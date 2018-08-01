+Галерея. Президент Кальюлайд о восстановлении Нарвы

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В воскресенье, 2 сентября, президент Керсти Кальюлайд совершила по Нарве длительную пешую прогулку. Архитектурную экскурсию для президента провел старший инспектор по охране памятников старины Нарвской горуправы Мадис Туудер.

Автор: Ольга Чепурнова

Стоит упомянуть, что родственники Керсти Кальюлайд жили в Нарве в 30-е годы. Так что история этого города ей особо близка и понятна.

"Я думаю, что разумно восстанавливать Нарву там, где это возможно. Это очень разумная основа для городского планирования — отталкиваться от старой сети городских улиц. Мало-помалу за столетие с этим проектом можно куда-то прийти", — поделилась своим мнением президент Кальюлайд с корреспондентами ETV+.

Фоторепортаж Ольги Чепурновой