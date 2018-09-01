Всемирная уборка объединила 144 страны

Дата публикации: Сегодня, 11:38 Просмотрено: 49

Окончательные итоги еще не подведены, но уже ясно, что координируемый Эстонией Всемирный день чистоты при участии 144 стран стал самой масштабной акцией по уборке мусора в истории.

Нарвитяне убирают несанкционированные свалки собственными силами. Фото: Ирина Токарева

В 11 государствах Всемирный день чистоты пришлось отложить из-за плохих погодных условий.

Согласно первоначальным подтвержденным данным, 15 сентября 2018 года природу очищали от мусора 13 миллионов человек. В настоящий момент данные еще поступают в штаб оргкомитета, и поэтому пока невозможно назвать количество собранного мусора, который участники Всемирного дня чистоты собрали по примеру и при посредничестве жителей Эстонии. Окончательные итоги Всемирного дня чистоты будут подведены в октябре.

Среди наиболее масштабно вышедших на борьбу со свалками стран Индонезия – примерно 3,4 млн, Пакистан – 3 млн, США – 1,5 млн, Украина – 1 млн.

Во многих местах участию в акции мешала стихия. Свои акции частично либо полностью решили отложить Филиппины, провинция Гуандун в Китае, Гонконг, Макао и Тайвань, некоторые штаты США.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Эвы Трууверк, гораздо важнее итогов в цифрах то, что 15 сентября состоялось что-то совершенно невиданное, и намного важнее статистики изменение отношения к проблеме, ради которого люди и вышли на уборку в разных странах в один и тот же день.

В Эстонии во Всемирный день чистоты убирали преимущественно леса и побережья. В уборке участвовало по меньшей мере 9500 человек, всего в работе находились 300 зарегистрированных локаций. На каждого человека приходится в среднем по 500 литров мусора, или 5 мешков по сто литров.

По словам руководителя команды Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере, одной из целей уборки в нашей стране было взбудоражить словно задремавших жителей Эстонии. «Хотя несанкционированных свалок с годами у нас стало намного меньше и ситуация намного улучшилась, мусора на природе все-таки еще очень много», - заключил Матвере.

Татьяна Лаврова