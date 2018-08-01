Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

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Кохтла-Ярве – город в Ида-Вирумаа, состоящий из нескольких частей, расположенных далеко друг от друга. Стало традиционным проводить Дни частей города.1 сентября именинником был так называемый «Соцгород», который теперь именуют «Ярвеская часть».

На ее территории находятся промышленные предприятия, рядом с которыми вынуждены жить люди. Планировалось, что постепенно жители «Соцгорода» переберутся в Ахтмескую часть – специально построенный «спальный район». Но с концом большой страны накрылся и проект переселения людей, которые остались дышать «социалистическим» воздухом предприятий «Соцгорода». Вот для них-то и устроен был уже во второй раз праздник Ярвеской части Кохтла-Ярве.

София Рубина-Хантер с лауреатами конкурса «Браво».

Народное гулянье совпало с Днем знаний. И дневная его составляющая была посвящена первоклассникам. Их поздравили не только руководители города.

Артур Раухиайнен - продюсер международного проекта «Браво», в котором участвуют дети от 13 до 15 лет из стран Балтии, привез в Кохтла-Ярве лауреатов телевизионного конкурса «Браво» из Литвы, Латвии и Эстонии.

За эстонским лауреатом приза зрительских симпатий Владиком Одинцовым далеко ехать не пришлось: он живет в Вайвара, что рядом с Кохтла-Ярве. На сцену, которую установил возле Кохтла-Ярвеской горуправы нарвский Культурный центр «Женева», вышли юные Каролина Лындо из Латвии, Катерина Сретенска из Литвы. За их выступлением внимательно наблюдала член жюри конкурса «Браво» эстонская певица София Рубина-Хантер, которая также дала концерт для жителей Кохтла-Ярве.

Урве Кильк передает эстонским военным символический подарок от горожан.

Затем вышел к микрофону участник детского телевизионного проекта канала НТВ, воспитанник детского дома в Кохтла-Нымме Игорь Лесков. Он «разогрел» публику перед выступлением московской гостьи праздника – бывшей солистки ансамбля «Комбинация» Алены Апиной. Она теперь сама пишет песни, выступает с ними, а также исполняет хиты «Комбинации», гремевшей в России в конце прошлого века.

Примерно три тысячи слушателей, собравшиеся на площади, рукоплескали известным, и пока не очень известным певцам. Но в празднике участвовали и дети из всех творческих коллективов Кохтла-Ярвеского Культурного центра, Дома творчества школьников, клуба «Ахтме».

То, что День Ярвеской части города проводится в год 100-летия Эстонской Республики, напомнил ковер из яблок, выложенный жителями всех возрастов. Почетный гражданин Кохтла-Ярве, руководитель народного танцевального коллектива «Вирулане» Урве Кильк передала несколько корзин с яблоками военнослужащим Вируского батальона, сопроводив их добрыми пожеланиями военным от жителей города.

Были организованы развлечения для детей, участвовали в празднике полицейские и спасатели, напоминая большим и маленьким о безопасности жизни.

Евгений Капов

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