+ Галерея. Временные ресторанчики на Улице кухни Причудья привлекли много посетителей

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Необычный фестиваль еды в Причудье стал одним из самых ярких событий, которые завершили последнюю летнюю неделю празднования 100-летия ЭР. 25 и 26 августа вдоль Чудского озера на 175 километров от Васькнарвы до Сааболда протянулась так называемая Улица кухни Причудья.



Это означало, что свыше 50 pop-up (иными словами — временных, открытых только на эти два дня) ресторанов накрыли столы, за которым можно было отведать блюда и напитки, изготовленные из региональных продуктов. К ним подключились маленькие семейные ресторанчики и объединения Kääpa OTT и Jõgevamaa Maitsed, а также Музей сельского хозяйства. Все точки питания были обозначены в специальном разделе на сайте ev100.ee, так что найти их по карте не составляло большого труда. 25 августа в Причудье к тому же проходил фестиваль чеснока - в Куремаа, а в Калласте развернулась ярмарка лука и рыбы.

Проехать по всей Улице кухни Причудья вашему корреспонденту не удалось, но кое-где мы побывали.

Многоликий чеснок

Фестиваль чеснока в этом году проводился 11-й раз. Несколько раз он переезжал из Йыгевамаа в Тартумаа, но в этом году вновь вернулся на берега живописного озера Куремаа. К слову сказать, очищенный черный чеснок в прошлом 2017 году был признан Союзом пищевиков в числе лучших эстонских продуктов питания. На ярмарке в Куремаа чеснок был представлен во всем своем многообразии - свежий, моченый, копченый, маринованный и в самых различных вариациях - на ярмарке можно было купить хлеб с чесноком, сало с чесноком, чесночный крем, чесночные приправы и даже шоколад с чесноком. В среднем один килограмм чеснока на ярмарке стоил 9 евро.

Вторым по значимости героем фестиваля стал знаменитый причудский лук. Он здесь продавался и отдельно, и в косицах с чесноком. Наверное, не было человека, который бы ушел с фестиваля без чеснока и лука, будь то целые сумки и вязанки или скромные бумажные кулечки.

В целом же удивило то, как много именно продуктов питания было на чесночном фестивале в Куремаа. (Потому как, согласитесь, в последнее время на многочисленных эстонских ярмарках львиную долю прилавков стали занимать промышленные товары.) И их разнообразие радует! Что отрадно: очень многие продукты — действительно местного производства. К слову, на прилавках с кондитерскими изделиями я увидела большие шоколадки ручной работы с названием «Narva», оказывается, их изготавливает маленькая фабрика в Пыльвамаа.

Приятно удивило, с какой выдумкой и вкусом были оформлены продуктовые прилавки и столы, а также небольшая сцена на лужайке, фото- уголки в парке. Невозможно было не обратить внимание, что одежду большинства продавцов (не говоря уже об обслуживающем персонале) украшали эмблемы фестиваля, Лукового пути или еще чего-то «фирменного Причудского». Чувствовалось, что здешняя ярмарка для них — предмет гордости и престижа. По озеру курсировал плавучий ресторанчик.

Но был момент, который вызвал удивление со знаком минус — стоимость билета на чесночный фестиваль. Если вы предполагали посетить его с 10 утра до 6 вечера, то должны были приобрести билет стоимостью 7 евро (на одного человека), если с утра и до 24.00, то с учетом концертной программы билет стоил уже 15 евро.

Тем не менее, ни цена билета, ни дождь, похоже, никого не испугали: народу было очень много.

У Фестиваля чеснока есть свои узнаваемые фишки, например, вот это лого и снопы сена.

А рыба-то где?

Не испугал дождь и посетителей ярмарки в Калласте, которая была заявлена как луковая и рыбная, но больше походила на большой вещевой рынок. Вот бы увидеть такое рыбное разнообразие! Увы, несколько киосков с немногочисленными дарами моря разочаровали — практически никакого выбора. Ну, что ж, покупаем колбасу, буженину, домашнее пиво, мед...

К слову, вход на ярмарку в Калласте был свободный.

Впрочем, в эту субботу недостаток рыбы, в первую очередь, конечно, копченой, ощущался на всем протяжении северной части Причудского пути. Suitsu kala, по выражению самих продавцов рыбных киосков вдоль дороги, расходилась, как горячие пирожки. «Не успеваем коптить!» - весело признавались они.

Подключились все родственники

Проехать мимо хутора с названием Pärnaõue, пожалуй, было просто грех. Во-первых, на заборе красовался банер и эмблема фестиваля Причудской еды, указывающие, что здесь находится один из pop-up ресторанов нынешнего мероприятия. Во-вторых, вереница притормозивших здесь машин вытянулась на сотни метров.

