«Несовершенство» в Нарве: финские художники представили уникальную книгу

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22 сентября в рамках фестиваля Station Narva финские художники Кайса и Кристофер Лека прочли открытую лекцию «Несовершенство». Событие органично сочеталось с местом проведения – Нарвской арт-резиденцией: историческое здание из красного кирпича с множеством трещин и неровностей воспринимается как живой персонаж городского пространства, который создаёт из своих несовершенств самобытный образ и со скромным достоинством приглашает в гости.

Художники из Финляндии Кайса и Кристофер Лека рассказали о том, как создавали свою книгу, которая в 2017 году признана «Лучшим финским графическим романом» и «Самой красивой книгой года». Людмила Полынина

У пришедших пораньше была возможность познакомиться с экспозицией «Digital Stitches» («Цифровые стежки») от художников Варвары Гуляевой и Мар Канет.

Кайса и Кристофер не только создатели комиксов, но и опытные путешественники. (И это при том, что у Кайсы ампутированы до колена две ноги! Протезы помогли ей обрести мобильность и способность путешествовать.) Из родного города Порвоо они совершали поездки на велосипедах до Мурманска, Одессы, Ниццы, обогнули Балтийское море, пересекли Исландию, Японию, Коста-Рику и северо-американский континент от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Именно в американском путешествии длинной в 3600 км родилась книга «Несовершенство». Художники делились опытом создания работы, награждённой как «Лучший финский графический роман» и «Самая красивая книга года». Каждый день Кайса рисовала открытки, а Кристофер отправлял их племянникам. Из открыток и была создана публикация, а её название отражает несколько моментов. Во-первых, открытки публиковались в оригинальном виде, передавая неидеальную реальность путешествия. Во-вторых, было оказано доверие системе почтового сообщения. Из 110 открыток 104 достигли адресата: хороший, но не безукоризненный результат. В-третьих, для прочтения работы читателю нужно разрезать страницы ножом, что делает каждую книгу несовершенной и особенной.

Художники подчеркнули желание оставить после себя материальное свидетельство, особенно ценное в случае исчезновения цифровых технологий, и отметили, что мир более дружелюбен, чем порой показывают в СМИ. Напоследок было приятно побеседовать с художниками о нечётких границах понятий совершенного и несовершенного, о принятии недостатков и стремлении к идеалу.

Людмила Полынина,

студентка НКТУ