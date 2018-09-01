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СпортБорцы завершили серьезное испытание

Дата публикации: Вчера, 16:01 Просмотрено: 115

Молодые сумоисты в трех возрастных группах – до 14, 16 и 18 лет – оспаривали титул чемпионов страны 23 сентября в спортивном комплексе Раквере, и на счету воспитанников нарвской «Энергии» пять золотых наград.

Борцы завершили серьезное испытание

Известный профессиональный сумоист Кайдо Хёвельсон вручил кубок «За лучшую технику» Алене Сазоновой, которая, заметим, несколько нарушает привычный стереотип японского борца. Фото: СШ «Энергия»

Всего участвовало 216 спортсменов из 16 клубов, причем этот чемпионат стал отборочным этапом для кандидатов, претендующих на первенство Европы, которое состоится здесь же, в Раквере, в конце месяца.

Победителями в разных весовых категориях стали: Алина Мехиляйнен, Анастасия Сазонова, Валерий Моисеев, Никита Курлович и Алена Сазонова. Владимир Савельев стал серебряным призером, а Алексей Александров – бронзовым.

 

Сергей Трохачев

Борцы завершили серьезное испытание

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