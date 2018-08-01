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СоциумАлена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

Дата публикации: Вчера, 12:29 Просмотрено: 177

Кохтла-Ярве – город в Ида-Вирумаа, состоящий из нескольких частей, расположенных далеко друг от друга. Стало традиционным проводить Дни частей города.1 сентября именинником был так называемый «Соцгород», который теперь именуют «Ярвеская часть».

Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

На ее территории находятся промышленные предприятия, рядом с которыми вынуждены жить люди. Планировалось, что постепенно жители «Соцгорода» переберутся в Ахтмескую часть – специально построенный «спальный район». Но с концом большой страны накрылся и проект переселения людей, которые остались дышать «социалистическим» воздухом предприятий «Соцгорода». Вот для них-то и устроен был уже во второй раз праздник Ярвеской части Кохтла-Ярве.

Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

София Рубина-Хантер с лауреатами конкурса «Браво».

Народное гулянье совпало с Днем знаний. И дневная его составляющая была посвящена первоклассникам. Их поздравили не только руководители города.

Артур Раухиайнен - продюсер международного проекта «Браво», в котором участвуют дети от 13 до 15 лет из стран Балтии, привез в Кохтла-Ярве лауреатов телевизионного конкурса «Браво» из Литвы, Латвии и Эстонии.

За эстонским лауреатом приза зрительских симпатий Владиком Одинцовым далеко ехать не пришлось: он живет в Вайвара, что рядом с Кохтла-Ярве. На сцену, которую установил возле Кохтла-Ярвеской горуправы нарвский Культурный центр «Женева», вышли юные Каролина Лындо из Латвии, Катерина Сретенска из Литвы. За их выступлением внимательно наблюдала член жюри конкурса «Браво» эстонская певица София Рубина-Хантер, которая также дала концерт для жителей Кохтла-Ярве.

Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

Урве Кильк передает эстонским военным символический подарок от горожан.

Затем вышел к микрофону участник детского телевизионного проекта канала НТВ, воспитанник детского дома в Кохтла-Нымме Игорь Лесков. Он «разогрел» публику перед выступлением московской гостьи праздника – бывшей солистки ансамбля «Комбинация» Алены Апиной. Она теперь сама пишет песни, выступает с ними, а также исполняет хиты «Комбинации», гремевшей в России в конце прошлого века.

Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

Примерно три тысячи слушателей, собравшиеся на площади, рукоплескали известным, и пока не очень известным певцам. Но в празднике участвовали и дети из всех творческих коллективов Кохтла-Ярвеского Культурного центра, Дома творчества школьников, клуба «Ахтме».

Алена Апина украсила праздник в Кохтла-Ярве

То, что День Ярвеской части города проводится в год 100-летия Эстонской Республики, напомнил ковер из яблок, выложенный жителями всех возрастов. Почетный гражданин Кохтла-Ярве, руководитель народного танцевального коллектива «Вирулане» Урве Кильк передала несколько корзин с яблоками военнослужащим Вируского батальона, сопроводив их добрыми пожеланиями военным от жителей города.

Были организованы развлечения для детей, участвовали в празднике полицейские и спасатели, напоминая большим и маленьким о безопасности жизни.

Евгений Капов

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