+ Галерея. Завершился летний сезон: да здравствуют последующие!

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Посетители Липовой ямки наверняка запомнят субботний день 8 сентября, когда разнообразные, в том числе буквально феерические мероприятия, организованные ЦУ Narva Linna Arendus, ознаменовали финал летнего Променада и старт осеннего сезона.

«Дуэт Владимира Чердакова и Джордан Джексон надо бы пролонгировать», как сказал один из слушателей Николай, нарвский художник.

Организаторам во главе с Софьей Хомяковой действительно удалось соединить приятное с полезным, или, иначе говоря, зрелищность с познанием.

Исторических данных много не бывает

От кого еще, как не от Александра Опенко, историка и краеведа, который провел увлекательную экскурсию «Нарвские тайны барона Мюнхаузена» для более 70 (вместо 50 запланированных) слушателей, мы узнали бы, что, оказывается, наш барон впервые венчался в нарвском Спасо-Преображенском соборе, расположенном тогда вблизи Ратушной площади, и даже перешел для этой цели в православие?

Еще можно было наблюдать рыцарские сражения на мечах в профессиональном исполнении облаченных в доспехи членов Karu Klubi, которым руководит Олег Корчагин. И заодно выяснить, что общий вес снаряжения составлял около 36 кг, и хотя люди Средневековья были ростом покороче нынешних, но физически, за счет постоянного труда, как подчеркнул Олег, значительно крепче и в общем могли не только нести, но и вполне успешно сражаться с таким грузом.

Руководитель нарвских рыцарей Олег Корчагин демонстрирует шлем, который в точности подходит для него самого.

Джордан Джексон обрела новых друзей в сoncerto grosso

Этот итальянский термин, характеризующий инструментальный жанр эпохи барокко, в своем буквальном значении – «большой концерт» – более чем приемлем для замечательного музыкального представления Jordan Jackson and Friends, которое состоялось в ресторане Пляжного здания Fortune. Британская певица Джордан Джексон, пианистка и исполнительница собственных композиций в разных стилях – джаз, соул, поп, регги – уже неоднократно радовала своим искусством нарвских зрителей. Проект «с друзьями» придумала она сама три года назад в Лондоне с намерением объединять независимых музыкантов на одной площадке и тем самым придавать особый колорит их творчеству и давать возможность ценителям получить уникальный чувственный опыт.

Отметим принципиальную особенность поведения Джордан на нарвском концерте – категорическое отсутствие какой бы то ни было «звездной болезни». Ничего подобного! Она, например, с видимым удовольствием аккомпанировала гостье из Петербурга Екатерине Река, работающей в жанрах фанк, соул, неосоул, диско и увлекающейся в последнее время народной музыкой, а также молодым исполнительницам из нарвского поп-джаз ансамбля Аллы Якубовой, которая иногда занимала место аккомпаниатора, когда Джордан пела с ее ансамблем.

Что же касается совместного выступления Джордан с известным нарвским певцом, музыкантом и композитором Владимиром Чердаковым, лидером группы «Авеню», то можно считать, что этот дуэт – уже сложившийся факт высокой музыкальной культуры, оформившийся год назад здесь же в Нарве в клубе «Ро-Ро».

О чем говорит vox populi?

В самом деле, «глас народа – высший закон (suprema lex)», как следует из древнеримского правового афоризма. Вот лишь некоторые суждения.

Антон Праткунас, депутат Нарвского городского собрания:

- Спасибо Джордан в очередной раз за то, что радует нарвитян своим замечательным голосом и песнями. Концерт был услышан не только в ресторане, но и снаружи... Хорошая погода, красивая музыка, близкие люди рядом – все, что нужно для идеального выходного!

Татьяна Перегонцева, гостья из Таллинна:

- Очень рады, что посетили мероприятие Jordan Jackson and Friends. Получили позитивные эмоции, впервые познакомились с творчеством самой Джордан Джексон. Очень красивый голос, отличная живая музыка, интересные дуэты. Джордан, помимо того что она безусловно талантлива, оказалась ещё и очень позитивным, лёгким и открытым человеком. Были бы рады, если такие выступления организовывались бы почаще и хотели бы увидеть Джордан и у нас в Таллинне.

Мария Морозова, участница проекта, ансамбль Аллы Якубовой:

Джордан очень лучезарная и блистательная девушка, которая с первых минут общения заряжает невероятной энергией. Она словно твой старый добрый друг, с кем тепло и уютно.

Ольга Андреева, житель города Нарва:

- Джордан Джексон - солнечная девушка, исполняющая мелодичные и красивые песни. Она одарила нас своей несравненной улыбкой и подарила нам чувство праздника! Я благодарю её за визит к нам в Нарву и жду с нетерпением встречи вновь!

Елена Кивистик, PR-менеджер проекта «Джордан Джексон и друзья»:

- Такая встреча уже близка, так как в рамках проекта запланирован третий визит Джордан в Эстонию. Вообще, складывается впечатление, что Джордан, будучи еще малюткой, начала петь раньше, чем разговаривать. Сама она в ответ на этот вопрос не без юмора заметила, что здесь надо бы расспросить маму. Но подтвердила, что сколько себя помнит, пела всегда. И еще она считает, что музыка обладает удивительной силой, способной изменять людей, в том числе даже и на материальном уровне. Именно поэтому Джордан чувствует особую ответственность за свое творчество. "Я действительно люблю сочинять такие песни, с которыми у людей возникают теснейшие связи, и мне приятно, когда по окончании моих концертов слушатели уходят преображенными". В Нарве – свидетельствуем – так и произошло.

Сергей Трохачев

Фотогалерея: Анастасия Кивистик, Сергей Трохачев