илья Леонов, Артем Калашников, Леонид Свинкин, Арина Башкирова и Екатерина Тихонова.

Исключительная игровая насыщенность – в целом 41 матч – потребовала от организаторов едва ли не чудес. В пятницу вечером пришлось даже из одной площадки устроить две поперечные, чтобы «вместить» все субботние игры. Неустанно трудились судьи – Татьяна Кичко, Эха Ноормяги, Мария Тимофеева и Валерия Нилова. Всем юным волейболистам спонсоры – Нарвская горуправа, Союз спорта Ида-Вирумаа, фонд Kultuurkapital, Fortaco, Astri, Fama и многие другие – обеспечили культурную программу с посещением замка, играми в боулинг и т.д. И еще в воскресенье был сыгран товарищеский матч в большой волейбол между сборными Нарвы и Санкт-Петербурга. Результат оказался ничейным, дружеским.

Сергей ТРОХАЧЕВ