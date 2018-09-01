+Галерея. Можно ли зарабатывать нестандартными ручными изделиями?

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Очередной семинар по творческой индустрии, состоявшийся в нарвском клубе «Ро-Ро» 30 августа и организованный OBJEKT Multimedia Future Hub, выявил некоторые перспективные возможности для предпринимателей.

Среди посетителей "Чайного дерева" Юрий Рауд узнал несколько своих бывших учеников.

На мероприятии под названием «Чайный вечер» выступили Юрий Рауд, депутат горсобрания и руководитель известного центра рукоделия MTÜ Gagarin Keskus - Narva käsitöömaja, где учатся и создают свои работы из самых разных материалов как нарвитяне, так и гости города, и предприниматель из Таллинна Павел Сидоренко.

Ориентация на прибыль – требование времени

«Мы не являемся успешной бизнес-моделью, – отметил Юрий Рауд, – потому что до нынешнего года никогда не ставили перед собой такой задачи». Коммерческая составляющая изначально не была целью или приоритетом. Но теперь многое изменилось и стало ясно, что без таковой просто не выжить.

Ведь центр «Гагарин», начиная с 2005 года, когда он был организован, работает с самыми обычными людьми, которые никак не поддерживаются государственными структурами, и следовательно стороннее финансирование отсутствует. Конечно, обучение в центре платное, но этих денег явно недостаточно, чтобы содержать хорошо оснащенное помещение. К тому же раньше у сотрудников центра был надежный тыл, поскольку все они работали учителями в школах, но к настоящему моменту у многих нагрузка сократилась. Значит, надо изыскивать иные пути. Один из таких – сотрудничество с Кассой по безработице, пока не очень активное, но все же две группы витражистов уже подготовлены.

Вообще работа со стеклом, будь то изготовление витражей, фьюзинг или мозаика, составляет для центра основу стабильности. В этом направлении почти всегда есть заказы, разовые и в их числе достаточно дорогие, а также более или менее постоянные, такие как витражные стены для элитных квартир, призы для выдающихся учителей города, сувениры для Нарвского замка. Теперь все это должно стать основой деятельности центра и с необходимостью дополняться рекламной работой, маркетингом, изучением налоговых возможностей и прочими атрибутами бизнеса. Пока «мы здесь на уровне слепых котят», – признался Юрий Рауд, но благодаря накопленному созидательному опыту и созданию специальных проектов для обучения ремеслам различных групп населения дело продвигается.

Эффект «сарафанного радио» многократно усиливается в социальных сетях

Павел Сидоренко из Таллинна, промышленный дизайнер по профессии, основатель и руководитель студии, а также магазина домашнего декора Upstairs так отзывается о своем деле: «Мы разрабатываем и производим, сохраняя вещи простыми. Наша цель – создать функциональные, творческие и поэтические продукты, которые сохраняют свою простоту, взаимодействуя с пространством и пользователем». Конкретно, это электронные часы с оригинальными циферблатами из виниловых пластинок, кружки с ручкой в виде уха, карманные гибкие зеркальца и многие другие, вроде бы привычные вещи, но в оригинальном исполнении. В деле реализации очень помогает активная деятельность в сетях: если изделие понравилось хотя бы одному человеку, оно чуть ли не мгновенно становится массово известным и соответственно, востребованным. Далее, разумеется, прибавляются расходы на почту, зато практически до нуля сокращаются затраты на рекламу.

Сообщим в заключение, что аналогичные «Чайные вечера» в рамках проекта Loov Maa, организованные при поддержке Европейского структурного фонда и Британского Совета, намечено проводить ежемесячно.

Сергей ТРОХАЧЕВ

Фотогалерея: Сергей ТРОХАЧЕВ