Британское чаепитие в Нарве: отпразднуем вместе 100-летнюю дружбу между Эстонией и Великобританией

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4 сентября посол Великобритании в Эстонии Тереза Баббир приглашает нарвитян на британское чаепитие, чтобы отметить 100-летие дружбы между Эстонией и Великобританией. Нарвское чаепитие является десятым в ряду подобных мероприятий, проходящих по всей Эстонии.

Фото: Посольство Великобритании

„В течение этого года мы посетим каждый уезд Эстонии, чтобы вместе со всеми жителями Эстонии отметить столетие Эстонской Республики и столетие нашей дружбы. Ранее прошедшие мероприятия показали, что люди проявляют большой интерес к нашей работе, и мы рады, что можем пообщаться с замечательными людьми по всей стране,“ сказала посол.

В течение дня 4 сентября посол Тереза Баббир и сотрудники посольства посетят школы и Нарвский замок, встретятся с мэром Нарвы Тармо Таммисте и с местными предпринимателями. Британское чаепитие начнётся в Нарвском Коллежде ТУ в 17 часов, на чаепитие приглашаются все желающие. К настоящему британскому чаю посольство предложит торт, испечённый специально по этому случаю кондитером резиденции посла. Рецепт торта можно будет получить на месте. На чаепитии можно будет пообщаться с послом, сотрудниками посольства, а также с британскими солдатами, которые служат в Тапа.

В рамках празднования столетия дружбы между двумя государствами Британское посольство проводит выездные мероприятия по всей Эстонии. Также создана виртуальная выставка, посвящённая поддержке Британского Королевского Флота в рамках Эстонской Освободительной войны в 1918-1919 годах.

Виртуальную выставку можно посетить по адресу www.ukandestonia.ee, в октябре откроется выставка на ту же тему в Таллинне в Лётной гавани. Весной посольство провело творческий конкурс для школьников на тему «100 лет дружбы». Из более чем 200 работ были выбраны 50 победителей, которые в июне посетили праздник по поводу дня рождения королевы Великобритании, а также приглашаются на чаепития в своём уезде.

Дополнительная информация о мероприятиях Британского посольства и праздновании 100-летия дружбы между двумя государствами доступна в социальных сетях (British Embassy Tallinn в Facebook, @UKinEstonia в Twitter).

Посольство Великобритании