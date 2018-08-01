Культура идет впереди. Двинется ли за ней бизнес?

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Симпозиум «“НАРВА – ДЕТРОЙТ: Постиндустриальные пограничные города – куда дальше?”, организованный Нарвской городской лабораторией на базе Нарвской художественной резиденции, стал площадкой для встречи местной общины с международными экспертами из Детройта и соседних городов - Хельсинки и Риги.

Главный архитектор Детройта Дэн Питера уверен, что постиндустриальным городам необходимо взглянуть на происходящие в них процессы по-новому. На заднем плане: эстонские архитекторы Кая Паэ, Иван Сергеев и Тынис Сави.

Нарвской городской лабораторией называется международное мероприятие, которое стремится активировать городское пространство, изучая темы, связанные с развитием городской среды. Как город может адаптироваться к социальным и экономическим изменениям, нужны ли жителям перемены и как они должны выглядеть? Как объединить горожан для создания разнообразной жилой среды в городе с сокращающимся населением? Такие темы обсуждали художники, дизайнеры и архитекторы из Нарвы, Детройта, Таллинна, Тарту, Финляндии и Латвии.

Художники видят острее

Почему вопросами городского планирования и развития, переосмысления города как общности людей и пространства, занимаются не политики, а художники? Анн Мирьям Вайкла, сценограф и автор перформансов, директор Нарвской художественной резиденции, уверена в том, что именно художники имеют обостренное восприятие действительности, они лучше видят и слышат, раньше замечают процессы, которые начинают происходить.

Анн Мирьям Вайкла:

- Они, как первопроходцы, идут немного впереди общества. Конечно, это не исключает роль других людей. Задача Нарвской городской лаборатории – поднять ряд вопросов, а не давать конкретные рекомендации чиновникам.

«Надеюсь, бизнес не заставит себя ждать»

Постиндустриальная экономика приводит к тому, что в некоторых городах образуется много свободного пространства, незанятой недвижимости, которая падает в цене. Художница Мария Капаева, родившаяся в Нарве и проживающая сейчас в Лондоне, полагает, что именно люди искусства помогают вдохнуть в нее второе дыхание.

Мария Капаева:

- Есть мнение, что заброшенные помещения сначала привлекают художников, нуждающихся в недорогой недвижимости для творческих мастерских. После того, как художники наполнят их деятельностью и культурной жизнью, эти помещения становятся интереснее и для представителей бизнеса. То, что мы видим в Нарве – использование территории Кренгольма для театрального представления, строящийся центр «Свободная сцена» на бывшем заводе «Балтиец» - как раз подтверждает эту мысль. Надеюсь, что бизнес не заставит себя ждать. С другой стороны, отдельных культурных вспышек явно недостаточно, надо думать о долгосрочных проектах.

«Займи меня!»

Один из рецептов реального переосмысления пространства, доставшегося нам в наследие, дал Марцис Рубенис, соучредитель коллектива «Свободная Рига». Он занимается разработкой пространств для общественных и творческих инициатив в пустующих зданиях, работает с проектами по вовлечению горожан в совместное городское планирование. Не секрет, что в постиндустриальных городах довольно много зданий находится в плохом состоянии, а у их собственников нет средств на реновацию и разработку видения того, что можно было бы сделать из этих помещений. С 2014 года «Свободная Рига» провела уже несколько проектов, в результате которых подобные здания не только были восстановлены, но и обрели новое дыхание, став местом концентрации активных людей и реализации разных творческих идей.

Марцис Рубенис:

- Конечно, только чокнутые люди способны взять 200-летнее здание на грани упадка и наполнить его жизнью. Но наш опыт показывает, что государство зачастую не даёт людям того, что им надо, поэтому они идут к нам. Мы организуем выставки, пикники, мастерские, «толкучку», открываем бесплатные магазины подержанных вещей... Мы считаем, что кооперация и совместная деятельность могут дать бесплатный импульс для развития как отдельных людей, так и общества.

Марцис задал вопрос аудитории: а есть ли у нарвитян потребность наполнить своими идеями свободные помещения? Вопрос повис в воздухе. Готовых идей, нуждающихся в немедленной реализации, ни у кого в запасе не оказалось. Или просто ещё не пришло время их обнародовать?

Софья БОБОРЕНКО