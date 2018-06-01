+Галерея. Город наградил нарвитян, подаривших жителям удобство, комфорт и красоту

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В пятницу, 21 сентября, в конференц-зале Нарвской городской управы прошло торжественное награждение победителей и участников конкурса «Красивый дом Нарвы 2018» в рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2018» и номинантов почётной грамоты и вымпела в национальных цветах министра государственного управления Эстонской Республики.

На основании протокола оценочной комиссии конкурса распоряжением Нарвской Городской Управы № 488-к от 08.06.2018 утверждены результаты конкурса:

• Категория «Территории частных домов и садовые участки»

1 место – садовый участок ул. Торми 47, Светлана и Андрей Моревы

Narva, Tormi 47

• Категория «Территории многоквартирных жилых домов»

2 место – KТ Таллинна 59, председатель Любовь Романченко

Narva, Tallinna mnt 59

• Категория «Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и

образовательных учреждений»

Почётная премия – участки ул. Раквере 35, 39, А. Юханова 20, 22, 24, Храм Нарвской Иконы Божией Матери и дома попечения, представитель – протоиерей Виталий Гаврилов.

Narva, kirik Rakvere tn

1 место – участок ул. Кулгу 1, АО Нарва Веси, водоочистная станция, представитель – член правления Алексей Воронов

Narva veepuhastusjaam

2 место – участок ул. Вестервалли 9, Нарвский Молодёжный Центр, представитель – ио директора Яна Маркова

Narva noortekeskus

3 место – участок ул. Пяхклимяэ 5, дошкольное детское учебное заведение «Сядемеке», представитель – директор Галина Голицина

Narva lasteaed Sädemeke

4 место – участок Таллинна мнт 50, дошкольное детское учебное заведение «Потсатая», представитель – ио директора Ирина Ланберт.

• Объекты, удостоенные почётной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии:

1. Участок ул. Толли 27, Татьяна Гаврилова

Narva, Tolli 27

2. Участок ул. Креэнхольми 36, КТ Креэнхольми 36, председатель Елена Бренькина

Narva, Kreenholmi 36 KÜ

3. Участок Энергия 1, КТ Энергия 1, член правления Пётр Маркелов.

II

По результатам конкурса и предложений оценочной комиссии утверждены для представления от города Нарва на награждения Президентом Эстонской Республики и опубликование в ежегодном альбоме «Красивый дом Эстонии 2018» три объекта: садовый участок ул. Торми 47, ул. Кулгу 1, ул. Вестервалли 9.

III

1. От имени Нарвской Городской Управы награждаются денежной премией, почётными грамотами и памятными знаками следующие объекты:

В категории «Территории частных домов и садовые участки» - Садовый участок ул. Торми 47, семья Моревых – премия 350 евро.

В категории «Территории многоквартирных жилых домов» - КТ Таллинна мнт 59, Нарва, (рег.№ 80175920) – премия 200 евро;

В категории «Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений» - Специальная премия: Дома попечения и Храм Нарвской иконы Божией Матери – премия 350 евро;

- Участок ул. Кулгу 1, водоочистная станция АО Нарва Веси – ценный подарок в 350 евро;

- Участок ул. Вестервалли 9, Нарвский Молодёжный центр – ценный подарок в 200 евро;

- Участок ул. Пяхклимяэ 5, детский сад «Сядемеке» - ценный подарок в 100 евро.

Удостоенные грамоты министра государственного управления:

- Участок ул. Толли 27, Татьяна Гаврилова – премия 200 евро;

- Участок ул. Креэнхольми 36, КТ Креэнхольми 36 – премия 200 евро;

- Участок ул. Энергия 1, КТ Энергия 1 – премия 200 евро.

2. Награждаются грамотой и памятным знаком:

- участок Таллинна мнт 50, детский сад «Потсатая»;

- участок ул. Мыйза 12, КТ Мыйза 12;

- участок ул. Суур 19, КТ Суур 19.

3. На основании решения оценочной комиссии переносятся в состав конкурса «Красивый дом Нарвы 2019» в связи с данными в строительном регистре

следующие объекты:

- участок ул. Ааса 23;

- участок ул. Меэдикуте 12.

4. Считать начиная с 01.06.2018 объявленный Нарвской Городской Управой конкурс «Красивый дом Нарвы 2018» законченным и с 01.06.2018 объявляется начало конкурса «Красивый дом Нарвы 2019».

Благодарим всех активных участников движения «Благоустройство дома» и участников конкурса «Красивый дом города Нарва 2018» в рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2018»!

Приглашаем всех любящих свой край и украшающих свой дом присоединиться к движению, а также принять участие в объявленном конкурсе «Красивый дом города Нарва 2019» в рамках республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2019»!

Ждём Ваших заявлений!

Людмила Морина

Городской садовник

Департамент Городского хозяйства Нарвской Городской управы

Фотогалерея Натальи Соболевой

Читайте о мероприятии в следующем номере «Нарвской Газеты»