Нарвская спортивная неделя

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Бокс

Подопечные тренера нарвской «Энергии» Геннадия Толмачева неплохо проявили себя на традиционном международном турнире в латвийском Olaine Cup 2018. Давид Андреев стал чемпионом среди юниоров. Добавим к этому «серебро» Роберта Шибалова и довольно много «бронзы» в соответствующих возрастных и весовых категориях: Максим Демидов, Артур Ершов, Михаил Букетов, Алексей Иванов и Марио Эрьязов.

Волейбол

На зональном женском турнире в Таллинне за кубок Эстонии в классе «А» до 20 лет нарвская команда стала серебряным призером. Это означает, что волейболистки, которыми руководит Галина Алферова, будут играть во втором финальном турнире и бороться за места с 7-го по 12-е.

Академическая гребля

Чемпионат Эстонии в Вильянди среди взрослых на классической дистанции 2000 м должен был проводиться традиционно в Пярну, но там случилась нестыковка: экскурсионный корабль не совпал с расписанием спортсменов и только чудом избежал столкновения с одним из гребцов. Нарвитянин Михаил Куштейн в одиночке завоевал серебряную медаль, отстав на секунду от титулованного местного спортсмена Каспара Таймсоо, а Ульяна Бородачева стала бронзовым призером. В двойке Михаил в паре с Йоханном Поолаком с большим запасом добился чемпионского титула, то есть дуэт отработан очень хорошо. Достойно прошел километровую дистанцию нарвский ветеран Эдуард Хлолостых, занявший 4-е место: двух секунд не хватило до медали.

Художественная гимнастика

На Открытом чемпионате Таллинна в групповых упражнениях 22 сентября команда спортивной школы «Паэмурру» в возрастной группе miniklass (2010-2011 г.р.) завоевала бронзовые медали. Гимнасток, – а это были Юлия Кокорина, Милана Байкова, Камила Берзина, Анастасия Петр