Вспоминая о забытом: ещё не все потеряно

Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 98

«Забытая Пяйте» - это книга Тойво Хауга о деревне Пяйте из волости Тойла, первое упоминание о которой берет начало в далеком 1534 году. Автор полагает, что рассказ его ведется о, возможно, одном из наиболее пострадавших уголков Эстонии, который пережил войны, голод и чуму. Примечательно, что над этим местом туманным напоминанием висит проклятие бывшего владельца мызы Пяйте Дириха фон Вернекена.

Тойво Хауг показывает страницы книги «Забытая Пяйте», на которых размещена фотография его бабушки Эльвины и матери Эдит. Фото: Софья БОБОРЕНКО

Тойво Хауг, экономист по образованию, собрал различные музейные и архивные материалы, старые газеты и рукописные письма на трех языках (старонемецком, эстонском и русском), которые легли в основу его книги. Работа над книгой шла два с половиной года, Опираясь на опубликованные ранее материалы, автор предлагает рассмотреть события Северной, Освободительной и Второй мировой войн, проходивших в окрестностях Пяйте, ознакомиться с воспоминаниями бывших жителей и рассказами их потомков, узнать новые имена, почитать газетные заметки, всмотреться в старые фотографии людей и природы, многие из которых десятилетиями лежали в запасниках музейных собраний и впервые были напечатаны в этой книге, увидеть старые карты, хранящиеся в Государственном архиве Эстонии. Открыв 400-страничный труд, читатель узнает, когда в Пяйте появилась первая школа и сколько лет она просуществовала, кто и с каким хозяйством вошел в первый колхоз, как сто лет назад набирали рекрутов по жеребьевке, как возделывали поля и ловили рыбу, водившуюся когда-то в изобилии в этих местах... Рассказ ведется не только о мызе, но и о хуторах, расположенных когда-то в Пяйте, и соседних деревнях Кюннапыхья и Вайвина, их владельцах, а также об известных людях, выходцах из Пяйте, в частности о Паулусе Паурмане, общественном деятеле и просветителе 19 века. Автор обещает рассказать читателям множество интересного из истории не только деревни и её окрестностей, но и страны, за последние сто лет дважды обретшей независимость.

Проклятие мызы Пяйте

Факт, что мыйза Пяйте на протяжении веков принадлежала Нарвской немецкой церкви, вызвал удивление у Тойво. Как такое было возможным во времена, когда власть менялась, а вместе с ней менялись и хозяева? Оказалось, что существует поверье о мистическом проклятьи Дириха фон Вернекена, нарвского градоначальника, завещавшего в середине 17 века мызу церкви в благодарность Богу за исцеление от чумы. Он проклял в завещании тех, кто когда-нибудь вознамерится забрать мызу из рук церкви. «Что не осмелились сделать король Швеции и российская императрица, посмели сделать эстонские мужики», - так писала газета «Пяэвалехт» в 1933 году, рассказывая о неверии народа в существование проклятия. Однако, кто знает, может быть строительство рядом с деревней металлургического завода для получения обогащенного урана, пропавшая рыба из некогда богатой реки Сытке – это все последствия проклятия, поразившего людей, осмелившихся национализировать то, от чего отказались короли? Автор предлагает каждому читателю самому сделать вывод, прочитав его труд.

«Жаль, что уходят предки…»

«Очень жаль, что уходят наши предки – старожилов уже и не осталось. Утрату начинаешь замечать только тогда, когда осознаешь, какой багаж знаний и памяти уходит вместе с ними. Они ведь были здесь, среди нас ещё пару десятков лет назад… Многие из опрошенных мною при подготовке книги людей выражали большое сожаление, что мало расспрашивали своих родителей и представителей старшего поколения о людях, событиях и местах. Сразу прошу прощения за возможные ошибки: к сожалению, уточнить данные не у кого, опираться можно лишь на архивные сведения», - говорит в предисловии автор. В то же время, считает Тойво Хауг, эта книга может пробудить интерес к прошлому родных мест, сплотить выходцев из близлежащих деревень, дать надежду и веру в будущее – и вдруг ещё не все потеряно?

Книга вышла при поддержке Целевого учреждения гражданского общества (KÜSK), Программы местных инициатив, волостной управы Тойла и благотворителей, поддержавших издание.

Софья БОБОРЕНКО