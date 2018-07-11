Можно ли бежать в течение суток?

Дата публикации: Вчера, 15:08 Просмотрено: 134

Два десятка спортсменов, которые финишировали в Силламяэ 23 августа в 12.00, доказали, что такое человеку вполне под силу.

Аэт Кийсла: «Мой результат оказался лучше, чем я предполагала. А вообще я удивлена, насколько легко было бежать первые 100 километров».

Сиири Пилт из Тарту, победительница Силламяэского суточного ультра-забега среди женщин, за 24 часа одолела 184,299 км. У мужчин первенствовал Тоомас Унт. Триумфатор состоявшегося в июле Нарвского стадионного марафона Герман Терехов из Кохтла-Ярве (подробнее о нем см. «НГ» от 11.07.2018) финишировал четвертым. Участвовала также и Аэт Кийсла, ассистент по общественному управлению Нарвского колледжа Тартуского университета, которая организовала этот нестандартный ультра-забег.

Первый, адресованный ей вопрос: а вообще, не вредно ли такое напряжение? «Каждый должен следить за здоровьем, — заметила Аэт, — я чувствую, что у меня все хорошо». Конечно, спортсмены подкреплялись на пути: бананы, изюм. Более того, режим был достаточно щадящий, в случае чрезмерной усталости можно было перейти на ходьбу, причем, неспешную. Так или иначе, получился почти спартатлон – ежегодный супербег между Афинами и Спартой, – но только в нашем случае - на асфальте и по кругу. Греческая дистанция, однако, составляет 246 км, в то время как – внимание – расстояние от Нарвы до Санкт-Петербурга 130 км. Вывод: а не замахнуться ли нам на своего рода «питертлон»? Под такую идею можно и велосипедно-пешеходную дорожку выстроить, о чем наверняка давно мечтают и спортсмены, и туристы обеих стран.

В заключение отметим, что в Силламяэском забеге участвовали также гости из Финляндии и России, в частности москвич Андрей Тихонович, который навсегда выбрал для себя спорт и намерен приезжать в Эстонию ежегодно.

Аэт Кийсла: «Мой результат оказался лучше, чем я предполагала. А вообще я удивлена, насколько легко было бежать первые 100 километров».

Сергей Трохачев