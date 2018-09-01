Въехать в Россию можно, но не на любом автомобиле и не бесплатно

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Вторник 4 сентября обернулся неожиданными очередями для автомобилистов: согласно новому российскому закону, вступившему в силу именно в этот день, путешественники не имеют права пересечь границу на машинах, взятых в лизинг у того или иного банка.

Через неделю после вступления в действие нового Федерального закона РФ лизинговых автомобилей в очереди практически не осталось. Фото: Сергей Трохачев

Вопрос оказался замысловатым, поэтому мы изучили несколько свежих публикаций в Rus.Postimees, Rus.err, Delfi, а также, разумеется, официальные материалы.

Допускается только первый автомобиль

Действительно, с 4 сентября 2018 года начал действовать Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (полный текст: eg-online.ru), разработанный в связи со вступлением в силу 1 января нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (http://tkeaes.ru). В пункте 5 статьи 193 закона читаем: «Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве-члене Союза:

1) второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах, при нахождении под таможенным контролем ранее ввезенного этим лицом на таможенную территорию Союза транспортного средства;

2) транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем».

То есть теперь появилась привязка к юридическому лицу, которое расценивается как собственник транспортного средства. Это может быть лизинговая фирма или банк. Значит, пока все машины, принадлежащие этому юридическому лицу, не покинут пределы России, очередной водитель, – но не собственник, а лишь пользователь, – лизингового автомобиля, принадлежащего тому же юридическому лицу, въехать в страну не сможет.

За вторую машину придется заплатить

Точнее, сможет, но только после уплаты суммы, сопоставимой по размерам с платой за растаможивание, которая подсчитывается на основании возраста машины, объема двигателя (это главный параметр) и стоимости (подробнее см.: vedinform.com). За среднестатистический автомобиль, как объяснила изданию Rus.Postimees заместитель начальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарья Кириллова, придется выложить около 800-900 тысяч рублей, или примерно 10 тысяч евро, а по другим данным, вплоть до миллиона или 12500 евро. Далее она уточнила, что это не пошлина, но «своего рода залог», который возвращается на обратном пути.

Казалось бы, возникает некое противоречие, так как в тексте закона (см. выше) о залоге не говорится, но четко обозначены «таможенные пошлины».

Впрочем, 5 сентября на официальном сайте управления (sztu.customs.ru) появилось разъяснение, где сказано, что «для оформления временного ввоза последующего транспортного средства необходимо внесение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов». Это уже другое дело, поскольку новый Таможенный кодекс в главе 10 предусматривает возврат сумм «таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств».

Что предпринять?

Таким образом, на сегодня ситуация такова, что «лизинговым автомобилистам», намеревающимся регулярно ездить в Россию, требуется постоянно иметь при себе указанную сумму, возврат которой на обратном пути, как видим, обеспечен законом. Или же просто выкупить машину в собственность. Но и в этом случае, если в семье два автомобиля и оба записаны, скажем, на мужа, который уже уехал в Россию, то жене целесообразнее воспользоваться общественным транспортом, так как возникает аналогичная история, предупреждает Rus.Postimees: «Одна машина ввезена и не вывезена, вторую пустят только за деньги». Если же таковых нет, остается только ждать и надеяться, что в закон будут внесены какие-то поправки, на что рассчитывают и сотрудники российской таможни, тем более что «новые правила вступили в силу не только на границе России и Эстонии, но на всем протяжении российской границы с государствами, не входящими в Евразийский экономический союз», - сообщает Delfi.

Сергей Трохачев