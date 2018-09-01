+Галерея. Многонациональная культура против ксенофобии

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В минувшее воскресенье в Йыхвиском Концертном доме прошел пятнадцатый по счету, а стало быть, юбилейный фестиваль культуры национальных меньшинств Ида-Вирумаа «Rahvuskultuuride Loomepada». Творческий котел – так назвали его организаторы полтора десятилетия назад. Организаторы – это Министерство культуры страны, Круглый стол национальных меньшинств при уездном старейшине Ида-Вирумаа, который после админреформы перешел под крыло Министерства культуры. Поддержку фестивалю традиционно оказывают Капитал культуры, Интеграционный фонд, Йыхвиское волостное управление, Йхвиский центр культуры и занятий по интересам.

Нарвские «Русичи».

Открывая юбилейный фестиваль, вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман напомнила, что 2018 год является европейским годом культурного наследия, а сентябрь в Эстонии – месяц национальных культур.

На юбилейный фестиваль съехались представители национальных общин со всего уезда. Кто постарался – встречал гостей своими традиционными национальными блюдами на выставке-дегустации. Члены нарвской еврейской общины Вера Горбунова и Татьяна Алескер предлагали гостям форшмак, хумус, гоменташи, мацу. Наталья Туманова из деревни Лохусуу, что на Чудском озере, угощала блюдами, приготовленными по рецептам из своей книги «Кухня Причудья». Угощают гостей белорусы, удмурты, украинцы, представители других национальных общин.

Словом, неплохое начало фестиваля. Двумя этажами выше – «разгул» народных ремесел. Ида-Вируские белорусы из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы удивили почетного гостя фестиваля – Чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Эстонии Вячеслава Качанова. Он так внимательно рассматривал старинную и современную вышивку, что казалось, сейчас сам возьмет иглу в руки.

В малом зале руководитель нарвской школы кружева гильдии кружевниц Эстонии Ольга Кублицкая с подругами не просто демонстрируют старинные и современные шедевры. В их мастер-классе более всего многолюдно. Кто-то конспектирует урок, кто-то пробует сам сплести узор.

Владимир Антипов со своими дамами представляет экспозицию нарвского русского национально-культурного общества «Русичи».

- Все, что вы видите на нашей выставке, дышит добротой. Мы нацелены на воспитание добрых чувств у людей, особенно молодежи. Только добро

может победить ненависть, которая в последнее время захватывает общество. И разжигают ее, порой, намеренно. Вот вам пример: идем мы на шествии с российским и эстонским флагами. А потом видим в центральной газете, что на фотографии эстонский флаг отрезан. А мы ведь отдали дань уважения и эстонскому государству. Мы за доброту. Но, почему же мы буквально каждый день слышим о русских, живущих в Эстонии, много плохого? Каждый год мы вместе с православным храмом проводим День семьи, любви и верности, - говорит «главный Русич».

В большом зале Концертного дома пел Таллиннский хор мальчиков. В гала-концерте вместе с представителями национальных культурных обществ региона, приняли участие гости из Республики Беларусь и Польши. Но, чтобы поговорить о серьезном, пришлось пожертвовать концертом.

Может ли культура противостоять ксенофобии?

Волостной старейшина Йыхви Мартин Репинский говорит, что местные власти региона, в котором живут представители более ста национальностей, должны смелее брать на себя инициативу в деле сближения людей. Недавно волостное управление пригласило за Круглый стол представителей всех религиозных конфессий, действующих на территории волости. Обсуждался вопрос совместных действий, направленных на сближение людей.

Но на некоторые вопросы местные власти влиять не могут. На фестивале были два депутата эстонского парламента: Валерий Корб и Дмитрий Дмитриев.

Член Рийгикогу Валерий Корб и посол Республики Беларусь Вячеслав Качанов.

Член Рийгикогу Дмитрий Дмитриев.

Журналист им напомнил, что 21 сентября председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, выступая в передаче Первого Балтийского канала, констатировал:

«К сожалению, вызывает опасение общий настрой в обществе. Перед выборами национальная карта разыгрывается, но забывают о том, что эти семена, брошенные в почву, не только сохраняются, но и прорастают. Это означает, что перед выборами националистическая, или национальная карта, как ее называют, разыгрывается постоянно. Все крупные исторические трагедии начинались с этого. Мы по высказываниям зашли уже так далеко, что если непосредственно перед выборами кто-то захочет еще больше повысить градус, останется только призвать к насилию.

На мой взгляд, многие общественные деятели, интеллигенция, (я говорю, прежде всего, об эстонской интеллигенции), боятся высказываться, потому что мы уже перешли за ту черту, когда радикальные высказывания начинают отражать поток общественного мнения. А идти против потока всегда неудобно, а бывает и страшно. Мы пришли уже к той ситуации, когда люди, которые не разделят эти взгляды, боятся вслух высказываться, потому что

понимают, что сразу на них будут навешаны ярлыки различного содержания: от «кремлевских шпионов» до «людей, которые не разделяют патриотические чувства большинства».

Оба депутата не стали отрицать, что столичный политик прав. И вот что они сказали по этому поводу.

Валерий Корб.

- Знаете, что я думаю? На такие фестивали, где культурные люди общаются между собой на языке своих национальных культур, надо приглашать тех политиков, кто позволяет себе ксенофобские высказывания. Пусть они своими глазами увидят то, что я вижу пятнадцать лет. Они увидят дружбу между людьми, живущими на северо-востоке, представителей разных культур, которым между собой делить нечего. Эти политики далеки от реальности, существующей на северо-востоке страны.

- Господин Корб. Есть вопрос, который я не стал задавать руководителю волости, так как он не в его компетенции. Но вы – член парламента. Так скажите, почему разжигание розни и ксенофобские высказывания и комментарии, которыми кишит эстонский сегмент Интернета, остаются безнаказанными? Особенно, такие высказывания политиков?

- У нас хороший закон. И достаточно государственных структур, которые должны следить за его соблюдением. Но, к сожалению, они это не делают.

Дмитрий Дмитриев.

- Я думаю, что причина таких высказываний политиков, о которых вы говорите, связана с тем, что у них попросту заканчиваются хорошие идеи. И тогда, чтобы обратить на себя внимание, они начинают разыгрывать национальную карту. А это не ведет нашу страну в будущее. Как раз такие фестивали, где встречаются представители многих национальностей, доказывают, что культура взаимообогащает людей, независимо от того, какой их родной язык. А это имеет большое значение для блага Эстонии.

Евгений Капов

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