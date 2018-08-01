Министр: чтобы наши люди смогли лечиться дома, мы укрепляем «голкиперов» первой ступени

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Как известно, в организации системы здравоохранения Эстония придерживается сейчас шведской модели: у нас действуют больницы 3-х уровней: общие, центральные (уездные) и региональные (Северо-Эстонская региональная, Клиника Тартуского университета и Детская больница).

Фото: Татьяна Завьялова

Соответственно, для получения серьезной врачебной помощи нужно обращаться в крупный медицинский центр, для нарвитян это поездка в другой город.

И многие ли из нас могут так запросто позволить себе оторваться от повседневных дел, чтобы побороться за свое здоровье? А тогда как мы должны лечиться? Об этом и о многом другом мы беседуем с министром здоровья и труда Рийной Сиккут.

- Как вы оцениваете состояние медицины в Эстонии сегодня, в чем она успешна и где ее болевые точки?

- Наиболее ощутимая проблема в стране сегодня - большие очереди к врачам-специалистам, например, психиатрам, именно на это чаще всего жалуются люди во время наших встреч. Есть и такой болезненный момент — в сельских регионах приходится выбирать, какие услуги в том или ином населенном пункте оставлять, а какие переводить в крупные центры. Большим вызовом для Ида-Вирумаа является кадровая проблема: молодые специалисты ехать сюда не хотят. Даже если они уроженцы этих мест, предпочитают оставаться в Таллинне или Тарту.

- Проблема, что называется, «с бородой». У вас есть для нее решения?

- Во-первых, я считаю, что нужно увеличить сумму т. н. «подъемных» для специалистов, отправляющихся в сельскую местность: сейчас это 15 тысяч евро. У молодого врача к моменту окончания обучения, как правило, уже есть семья, а для семьи это очень незначительная сумма… Другим стимулом для работы в Ида-Вирумаа могут стать условия труда, возможности профессионального роста. В этом смысле перспективы есть: государство в последние годы сделало и делает серьезные инвестиции в медицинские учреждения региона. Только на строительство корпуса активного лечения Ида-Вируской центральной больницы в Пуру будет направлено 15 млн евро, в этом списке также обновленный приемный покой в ЦУ Нарва Хайгла (1 млн евро), и восемь новых центров здоровья. Все это делается, конечно, прежде всего для населения, чтобы оно смогло получать медицинские услуги в современных условиях.

- Современные центры - это хорошо, второй корпус в Ида-Вируской центральной больнице - хорошо. Но нет ли опасности, что часть услуг, которые сейчас оказывают в ЦУ Нарва Хайгла, будет перенаправлена в Пуру? В штат центральной больницы уже перешли офтальмолог и невролог.

- Сейчас ситуация обратная: если в Нарве не хватает врача, то из Ида-Вируской центральной больницы специалист приезжает в Нарву. Планов относительно сокращения услуг нет, наоборот, есть стремление через сотрудничество двух больниц находить решения.

- Однако не видите ли вы несоответствия, что Нарва, город с почти 60-тысячным населением имеет только больницу 1-го этапа, то есть лечебное учреждение с достаточно узким спектром услуг?

- Нарвская больница оказывает медицинскую помощь, которую человек должен получить неподалеку от дома. Но это отнюдь не значит, что другие услуги ему недоступны.

- Если отталкиваться от реальной картины, то недоступные услуги все же есть - например, касающиеся онкологии.

- Онкология и кардиохирургия в последнее время в Эстонии серьезно развивались, кардинально изменилась их лечебная база, соответственно, это направление медицины стало дорогим. Стоит также учесть, что специализация у врачей этого профиля очень узкая. Получается, что материальных и кадровых возможностей проводить диагностику и лечение в любом уголке страны у нас нет, дорогостоящие услуги мы можем обеспечить лишь в 2-3 местах. К примеру, облучение - только в Таллинне и Тарту. А повседневная врачебная помощь: семейный врач, гинекология и прочие должны быть доступны по месту жительства.

- И все же много жителей Нарвы вынуждены ездить в Пуру, но пря- мого автобусного сообщения у нас нет. Из Силламяэ в Пуру, как мне недавно подсказали, организовано несколько рейсов. Как этот путь должны преодолевать наши пожилые горожане, которым даже на другую улицу трудно перейти? Кто может и должен решать такие вопросы — Нарвское самоуправление, ссылающееся на отсутствие финансов, или ваше министерство?

- Вы уверены, что нет сообщения? У глазного отделения Ида-Вируской центральной больницы, например, есть специальное разрешение на автобусные перевозки, есть такие возможности и у больницы вообще — привезти больного из Нарвской больницы в Пуру.

- Разрешение, возможно, есть, рейсов нет… Вопрос уже не первый год поднимается на встречах руководства Нарвской больницы с населением, но решения пока не найдено.

- Должна сказать, что эта тема близка и жителям других регионов страны. Но вот как это происходит, например, с пациентами Северо-Эстонской больницы, проживающими в Рапла: по четвергам к ним прибывает автобус из Таллинна, утром забирает людей, вечером привозит обратно.

- Вы министр не только здоровья, но и труда. Для меня как работодателя (ну и работающего человека тоже) всегда было загадкой: как может работающий человек лечиться «на выезде» - так ведь можно и работу потерять. В итоге болезни у людей копятся, в прекрасные медицинские центры люди с периферии просто не попадают, а часто - когда уже бывает поздно.

