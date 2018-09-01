В день музыки завершился подаривший 3000 новых музыкальных инструментов проект ЭР100 «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент»

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413 школ, музыкальных школ, школ по интересам, оркестров и детских садов получили в течение четырех лет в рамках проекта «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» 3000 новых музыкальных инструментов. Проект, призванный в жизнь в честь столетия Эстонской Республики, завершился прошедшими вчера, 1 октября, в международный день музыки по всей Эстонии концертами утреннего пробуждения.

Концерт утреннего пробуждения на башне Длинный Герман. Фото: Eesti Vabariik 100

«При поддержке этого проекта школы, школы по интересам, оркестры и детские сады получили 3000 новых музыкальных инструментов», – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. «Это – инвестиция века в музыкальное образование Эстонии, результаты которой проявятся к следующим круглым датам в истории Эстонии. Очень важно, чтобы нехватка инструментов не стала причиной того, что музыкальные таланты детей останутся не раскрытыми», – добавил Рохумаа.

В период с 2015 по 2018 год 413 учебных заведений по всей Эстонии получили около 3000 новых музыкальных инструментов. «Общая стоимость программы составила 1,8 миллиона евро. Отдельно хочу выделить и поблагодарить частных лиц, предприятия и местные самоуправления за вклад в проект», – сказал Яанус Рохумаа.

Организаторами совместного подарка ЭР100 «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» являются Союз музыкальных школ Эстонии, Общество духовой музыки Эстонии, Эстонский центр фольклорной музыки, Эстонский союз образования в области эстрадной музыки, Союз симфонических оркестров Эстонии и организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии.

ФОТОГРАФИИ:

Концерт утреннего пробуждения на башне Длинный Герман

https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157700357827371

Мероприятие в честь участников проекта «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» и вручение им благодарственных грамот в доме Стенбока

https://www.flickr.com/photos/ev100/albums/72157700366317341

ВИДЕО:

Концерт утреннего пробуждения на башне Длинный Герман

https://www.facebook.com/EestiVabariik100/videos/357663958309065

Концерт утреннего пробуждения в Тарту

https://www.facebook.com/EestiVabariik100/videos/257420288297452/

Проект «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» в цифрах:

* Больше всего было приобретено таких музыкальных инструментов как каннель (287), джембе (268), ксилофон (133), металлофон (115) и скрипка (111). Также были приобретены фортепиано (79), саксофоны (62), тимпаны (25) и многие другие инструменты, на которых исполняется музыка в оркестрах, ансамблях и группах разных музыкальных стилей, а также соло.

* Во многих случаях обучение детей игре на некоторых редких и дорогих инструментах оставалось в тени и по причине того, что таких инструментов просто не имелось в использовании. В ходе проекта было приобретено, например, 14 фаготов, 19 валторн и 16 туб. Самыми дорогими инструментами являются фортепиано, всего было приобретено 16 роялей и 19 пианино.

* Было приобретено и большое количество музыкальных инструментов для игры в ансамбле, например, 41 ударная установка и 180 гитар.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee<http://www.ev100.ee>.

Eesti Vabariik 100