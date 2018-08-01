Россия разворачивает в Эстонию все лизинговые автомобили

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Со вчерашнего дня редакция Rus.Postimees получает письма от читателей, которые столкнулись со странной ситуацией на российско-эстонской границе. Спокойно пересекая эстонскую часть границы, они не могут попасть в Россию. Причина – автомобиль, находящийся в лизинге у какого-то банка.

Эстонско-российская граница. Иллюстративное фото. ФОТО: Алексей Старков

На месте многие получали ответ, что автомобиль принадлежит юридическому лицу, собственность которого уже въехала в Россию, но назад еще не вернулась. То, что человек указан в Регистрационном свидетельстве, как ответственный или обычный пользователь, вопроса не решает. Хозяин – банк, а машина этого банка уже въехала в Россию.

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев подтвердил, что возникшая на пограничных пунктах ситуация не связана с работой службы пограничной охраны Эстонии.

«Ограничения установлены РФ и обусловлены изменениями в налоговом законодательстве. Каков будет официальный ответ РФ о введении изменений закона и как разрешить ситуацию, которая возникла для пересекающих границы людей неожиданно, сейчас в двустороннем общении между двумя государствами выясняется таможней и министерством иностранных дел», - сказал Беличев.

До обеда 5 сентября в Нарвском пограничном пункте прогнозируемое время ожидания составляло в среднем до 6 часов, на пограничных пунктах Лухамаа и Койдула менее часа.

Выясняя сложившуюся ситуацию, Rus.Postimees связался с пресс-службой Северо-Западного таможенного управления. По словам представителя таможни Павла Гусева, речь идет о вступившем вчера, 4 сентября, в силу новом законе «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева уточнила, что для понимания ситуации нужно прочесть новый закон, а точнее 193 его статью: «Там все ясно изложено. Лизинговый автомобиль никто не запрещает ввозить, однако за него нужно будет заплатить обеспечение. Более точную информацию со всеми рекомендациями мы дадим сегодня вечером, она будет опубликована на сайте Северо-Западного таможенного управления».

Нам удалось поговорить с заместителем начальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарьей Кирилловой, которая уточнила, что данный закон не говорит напрямую о банках и лизингах: "С 2015 года автомобиль был привязан к частному лицу. Теперь появилась привязка к юридическому лицу, то есть, если реальным собственником автомобиля является банк, то закон - в той его части, что пока одна машина собственника из России не выехала, вторая просто так въехать не может - касается этого автомобиля. Но это не значит, что автомобили не пускают совсем".

Кириллова объяснила, что на такие машины распространяется правило внесения таможенного обеспечения: "Это не пошлина, это своего рода залог, который эквивалентен той сумме, которую вы заплатили бы при растаможке автомобиля". О каких суммах идет речь? "Сумма зависит от года выпуска и объема двигателя, но если взять среднюю машину, это где-то 800-900 тысяч рублей, или около 10 тысяч евро", - сказала представитель таможни, уточнив, что на обратном пути деньги вернут.

Более точно рассчитать размер обеспечения для своей машины можно по российскому таможенному калькулятору.

Кстати, данный закон организовал это приключение не только для лизинговых машин, но и ряду семей, имеющих больше одного автомобиля. Если в семье есть, например, две машины и обе они юридически принадлежат, допустим, мужу, который на одной из них уже уехал в Россию, то жене разумнее будет пересечь границу на общественном транспорте или пешком. Или заплатить те самые 10 тысяч евро: одна машина ввезена и не вывезена, вторую пустят только за деньги.

Источник: rus.postimees.ee