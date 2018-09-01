+Галерея. Путь Титанов пролег через Нарву

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В понедельник за полчаса до полудня по Нарве прошла удивительная процессия. Вереница повозок с впряженными в них лошадками-тяжеловесами редких пород пересекла город по улице Кереса и направилась к пограничному терминалу. Из повозок лошадками управляли наездники в ковбойских шляпах, их речь звучала на немецком языке.

Так Нарву на своем долгом пути по древнему ганзейскому тракту миновал мирный маршрут из немецкого Брюка под названием «Путь титанов». Лошадям и людям предстоит преодолеть в общей сложности путь длиной почти в 2500 тысячи километров. А направляются они в российский Великий Новгород, оглашая свой путь звуками колокола.

Некоторые участники процессии намерены посетить могилы своих погибших предков, воевавших на территории Европы и России на стороне сил Вермахта. Только в этот раз немцы идут с миром — со звоном колокола и испеченным хлебом.

Тур Titan, как пишут в Интернете его участники, был бы невозможным, если бы не три машины, сопровождающие поход. Трейлер и грузовик, который тянет настоящий старинный Land Rover, нужны для обеспечения лошадей едой и водой. В питании нуждаются и люди, но они действуют по принципу: «Сначала лошади, потом экипаж».

Скорость движения процессии 5 или 6 км / ч. Обычно поход сопровождают полицейские машины.

Наталья Соболева

Фото: Наталья Соболева