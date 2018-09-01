Папа Римский Франциск начал визит в Эстонию

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В Эстонию во вторник утром прибыл с однодневным визитом глава Римско-католической церкви Папа Франциск.

Фото Priit Simson, rus.delfi.ee

Визит проходит в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости этих государств, сообщила пресс-секретарь Римско-католической церкви в Эстонии Марге-Марие Паас.

Прибытие понтифика транслируется по всем крупнейшим телеканалам страны.

В аэропорту Таллина папу римского встретила президент Эстонии Керсти Кальюлайд и детский хор в национальной одежде. Затем кортеж отправился во дворец Кадриорг, где расположена резиденция главы государства. Здесь состоится встреча понтифика и президента, Керсти Кальюлайд познакомит папу Франциска со свое семьей.

Затем в Розовом саду глава Римско-католической церкви пообщается с представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Центральным событием станет в 16.30 Святая Месса на главной площади Таллинна - площади Свободы, для участия в которой зарегистрировались около 12 тысяч человек. Всего в Эстонии, как рассказала Паас, около 6 тыс. католиков. Помогать папе римскому будут около 100 католических священников.

Перед началом мессы папа Франциск проедет по городу на "папамобиле" и поприветствует горожан и гостей столицы.

Первосвященник проведет также в церкви Каарли в полдень экуменическую встречу с христианской молодежью, а в соборе Петра и Павла - с получателями помощи от церкви.

По завершении визита папа Франциск вернется в Ватикан. Понтифик покинет Таллинн в 18.45.

Это второй визит папы римского в Эстонию. 10 сентября 1993 года Эстонию посетил папа Иоанн- Павел II.

До прибытия в Таллин папа римский Франциск посетил Литву и Латвию.

BNS

Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии

Прибывший во вторник с апостольским визитом в Эстонию Папа Римский Франциск стал 37 647 по счету электронным резидентом Эстонии после того, как президент Керсти Кальюлайд торжественно вручила понтифику персональное цифровое удостоверение личности.

Виртуальное резидентство(e-Residency) - программа, запущенная Эстонией 1 декабря 2014 года, которая позволяет людям, которые не являются гражданами Эстонии иметь доступ к таким услугам со стороны Эстонии, как формирование компании, банковские услуги, обработка платежей и оплата налогов. Программа даёт всем её участникам (так называемым e-resident) смарт карты, которые они могут использовать в дальнейшем для подписи документов. Программа направлена на людей из сфер предпринимательства, не зависящих от местоположения, например, разработчиков программного обеспечения и писателей.

Первый виртуальным резидентом Эстонии стал британский журналист Эдвард Лукас.

Папа Римский Франциск стал первым в истории Эстонии виртуальным резидентом страны — главой государства. До сего времени электронными резидентами Эстонии из числа государственных деятелей стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Хавьер Беттель.

Сообщество виртуальных резидентов Эстонии постоянно растет и на сегодняшний день ими стали граждане 157 стран мира.

BNS

Лютеранская церковь Эстонии подарила понтифику яблоню

TAЛЛИНН, 25 сентября, BNS — Перед состоявшейся в таллинской церкви Каарли экуменической встречей с молодежью, архиепископ Эстонской евангелистическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма преподнес в подарок понтифику яблоню.

Об этом пишет портал Postimees, в режиме онлайн освещающий ход исторического визита Папы Римского Франциска в Эстонию во вторник, 25 сентября.

В 2017 году в 500-летнюю годовщину Реформации Вийлма призвал всех посадить яблони с надеждой, что все вместе люди смогут посадить полмиллиона деревьев. Получилось даже больше – 530, а подаренное папе римскому дерево сорта «ливонский золотой ренет» стало 531.

Яблоня стала символом празднования 500-летия Реформации, единства веры и надежды, объединяющих христиан.

Приписываемые Мартину Лютеру слова «Если бы я знал, что завтра настанет конец света, я сегодня посадил бы яблоню» кратко и емко выражают суть христианства, любовь и заботу о ближнем.

Яблоня символизирует полученную в дар жизнь, и с этим даром соседствует ответственность за ближних и мир.

BNS

Папа Франциск: Эстония смотрит в будущее с надеждой

TAЛЛИНН, 25 сентября, BNS — поблагодарил президента за прием и возможность встретиться с жителями Эстонии, среди которых есть как лидеры общественного мнения, так и деятели культуры.

Об этом пишет портал Postimees, освещающий ход визита Папы Римского Франциска в Эстонию 25 сентября.

Понтифик выразил надежду узнать больше о местной культуре и особенно о способности к сопротивлению перед лицом стольких невзгод. «В течение веков ваша земля называлась «землей Марии» - Марьямаа. Это имя не просто часть вашей истории, но и часть вашей культуры. Размышления о Марии напоминают мне о двух вещах: памяти и плодородии. Мария – это женщина, которая хранит память обо всех живущих в своем сердце и плодородная мать, которая дала жизнь своему Сыну. Следовательно, я хотел бы думать об Эстонии как о земле памяти и плодородия», - сказал понтифик.

В своей речи папа римский упомянул о временах в истории Эстонии, когда людям приходилось страдать и бороться за свободу и независимость. Тем не менее, отметил понтифик, за последние 25 лет, когда Эстония снова заняла свое место в семье наций, она сделал гигантский шаг вперед: «Ваша страна, несмотря на ее маленький размер, является лидером в индексах человеческого развития и потенциале для инноваций, а также занимает высокое место в области свободы прессы, демократии и политической свободы».

Понтифик подчеркнул, что, учитывая прошлое и настоящее страны, у Эстонии есть прекрасная причина смотреть в будущее с надеждой и противостоять новым вызовам.

BNS

Сотни финских католиков будут в Таллинне приветствовать Папу Римского

Во вторник завершается прибалтийское турне Папы Римского Франциска. Кульминацией дня станет всеобщее богослужение на площади Свободы в Таллинне.

Как сообщил портал новостей Финляндии Yle, во вторник около пятисот финских католиков примет участие в мероприятиях, связанных с визитом Папы Римского Франциска в Таллинн. Это число охватывает только тех, кто отправился в поездки, организованные католическими приходами. Еще какое-то количество религиозных туристов может направиться в эстонскую столицу самостоятельно.

Более сотни юных финских католиков встретились с Папой на экуменической встрече для молодежи в таллиннской церкви Яани. В Таллинн они прибыли уже вчера. Кульминацией дня станет всеобщее богослужение, которое пройдет на площади Свободы. Им завершится визит Франциска в страны Прибалтики.

Пресс-секретарь финской католической церкви Марко Тервапортти сказал, что 81-летний нынешний Папа вряд ли когда-нибудь доберется до Финляндии, но можно ожидать, что страну с визитом посетит его преемник.

BNS

На сайте rus.delfi.ee в реальном времени ведется фоторепортаж о пребывании в Таллинне Папы Римского Франциска. Смотрите его ЗДЕСЬ