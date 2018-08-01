Криминальная Эстония. СОФОЧКА И ИЖЕ С НЕЙ

Дата публикации: Вчера, 10:28 Просмотрено: 227

Мы продолжаем печатать на страницах нашей газеты отрывки из нашумевшей книги Светланы Логиновой «Криминальная Эстония»

(Начало в № 27, 4 июля 2018 г.).

У автомобиля разбили стекла и прокололи шины, а через полгода авто выгорело дотла.

И последняя фигура в этой теплой компании, связанной с Александром Моисеевым, правда, стоявшая несколько особняком, но тем не менее, особа весьма интересная – вице-мэр Нарвы Софья Хомякова (Софочка), также не сумевшая отвертеться от уголовного дела. По мнению Полиции безопасности, эта молодая оборотистая дама в 2006 году сумела убедить мэра ТармоТаммисте (надо же, какой исключительный дар убеждения!) о необходимости заключить сделку с фирмой по недвижимости, принадлежащей Софочкиным родственникам.

Суть сделки заключалась в том, чтобы нарвский Департамент социальной помощи «поселился» в помещениях, принадлежавших родне Хомяковой, заплатив за аренду по одним данным 4,5 миллиона эстонских крон, по другим – 6,7 миллиона. Эта сделка в 2008 году привлекла внимание Госконтроля, а затем – местных журналистов из «Нарвской газеты», которые и раскопали некоторые весьма любопытные детали. В частности, что Андрус Тамм – один из членов совета городского предприятия АО Narva Elamuvaldus, которого считают приближенным к мэру человеком, – участвовал в принятии решения о продаже площадей на улице Линда, 4.

Этот лакомый кусок, проданный втихомолку всего за 1 миллион 300 тысяч крон, достался фирме Елены Каврус – родной сестре Вадима Орлова, гражданского мужа Софьи Хомяковой. Через месяц после покупки этих площадей Елена Каврус передает их в аренду на 15 лет Департаменту соцпомощи, получив за это 25 тысяч крон ежемесячно и 114 тысяч крон компенсации за сделанный в помещениях ремонт. Блестящая сделка! Софочку же в благодарность за это Каврус якобы одарила полумиллионом крон и автомобилем Mercedes Benz стоимостью 70 тысяч евро. Правда, факт «благодарности» почему-то не заинтересовал прокуратуру...

А вот предмет «благодарности» – Mercedes-Benz – заинтересовал, но вовсе не прокуратуру, а людей, с которыми еще недавно гражданский муж Софочки Вадим Орлов был в замечательных отношениях. Для начала, летом 2011 года, у автомобиля разбили стекла и прокололи шины, а через полгода – в ночь на 10 января 2012 года – от «мерседеса» остался один «бенц». Авто выгорело дотла. В интервью местному радио Орлов заявил, что подозревает в организации поджога Андруса Тамма. На вопрос о версиях поджога Вадим Орлов, назвавший Тамма «тенью Александра Моисеева», сказал, что считает это личной местью «тени»: «Я это связываю со своей политической деятельностью».

На этом поджоги не закончились. Ночью 20 ноября 2012 года загорелся автомобиль Nissan Qashqai, принадлежащий теще Вадима Орлова, ущерб составил свыше 17 тысяч евро. Сам Орлов особо не стал распространяться о причинах случившегося, а прокуратура сделала поразительное по своей уникальности заявление, сказав, что не видит связи между поджогом двух автомобилей, имеющих отношение к семье Орлова. И, наконец, в конце октября 2013 года в Нарве запылал очередной «мерседес». По слухам, опять орловский.

Послушать самого Орлова, так он – чуть ли не герой, воюющий за правое дело: «В последнее время в Нарве наметились некие подвижки к смене отношения к распределению средств городского бюджета. Плюс попытка разобраться в том, кто конкретно принимает решения в городе. Председатель Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм угрожал мне, предостерегал, чтобы я не ходил один или без отражателя по темным улицам города...» Так что дело вовсе не в политической борьбе, а в попытке оттяпать из городской казны кусок пирога побольше...

Светлана Логинова

Читайте фрагмент полностью в газете "Виру Проспект" или в "Нарвской Газете" за 8 августа 2018 года.

Продолжение следует

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