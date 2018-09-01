+Галерея. Молодежь с особыми потребностями хочет быть услышанной

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Почему, несмотря на проводимую в городе немалую работу по созданию необходимых условий для людей с особыми потребностями, молодые люди с ограниченными возможностями часто предпочитают социальную изоляцию, замыкаясь в стенах своих квартир? С какими проблемами они сталкиваются в повседневной жизни? И что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию?

Некоторые участники встречи решили сфотографироваться на память и обменялись своими контактными данными.

Эти вопросы ставит перед собой и обществом Силуан Бабарыкин, нарвский активист, знакомый со всеми наболевшими проблемами не понаслышке, а на собственном опыте. Именно эти вопросы прозвучали на прошедшей в Нарве встрече, которую Силуан организовал как открытую площадку для дискуссий и диалога с представителями власти, чтобы привлечь внимание городских чиновников и заинтересованных лиц к тому, что актуально для молодежи с особыми потребностями сегодня.

Силуан провел большую работу по организации этого мероприятия, которое задумал как региональное – были приглашены участники из Кохтла-Ярве, Силламяэ, Тарту, Таллинна. Но многие по разным причинам не смогли приехать, и форум получился не столь представительным, как хотелось бы. Также не пришли многие чиновники, которым были разосланы приглашения. Однако, мероприятие все же состоялось, оно было стартовым, и для первого раза это можно назвать успехом. Ведь в течение дня приходили и беседовали, давали разъяснения и отвечали на вопросы представители Кассы по безработице, Министерства образования, различных некоммерческих организаций, директор департамента социальной помощи Татьяна Пацановская и специалист этого департамента Инна Муру, вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов.

Где взять личного помощника?

Вопросов было много, среди наиболее животрепещущих был вопрос предоставления личного помощника нуждающимся в этой услуге. Законодательно этот вопрос проработан достаточно, но на практике оказывается, что эту услугу получить вовсе непросто, не хватает работников в этой сфере, не говоря уже о недостатке квалифицированных специалистов.

- Я сейчас получил эту услугу и очень рад. Но она рассчитана на сто часов в месяц – то есть на два-три часа в день. Этого крайне недостаточно, - поделился собственным опытом Силуан.- Не правильнее ли было бы, чтобы услугу личного помощника оказывала какая- либо организация, как в Таллинне, которая меняет своих сотрудников, обеспечивая более длительную помощь? Кроме того, лично у меня сейчас возникла проблема. Работа моего личного помощника по контракту, заключенному с социальным департаментом, закончилась. Снова придется искать человека. Бывший мой личный помощник сам нашел меня на сайте seti.ee, где я выставил объявление, а как будет в следующий раз – пока неизвестно. И это проблема многих. Нужно поднимать вопрос, чтобы данные услуги имели свое развитие.

Смягчить языковые требования

Также много нерешенных вопросов с доступностью проникновения в здания людей с ограниченными возможностями и адаптацией жилья. Отдельная тема - нехватка квалифицированных педагогов, способных работать с данной категорией молодых людей. Особенно это касается домашнего обучения. Практически нет педагогов, знающих специфику работы с людьми с особыми потребностями.

Также хотелось бы поднять вопрос о смягчении требований по знанию эстонского языка для молодежи с ограниченными физическими возможностями в Нарве, поскольку требуемое знание языка на уровне B2 является серьезным препятствием для них для получения образования. Эстонский язык нужен, конечно. Но может быть, в Нарве эти критерии не должны быть такими жесткими для этой категории людей? Надо искать компромисс, считает Силуан.

В ходе встречи Силуан поинтересовался у представителей власти, планируется ли в будущем построить в Нарве какой-то спортивный центр для людей с особыми потребностями, потому что ездить в Хаапсулу, чтобы заниматься физкультурой, получать массаж, оздоровительные процедуры, это, мягко говоря, далековато. Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов ответил, что строить специальный центр - идея слишком дорогостоящая, но при строительстве обычного нового спортивного центра обязательно будут учитываться и потребности людей с ограниченными возможностями. А также напомнил, что город недавно построил возле социального центра «Лад» открытую площадку, которая предназначена для детей и подростков с особыми потребностями.

Среди особо актуальных проблем для молодежи с особыми потребностями – вопросы трудоустройства. Консультант Нарвского бюро Кассы по безработице Оксана Сойма дала, по оценке присутствовавших, очень полезные советы, рассказала, какие возможности есть для этой категории молодежи.

- Я участвовал в проекте «Другой угол зрения», который поднимал вопросы молодежи с особыми потребностями, как один из организаторов. И взялся за второй проект потому, что вижу: нам надо создавать команду, - подводит итоги состоявшейся встречи Силуан Бабарыкин. - Надеюсь, что в октябре мы соберемся еще раз, обсудим и поставим конкретные задачи для работы на полгода или на год. Нам надо научиться выстраивать диалог.

«Хочу понять, чем помочь»

Представитель некоммерческого объединения Uus sild Наталья Полякова, посетившая мероприятие, поделилась своими идеями:

- Мы занимаемся вовлечением горожан в благоустройство, в том числе людей с недостатками развития. В сентябре у нас начинается проект, поддержанный Советом министров Северных стран, в формате Россия (Петрозаводск) – Швеция – Эстония, который позволяет вовлекать людей с ментальными недостатками в благоустройство города. Сейчас мы уже активно развиваем эту идею на территории у Вабадусе,20, где находится Центр свободного творчества. Там у нас за домом есть площадка, где обучаются садоводству девочки 18-22 лет. Мы выращиваем растения для будущего благоустройства Нарвы, для квартирных товариществ. Это обучение плюс практика. И я пришла на это мероприятие, чтобы понять, готовы ли молодые люди с особыми физическими потребностями участвовать в волонтерской работе. Судя по всему, в принципе готовы, просто они не уверены, получится ли у них. Здесь была девочка Алиса из Таллинна; по ее рассказам было понятно, что в столице другая ситуация, там молодежь с особыми потребностями более активна, у них больше общения — и друг с другом, и с городскими чиновниками, и с различными организациями. У нас в Нарве проблема в том, что люди с ограниченными возможностями замкнуты на себе. И это нужно менять. Я собрала контакты всех присутствующих, и когда мы будем проводить мероприятия нашего НКО, будем их приглашать, стараться вовлекать в активную, полноценную жизнь.

Елена Чепурнова

Фотогалерея: Елена Чепурнова