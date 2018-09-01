На «Станцию Нарва» прибыло много народа

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С 21 по 23 сентября в Нарве проходил фестиваль музыки и городской культуры под названием Station Narva («Станция Нарва»). Мероприятие такого уровня и такого формата в Нарве было организовано впервые и привлекло большое количество зрителей и участников.

Главной концертной площадкой Station Narva на два вечера стал Кренгольм. Пожалуй, лучшего места для звучания и восприятия современной музыки в исполнении легендарных рок-групп в Нарве трудно представить. Station Narva

Помимо концертов в программе фестиваля значились мероприятия cамого разного толка: премьера художественного фильма Кирилла Серебренникова «Лето», День бизнеса и инноваций в Нарвском колледже, художественная выставка, лекции и мастер-классы по современному искусству в Нарвской арт-резиденции, экскурсии по Кренгольму, публичные дискуссии в формате нарвского дня обсуждений Bazar, нарвский и арабский завтрак в центре неформального обучения «Вита Тим», трехъязычное стэндап шоу Comedy Estonia в арт-клубе Ro-Ro, уличная еда и многое другое. В воскресенье, 23 сентября, фестиваль завершился семейным днем на речном променаде и словно передал эстафетную палочку другой серии культурных мероприятий, которые в течение последующих трех месяцев будет предлагать Нарва, ставшая осенней столицей Эстонии.

Ядром фестиваля Station Narva стала современная (или, иными словами, актуальная) музыка. Более 20 исполнителей из разных европейских стран приехали выступить в Нарве. Среди них как мировые легенды - Echo & the Bunnymen, Tricky и Actress из Великобритании, так и восходящие звезды Эстонии, России, Скандинавии. Примечательно, что в одном ряду с ними на афишах стояли и нарвские имена: нарвская группа «Тam i Tyt» и нарвский электронный музыкант PTF 1987 выступили во второй день фестиваля. Такой вот «микс» исполнителей разного калибра, по замыслу организаторов, можно назвать отличительной чертой музыкальной программы Station Narva.

Концертной площадкой для выступления музыкантов стал, например, и заброшенный до недавнего времени гараж на Вабадусе, 20. Светлана Зайцева

Главной концертной площадкой на два вечера стал Кренгольм, точнее - двор Старопрядильной фабрики и два ее бывших цеха, а также популярный арт-клуб Ro-Ro в нарвском порту. По разным оценкам, на субботнем концерте на Кренгольме побывало около 2000 человек. В большинстве своем это были люди возрастом от 20 до 45 лет, и как показалось лично мне, в основном люди приезжие. Наряду с русским языком активно звучала речь на английском и эстонском.

Однако Кренгольм и Ro-Ro не остались единственными музыкальными площадками. Днем можно было побывать на бесплатных концертах молодых исполнителей, причем, в совершенно неожиданных местах — например, в гараже у центра свободного творчества на Вабадусе, 20 (там, где начинается строящийся новый парк, заложенный в честь столетия Республики) или в гараже в порту, бесплатный концерт прошел и в торгово-развлекательном центре Fama. Для неискушенных слушателей это была отличная возможность прикоснуться к актуальной музыке и открыть для себя модные музыкальные направления.

На днях обсуждений Bazar прошло целых четыре дискуссии. В субботу, например, рассуждали в том числе и о том, хватит ли зрителей для всех мероприятий, которые запланированы в культурной афише Нарвы. Светлана Зайцева

Первый и не последний?

Ждать ли нам Station Narva и в следующем году?

Как сказала в интервью Нарвской студии Радио 4 главный организатор фестиваля Хелен Силдна, «второй фестиваль, конечно, будет. Потому что нет смысла начинать, если рассчитываешь провести подобное мероприятие только один раз».

«По большому счету главная цель фестиваля Station Narva не только в том, чтобы погрузить Нарву на три дня в мир современной музыки и устроить здесь некое действо, а чтобы широко обсудить само понятие творчества. Ведь творчество — это и музыка, и бизнес, и живопись, и образование, и дискуссии... Мы стремились использовать фестиваль в качестве своеобразной платформы для развития города и саморазвития живущих в Нарве и приехавших в Нарву людей». Иван Сергеев,

руководитель нарвской команды организаторов фестиваля Station Narva

Наша справка:

Station Narva организован Shiftworks OÜ (ранее фирма называлась Musiccase OÜ) в сотрудничестве с нарвской командой и местными организациями и предприятиями: OÜ Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский колледж Тартуского университета, Нарвская арт-резиденция, дискуссионная инициатива BAZAR, фестиваль «Дни миноги», фестиваль мнение BAZAR, Comedy Estonia и MTÜ Uus Sild.

Главные спонсоры фестиваля Telia Eesti, Narva Gate и Rand & Tuulberg. Station Narva 2018 поддерживают: город Нарва, Go Group, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, представительство Европейской комиссии в Эстонии, Институт Финляндии, Шведский институт, Британский совет и инкубатор DIGIX. Выставку «Digital Stitches» Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции поддерживает посольство Испании в Эстонии.

Светлана Зайцева