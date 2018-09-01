Посол Тереза Баббир: Великобритания по-прежнему заинтересована в привлечении студентов и специалистов

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4 сентября посол Великобритании в Эстонии Тереза Баббир пригласила нарвитян в Нарвский колледж ТУ на британское чаепитие, чтобы отметить 100-летие дружбы между Эстонией и Великобританией. На чаепитие приглашались все желающие.

Посол Великобритании в Эстонии Тереза Баббир с победителями творческого конкурса для школьников на тему

«100 лет дружбы». Фото: Марко Пиллироог

Cразу скажем, нарвитяне охотно откликнулись на приглашение посла. Выпить чашечку чая и отведать кусочек торта, испечённого по специально созданному поваром посла рецепту, пришли полторы сотни человек.

Чаепитие в Нарве стало десятым по счету в ряду подобных мероприятий, проходящих по всей Эстонии.

Фото: Марко Пиллироог

В течение дня посол Тереза Баббир и сотрудники посольства посетили некоторые детские сады и школы, Нарвский замок, встретились с мэром Нарвы Тармо Таммисте и с местными предпринимателями. К команде дипломатов присоединились британские военные, дислоцирующиеся в Эстонии на базе в Тапа. Днем военные поиграли со школьниками в футбол и поучаствовали в уроках физкультуры, а вечером во время чаепития хор военнослужащих родом с Фиджи спел несколько традиционных песен. На чаепитие были также приглашены юные идавирусцы - победители творческого конкурса для школьников на тему «100 лет дружбы», который этой весной провело посольство Великобритании.

Наше издание воспользовалось возможностью пообщаться с послом Терезой Баббир и из первых рук получить ответы на некоторые актуальные вопросы.

- Г-жа Баббир, безусловно, вам известно, что в Великобритании живет, работает, учится большое количество эстоноземельцев, а в Лондоне, можно сказать, так и вообще образовалась целая «нарвская» диаспора. Поэтому вся информация, связанная с Брекситом, который, как мы знаем, формально должен состояться 29 марта 2019 года, очень востребована не только ими, но и у нас здесь - их родственниками и близкими. Великобритания и Евросоюз публично заявляют, что хотят достичь договоренностей по условиям выхода Великобритании из ЕС в ближайшие семь недель. Однако в последнее время появилась информация, что сроки отодвигаются. Две недели назад премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей статье, написанной для газеты The Sunday Teleraph, отметила, что «предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны» и что она не пойдет на компромиссы с ЕС. Не могли бы вы прокомментировать складывающуюся ситуацию? И в связи с этим накалом страстей чего ждать рядовым жителям Великобритании, будь то коренные жители или граждане ЕС или граждане третьих стран?

- Ситуация вокруг Брексита очень сложная и для британцев, и для тех, кто приехал в Великобританию из других стран. Некоторым Брексит уже наскучил, они хотят, чтобы всё поскорее закончилось, некоторые до сих пор рассержены, и все хотят знать, что же будет дальше. Это желание совершенно понятно. Но сейчас никто не знает, что произойдет после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза. Совершенно ясно следующее: повторного референдума не будет; Великобритания выйдет из состава ЕС. Сейчас нужно дождаться окончания переговоров.

- Известны ли уже точно условия и сроки подачи документов для вида на жительство и вида на работу для граждан ЕС (в том числе и граждан Эстонии), которые на данный момент живут и работают в Великобритании?

- Сейчас невозможно говорить об этом в деталях, многое до конца еще не определено. Рекомендую заходить на сайт www.gov.uk, на котором создан специальный раздел, касающийся Брексита и всего, что с ним связано, включая информацию для иностранцев, живущих в Великобритании. Можно подписаться на рассылку этого сайта. И тогда не стоит бояться, что какая-то важная информация пройдет мимо.

- Что конкретно уже сегодня надо предпринимать гражданам Эстонии, которые живут, работают, учатся в Великобритании?

- Сейчас не нужно ничего предпринимать и ничего менять. Нужно не волноваться! И продолжать жить, работать, учиться. А также не забывать следить за информацией.

Фото: Марко Пиллироог

- Есть ли разница в условиях получения вида на жительство и на работу для гражданина ЕС, работаешь ли ты в государственном учреждении или в частном секторе?

- Разницы нет. Вопрос не в том, где человек работает, а только в том, сколько он прожил в Великобритании.

- Можно ли (и нужно ли?) уже сегодня ходатайствовать о получении вида на жительство?

- Сейчас этой возможности нет. Предположительно, возможность ходатайствовать о получении вида на жительство появится со следующего лета.

- После выхода Великобритании из ЕС что изменится для молодежи, которая захочет получить высшее образование в вузах Великобритании? И на каких условиях будет вестись прием?

- В этом году и скорее всего в следующем никаких изменений не будет. И в любом случае, даже если что-то будет меняться в будущем, то это будет постепенный процесс. Потому что Великобритания однозначно заинтересована в привлечении студентов. Еще раз повторяю: волноваться не надо.

- Будет ли после Брексита Соединенное Королевство как прежде признавать дипломы о высшем образовании, полученные в вузах стран ЕС, или в этом вопросе произойдут изменения?

- Пока еще этот вопрос не решен. Может быть, дипломы не будут признаваться автоматически, как сейчас, а будет для этого создана какая- то процедура, но признание дипломов обязательно будет. Великобритания всегда была и впредь будет заинтересована в хороших специалистах, образованных работниках.

- Уже сейчас российскому гражданину получить английскую визу - дело сложное. Ужесточатся ли требования по выдаче виз для российских граждан, и будет ли разница в получении визы для российских граждан, имеющих постоянное место жительства в Эстонии, и российских граждан, проживающих в РФ?

- Никаких изменений для российских граждан, живут ли они в Эстонии или в Российской Федерации, при выдаче виз не будет. Люди, которые сейчас могут путешествовать, приезжать в Великобританию на учебу или работу, скорее всего, сохранят эти возможности.

- В связи с Брекситом увеличился ли отток мигрантов из Великобритании? Слышала, что, например, активно уезжают поляки, занятые в строительном секторе.

- Очень сложно оценить, сколько людей приезжает и уезжает сейчас из Великобритании, так как граждане ЕС не должны регистрироваться, и никаких официальных исследований на этот счет не проводилось. Есть истории о том, что люди уезжают, но и о том, что люди приезжают. Те, кто давно живёт в Великобритании, уже пустили там корни, а потому не торопятся сниматься с места. Может быть, когда более ясными станут условия, на которых можно остаться в Великобритании, мы увидим более четкую картину. Но в любом случае: Великобритания не заинтересована терять своих жителей.

- Слышала из уст живущих в Великобритании людей, что в обществе повысились ксенофобские настроения…

- Такие истории всегда были, ведь Великобритания испокон века была мультикультурным государством, там живёт очень много людей из самых разных стран. Мы очень хорошо умеем принимать людей из разных культур, хотя всегда находятся не очень умные люди, которые могут высказаться не самым разумным образом. Но это противозаконно, в Великобритании запрещено комментировать этническую принадлежность человека. Я не слышала об исследованиях на эту тему, но не думаю, что таких случаев становится больше. Думаю, что это информация из области слухов. И не думаю, что Брексит что-то изменит в этом плане.

Светлана Зайцева