Нарвские садоводы подарили Керсти Кальюлайд 8-килограммовую тыкву

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Случилось это 1сентября, уже ближе к вечеру. Небольшой кортеж вдруг остановился у садоводческого товарищества "Прогресс" ,что находится в черте Нарвы.

Керсти Кальюлайд купила фрукты-овощи у нарвских дачников и поговорила с ними о местной жизни.

Фото: Канцелярия Президента ЭР

Из автомобиля вышла президент Эстонии Керсти Кальюлайд и прямиком направилась к садоводам-любителям, которые стояли у обочины дороги и продавали свежие овощи, фрукты и ягоды. Продавцы стали наперебой предлагать свой товар, конечно, бесплатно. Но президент, выбрав все необходимое, со всеми расплатилась.

Невольно зашел разговор о жизни. Кто-то посетовал на плохое обустройство обочин дороги, хотя дело это, конечно, местной власти. Вопрос не остался без внимания со стороны высокой гостьи.

Признаться, я, автор этих строк, оказался у «Прогресса» совершенно случайно. Но, честно скажу, несказанно обрадовался и удивился тому, что первое лицо государства вот так просто покупает товар на улице и по-житейски разговаривает с людьми.

На прощание нарвские садоводы подарили президенту 8-килограммовую тыкву.

А со стороны службы президента нам — фотография на память о нашей встрече. Ее и прилагаю к своему письму.

Юрий Тиннер

нарвский садовод