Борцы завершили серьезное испытание

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Молодые сумоисты в трех возрастных группах – до 14, 16 и 18 лет – оспаривали титул чемпионов страны 23 сентября в спортивном комплексе Раквере, и на счету воспитанников нарвской «Энергии» пять золотых наград.

Известный профессиональный сумоист Кайдо Хёвельсон вручил кубок «За лучшую технику» Алене Сазоновой, которая, заметим, несколько нарушает привычный стереотип японского борца. Фото: СШ «Энергия»

Всего участвовало 216 спортсменов из 16 клубов, причем этот чемпионат стал отборочным этапом для кандидатов, претендующих на первенство Европы, которое состоится здесь же, в Раквере, в конце месяца.

Победителями в разных весовых категориях стали: Алина Мехиляйнен, Анастасия Сазонова, Валерий Моисеев, Никита Курлович и Алена Сазонова. Владимир Савельев стал серебряным призером, а Алексей Александров – бронзовым.

Сергей Трохачев