- Если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями — недавно вступившая в действие Реформа трудоспособности подвигла многих людей, имеющих недостаток здоровья, поступить на работу, и такая проблема на самом деле возникла. Ответом на вопрос в данном случае может быть то, что Касса по безработице поддерживает работодателей, трудоустраивающих таких людей и соответственно несколько нивелирует проблему. Что касается самих пациентов — Касса компенсирует их расходы на поездки к врачу.

- Это касается больных, имеющих статус людей с пониженной трудоспособностью. А как лечиться всем остальным, если для поправки здоровья нужно ездить «по специалистам», всякий раз это как минимум один день?

- При хроническом заболевании человек должен получать помощь рядом с домом - еще и потому, что ему требуются рецепты на лекарства, то есть это все-таки компетенция семейных врачей. Однако статистика обращений за медицинской помощью в Эстонии и результаты исследований говорят о том, что к узким специалистам наши люди обращаются чаще, чем того требует ситуация.

- Думаю, наши люди обращаются в Тарту или в Таллинн не потому, что чего-то недопонимают, просто лечение там, как правило, результативней. Вы в курсе, что, согласно информации по итогам 2016 года, Нарвская больница лишь ненамного отстала от лидера рейтинга, Вильяндиской больницы с ее 8-ю процентами смертности? В центральных и региональных больницах этот показатель равнялся 5 процентам.

- В Нарве на больничной койке оказываются в основном пожилые люди. Молодых пациентов с инфарктом, инсультом сразу отправляют в Пуру и Тарту.

Это во многом определяет показатель смертности, но я не совсем уверена, что на ситуацию в Нарве влияет только возраст больных.

- В последнее время в Нарве довольно часто ставится вопрос о закрытии детского отделения — детские койки, в частности, руководство больницы собиралось перевести в терапию, объясняя это тем, что детей в отделении мало, приходится нести непропорциональные расходы. Молодых родителей это очень пугает, было даже несколько акций в поддержку отделения. На чью сторону готовы встать вы?

- Самое главное тут — если можно квалифицированно лечить детей в Нарве, можно лечить и здесь. Есть и другая возможность — отправить ребенка в региональную, Детскую больницу в Таллинне.

- Родители хотят, чтобы их больной ребенок был в досягаемости, хотят чаще его навещать, в том числе и контролировать ситуацию.

- Родитель может ночевать в больнице, Больничная касса это оплачивает.

- То есть вы поддерживаете руководство Нарвской больницы?

- Это не может быть политическим решением. Быть или не быть отделению, должны сказать врачи или работники здравоохранения: если есть возможность оказывать качественную услугу, имеются соответствующие специалисты, то есть педиатры, — то пожалуйста.

- Новое направление в эстонском здравоохранении: центры здоровья. Когда-то на смену поликлиникам пришли семейные врачи, которые расположились в соответствии с зонами обслуживания. Теперь семейных врачей вновь собирают вместе. В чем логика?

- Врачебная помощь первой ступени - основа эстонского здравоохранения. Сейчас силы направляются на то, чтобы усиливать на этом уровне помощь населению и расширять спектр услуг. Задача министерства социальных дел - укреплять роль «голкипера» для первой ступени — в этой роли должны выступить центры здоровья. От расширенных команд семейных врачей выиграют как врачи, так и пациенты. Семейные врачи присоединятся к центрам здоровья со своими списками пациентов.

Вы справедливо отмечали в своих вопросах, что лечиться на выезде непросто. Так вот - сильная команда, работающая вместе с семейный врачом, сможет предложить широкий спектр услуг по здравоохранению в максимально возможной близости от пациента. Это значительно снижает необходимость в перемещениях, траты времени для нуждающихся в помощи людей, а также помогает быстрее попасть к врачам-специалистам тем, кому это правда необходимо.

Создаваемые центры здоровья позволят еще лучше, чем раньше, осуществлять сотрудничество между врачами первой ступени и врачами-специалистами, а также социальной сферой, чтобы помогать людям заботиться о своем здоровье лучшим образом. Более тесное сотрудничество и общение создаст лучшие возможности и для работы по предотвращению заболеваемости, в которой есть большая потребность.

-Возникнет ли в центрах здоровья администрация? Не увеличит ли это финансовую нагрузку на семейных врачей и, в конечном итоге, пациентов?

- Мы желаем поддержать наиболее гибкую модель сотрудничества в центрах здоровья первой ступени, чтобы мотивировать сотрудничество семейных врачей, в том числе и как независимых юридических лиц. Поэтому форма сотрудничества будет решаться каждым центром здоровья самостоятельно.

Финансовая нагрузка семейных врачей зависит от многих факторов и варьируется, поэтому сложно оценить, уменьшится или увеличится нагрузка на семейных врачей, работающих в центре здоровья. Для мотивации организации медпомощи в рамках центров здоровья Больничная касса будет оплачивать услуги семейных врачей в центрах в больших размерах, чем услуги других семейных врачей.

- Как обстоят дела с нарвскими центрами здоровья? Проходила информация, что их в городе будет два. Где они находятся, что из себя представляют, когда начнут работу?

- Проект центра здоровья первой ступени SA Narva Haigla завершится 31 декабря 2019 года, центр здоровья будет размещен по адресу Вестервалли, 15 (здание поликлиники — ред.) Кроме обязательных основных услуг вроде общей врачебной помощи, сестринского ухода, приема акушеров, а также физиотерапии, там предполагается оказывать амбулаторную помощь врачей-специалистов в области дерматовенерологии, офтальмологии и реабилитации. Согласно ходатайству, в центре будет 7 семейных врачей.

Беседовала Татьяна Завьялова