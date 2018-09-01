Соревнования за Кубок Эстонии по гребле завершены

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Десятый и последний этап состоялся на реке Пирита в Таллинне 22-23 сентября и принес ряд приятных неожиданностей 16 нарвским байдарочникам и каноистам.

Похоже, Елизавета Федорова уже привыкла к первому месту. Во всяком случае, кубок уже у нее. Фото: СШ "Энергия"

Официальное название – Pirita Väike Marathon – более чем отвечало сути дела, поскольку, кроме прочего, спортсменам пришлось одолевать 18 километров, что, конечно, короче сухопутного марафона, но по многим параметрам сложнее.

Впрочем, для самых маленьких – до 10 и до 12 лет – была установлена километровая дистанция, которую следовало проходить с раздельного старта через минутный интервал. Их коллеги постарше из класса «С» шли уже 3 км, класс «В», включавший 15-16-летних, состязался на 6 км, а взрослые проверялись на 9 км. Причем, дистанция проходила не по прямой, то есть стартовали гребцы против течения, а затем разворачивались, и в итоге получался круг, который надо было преодолевать иногда неоднократно. Течение в общем не сильное, но, отметил тренер «Энергии» Александр Дубровин, порой очень мешала разросшаяся у берегов трава.

Тем весомее результаты. Гонку на каноэ-одиночке в классе «С» уверенно выиграл Иван Петченко, опередивший ближайшего соперника чуть ли не на три минуты. В этой же возрастной группе Михаил Лехмус столь же уверенно победил на байдарке, а вот Алексею Оленину не повезло: перевернулся на финише. И хотя дистанцию завершил, но время потерял и пришел десятым.

В классе «В» золотую медаль завоевала Елизавета Федорова, а Юлия Варшавская стала серебряным призером: им как раз пришлось преодолевать сопротивление травы, которая буквально облепила носы лодок! Артем Хрулев на каноэ в этой группе занял 2-е место.

У взрослых Наталья Торцова не сумела пробиться в призеры и финишировала четвертой: возможно, сказалась накопленная усталость.

«Марафонским днем» стало воскресенье 23 сентября, когда самые выносливые стартовали на 18-километровой дистанции и сделали несколько кругов по 3 км. Вообще, объяснил Александр Дубровин, это стандартное международное расстояние для гребного марафона, и, что интересно, гребцам предстояло не только проплыть, но еще четыре раза пробежать по 150 метров с лодкой в руках после каждого круга на воде! И здесь Елизавета Федорова проявила исключительную волю. Во-первых, она выступала не в своей лодке: ее любезно предоставили столичные тренеры Наталья и Лаврен Ошлаковы. А во-вторых, Лиза с этой лодкой не справилась, то есть попросту перевернулась. И тем не менее победила! Таков характер! Нет сомнения, считает тренер, что Елизавета Федорова будет признана лучшей молодой спортсменкой. По сумме всех этапов она уже обладательница Кубка Эстонии, а Юлия Варшавская здесь стабильно занимает 2-е место. Кубки достанутся также Ивану Петченко и Михаилу Лехмусу, а младший брат Ивана – Илья станет бронзовым призером. В принципе Алексей Оленин, Федор Манюкевич, который в Пирита не выступал, и Наталья Торцова имеют шансы на медали, но точнее можно сказать после детального подсчета очков.

В заключение особо хотелось бы поблагодарить родителей, без деятельной помощи которых нарвские гребцы, скорее всего, и вовсе не попали бы на чемпионат, поскольку бюджетные средства «Энергии» закончились.

Сергей Трохачев