Заходим. И попадаем на ухоженный участок с большим двухэтажным домом и еще парой старых, но дизайнерски украшенных построек, в каждой из которых можно обнаружить что-то интересное — здесь тебе и выставка авторских кукол, и винный бар, и чайная с пирожными. На лужайке разбиты палатка для кухни, натянуты тенты, под которыми стоят столы и скамьи для посетителей, которых здесь много, и поток их, как кажется, не уменьшается.

- Вчера последний человек ушел от нас в 23.30, - рассказывает мне хозяйка хутора Пилле Пыльд. Сама она все эти два дня у плиты на кухне в доме.

- Так у вас тут постоянный семейный ресторан? - уточняю я.

Юлле Пярн помогла своей сестре на открытой кухне хутора Pärnajõue.

- Нет, у нас тут постоянный дом, где мы живем вот уже 10 лет. А ресторан открыли впервые и только на два дня, чтобы поддержать такое интересное начинание и стать частью импровизированного праздничного стола вдоль Чудского озера, - объясняет мне улыбчивая Пилле. - Признаться, никто в нашей семье, кроме меня, не верил, что из этого что-то выйдет. А я была уверена, что получится. Но то, что будет столько посетителей, никто не ожидал, даже я! Мы с мужем сегодня уже в 4 часа утра встали рыбу чистить.

Пилле признается, что эти два дня ей помогают в ресторане чуть ли не все родственники, и дальние, и близкие, дети и даже внуки. Например, дочь Трин и сын Мартин в роли официантов, сестра — на летней кухне, мама Пилле и ее подруги из общества пенсионеров напекли сладких пирогов и тортов, «отвечают» за чайную, родственница из Йыхви привезла на хутор выставку своих авторских кукол. «Мы подумали, что надо чем-то народ развлечь, вот и попросили Герри тоже поучаствовать. В общем, все задействованы», - рассказывает Пилле. И добавляет, что специально к фестивалю все женщины семьи сшили себе наряды. Вот только самой Пилле нарядное платье не надеть — из кухни не выходит, некогда. Потому и фотографироваться отказалась.

Всем семейством заготовили почти 100 кг огурцов, рассказывает Пилле, и трехлитровых банок уже штук двадцать открыли; вино и сидр из клубники делали Пилле и ее сын.

- Так, может быть, вас вдохновит этот опыт, и вы откроете у себя на хуторе постоянный семейный ресторан? - предполагаю я.

- О, нет! - со смехом отвечает Пилле. - Я работаю бухгалтером в Таллинне и вполне довольна своей работой, а на хутор приезжаю в выходные. Здесь постоянно живет муж, но ему есть чем заняться и помимо ресторана.

А жаль, подумала я, покидая этот красивый и гостеприимный хутор, мне бы хотелось здесь побывать еще не один раз!

Чтобы восстановить реликвию

Как и в Тудулинна, где в эти выходные дни тоже был открыт временный ресторан — прямо рядом со старинной, 1766 года (!) постройки церковью. Она уже давно закрыта, в советское время была приспособлена под мельницу; более того, в 1939 году невдалеке от нее была возведена большая каменная церковь, в которой и сейчас идут службы.

- Но наша старинная церковь — это настоящая реликвия! - говорит Лаури Вяйнмаа, председатель MTÜ Tudulinna kultuurikants, коренной житель Тудулинна, преподаватель Эстонской академии музыки. - Это пятая по возрасту деревянная церковь в Эстонии. Мы мечтаем восстановить ее и открыть на этих площадях культурный центр. Как раз по этому поводу сегодня и собирались нашим советом. Работа предстоит огромная, но будем упорно идти к цели. И вот этот pop-up ресторанчик — наш маленький шажок в начале пути: все собранные за два дня деньги от продажи еды пойдут в фонд восстановления церкви.

Мерике Ваарметс и Айли Рейман, члены совета Tudu-linna kultuurikants, спешат добавить, что в приготовлении закусок и сластей поучаствовали чуть ли не все жители поселка.

- К нашему удивлению и радости, посетителей у нас за эти два дня много, - говорит Мерике. - Мы еще продаем значок с изображением нашего знаменитого петушка, который когда-то венчал шпиль церкви. Люди активно делают покупки и не скупятся на пожертвования.

Лаури Вайнмаа и Мерике Ваарметс из MTÜ Tudulinna kultuurikants мечтают восстановить старинную деревянную церковь.

Наша справка:

Организатором фестиваля кухни Причудья, который состоялся 25-26 августа, выступило MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök.

Мероприятие прошло при поддержке оргкомитета ЭР100 Госканцелярии, Целевого капитала гражданского общества, волостей Алутагузе, Муствеэ, Тарту, Луунья и Кастре.

Светлана Зайцева

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